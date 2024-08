Guatemala celebra este miércoles 31 de julio su primera medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos obtenida por Adriana Ruano en la prueba de foso olímpico de tiro en París 2024.

Los guatemaltecos han expresado sentimientos encontrados por este triunfo del país, que suma su tercera presea en competencias olímpicas.

Adriana Ruano luego de triunfo también ha externado cómo ha sido parte del camino para llegar a obtener el oro y el apoyo de su familia que ha sido fundamental, aunque también recordó cómo fue superar el fallecimiento de su padre un mes

“Las emociones son un montón en este momento. Agradecerle a toda Guatemala, a toda mi familia, a todo mi equipo multidisciplinario”, externó la reportista.

Agregó: “definitivamente agradecer a Dios, porque Dios ha sido clave para mí en este proceso, él me ha dado las fuerzas, la confianza y la seguridad que yo necesito para hacer este trabajo”.

También agradeció a las personas que han estado pendientes de ella e indicó que “mucha gente” ha rezado por ella.

“Más que pedir que gane, estuvieron rezando por mi paz, mi tranquilidad y porque pudiera disfrutar esta competencia”, dijo.

Le puede interesar: “Adriana Ruano, UNA GIGANTE”: La reacción de la prensa internacional a la medalla de oro de la guatemalteca

Muerte de su padre

Recordó que hace cuatro años, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un mes antes su papá falleció. “Nos tocó vivir un momento muy difícil como familia”, lamentó.

Luego resaltó: “solo el hecho de competir en unos juegos olímpicos es algo grande”.

Recordó que en la competencia en Tokio quedó en último lugar en la prueba de foso olímpico y su sensación fue que le había fallado a su padre.

“El poder tener a mi familia acá es muy importante, son los que me han dado las energías, han sido mi motor definitivamente, mi mamá echándome porras, dándome palabras de aliento, mi hermano siempre está pendiente de mí”, manifestó.

Dijo que de la pandemia del covid-19 aprendió que los cambios pueden ocurrir de la noche a la mañana.

“Cuando se dio la noticia de que no íbamos a poder competir, que estábamos suspendidos como país, pues nada, yo continué con mi trabajo y pensé, ‘primero Dios esto se arregle. Si no podemos ir con nuestra bandera, habrá alguna otra forma, y si no nos quedaremos para el siguiente ciclo olímpico’”, indicó respecto a la suspensión que tuvo el Comité Olímpico Guatemalteco.

“Para mí algo importante es seguir trabajando a pesar de las adversidades que se puedan presentar, porque la gente sigue trabajando, hay que continuar, es muy bonito poder representar a nuestra bandera”, subrayó.

“Definitivamente esta medalla va con dedicación especial a mi papá, lo perdí un mes antes de Tokio 2020, bueno Tokio fue un sube y baja de emociones”, recordó.

Después de esa competencia, la guatemalteca se propuso a clasificarse nuevamente para los juegos olímpicos, pese a que quedó en el último lugar en Tokio 2020.

“Esta medalla lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo mucho amor y va dedicada a mi angelito -su padre- haya arriba, sobre todo a mi familia”, externó.

“Creo que en este momento es una mezcla de emociones, creo que todavía no he magnificado qué significa esta medalla, sé que significa mucho para el país, es la primera medalla de oro, creo que significa muchísimo”, celebró.

“El deporte ha sido mi vida, muy contenta de este logro”, dijo.

Para leer más: Fátima Gálvez y Mar Molné: la medallista olímpica y la campeona mundial a quienes Adriana Ruano derrotó

Recordó cuando practicó la gimnasia artística vivió mucha presión sobre el tema; además, se especializó en la nutrición deportiva.

Resaltó que el tiro quizá no es un deporte que exija tener cierta masa muscular, pero se ha informado para practicarlo.

“Mi sueño se ha convertido en poder ganar una medalla para Guatemala”, celebró.

Cuándo le consultaron de cuál es la clave del tiro guatemalteco para estar en el podio, la guatemalteca respondió: “yo creo que no hay una clave en específico, no hay nada más que trabajo y esfuerzo detrás de estas medallas, creo que no hay claves”. Luego indicó que la clave es el esfuerzo y el trabajo en equipo.

“Cuando yo era pequeña soñaba con unos juegos olímpicos en gimnasia, en mi vida me imaginé terminar en este deporte -tiro-, no vengo de un familia con la tradición de este deporte, fue algo nuevo”, destacó.