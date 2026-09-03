“Tengo como 60 años de razones”: “El Profe” revela quién es Rafael Campos del Césped y cómo nació su pasión por el futbol

Con una respuesta para casi todo, poca paciencia para las nuevas modas futboleras y una pasión por el deporte que ha sobrevivido a décadas de partidos, Rafael Campos del Césped, conocido como “El Profe”, se ha convertido en un personaje que mezcla futbol, humor, sátira y crítica. Profesor de educación física y aficionado al juego desde joven, ahora lleva sus particulares “clases” a las plataformas digitales de Prensa Libre, donde comenta sin demasiados rodeos lo que ocurre dentro y fuera de la cancha.

Su personaje se caracteriza por contrastar el futbol de otras épocas con el actual y convertir sus críticas en comentarios cargados de ironía. En sus contenidos ha hablado del VAR, la Liga Nacional, la Copa Mundial del 2026 y hasta del boxeo, con un estilo en el que los regaños y las ocurrencias acompañan al análisis deportivo. Pero detrás de “El Profe” está Campos del Césped, quien asegura que su conocimiento tiene una explicación bastante sencilla: “Porque sé de futbol, hombre”.

Campos del Césped fue el invitado especial la noche del jueves 3 de septiembre en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde explicó el origen de su personaje, recordó su intento por jugar futbol, habló de las diferencias que encuentra entre generaciones y contó cómo llegó a producir contenido para las plataformas digitales.

¿Por qué “El Profe”?

El apodo, según relató, surgió mucho antes de convertirse en personaje.

“Antes los cuates me preguntaban: ‘¿Profe, cómo vio el partido?’. Y porque soy profesor de educación física”, explicó.

Su relación con el futbol también pasó por la cancha: contó que a los 17 años hizo pruebas con Sacachispas y que una dismetría en una pierna influyó en aquella etapa.

“El Profe” recuerda sus primeros pasos en el fútbol y explica cómo convirtió su pasión por el deporte en contenido digital. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Su particular carácter también apareció durante la conversación cuando le mencionaron que algunos lo consideran amargado. “Yo no soy amargado. No, soy... realista con experiencia. Amargado es el que se enoja sin razón. Yo tengo como 60 años de razones, mijo”, respondió. Sobre sus conocimientos, explicó que los adquirió durante años de observar partidos, leer, escuchar radio y aprender sobre formaciones.

Del esparadrapo al “prime”

Las diferencias entre generaciones dieron pie a una de las partes más humorísticas de la conversación. “El Profe” recordó que, en su juventud, un golpe no necesariamente significaba abandonar el terreno de juego.

“Antes te pegaban una patada, te echaban agüita, te amarraban la rodilla con esparadrapo y a seguir jugando”, comentó, antes de contrastarlo con su visión de algunos futbolistas actuales.

También lanzó una crítica a la cantidad de análisis que aparece en las redes sociales después de cada encuentro. Aunque reconoció que disfruta de la posibilidad actual de observar partidos de distintas partes del mundo, agregó: “Lo que no me gusta es que después del partido aparecen 40 cuates explicándome en redes lo que yo acabo de ver. Déjenme equivocarme solo, hombre”.

Un enojo que no termina con la pasión

Pese a los regaños, las críticas y las diferencias que encuentra con el futbol moderno, Campos del Césped aseguró que mantiene intacto el vínculo con el deporte. “Ese es el clavo. Me ha hecho enojar, gritar, sufrir, perder domingos enteros y aquí sigo”, afirmó. También reveló que tiene simpatía por el Rayo Vallecano, aunque fue menos entusiasta cuando le preguntaron por los clubes guatemaltecos: “Ninguno se merece mi pasión. ¡Bah!”.

El Profe celebra el regreso de la Liga Nacional de Guatemala. (Foto: Prensa Libre)

Su llegada al contenido digital también tiene una explicación al estilo de “El Profe”. Según relató, comenzó después de que unos jóvenes lo contactaron para participar en el proyecto:

“Unos patojos que no tenían nada, pero nada que hacer, me contactaron y entonces empecé en este chambre”.

Así nació la faceta digital de un personaje que convierte el futbol en “clases” donde caben análisis, recuerdos, ironías y regaños, y que ahora puede encontrarse en las plataformas de Prensa Libre y Todo Deportes.

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