Xelajú MC debe cambiar el chip: de la hazaña internacional a la urgencia en la Liga Nacional

Tras el histórico empate 1-1 conseguido el jueves 27 de noviembre en la final de ida de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense, Xelajú MC regresó a Guatemala con el impulso anímico en lo más alto, pero también con una responsabilidad inmediata: asegurar su clasificación a la fase final del torneo Apertura.

El equipo de Amarini Villatoro vive una situación tan particular como exigente. Mientras en el plano internacional ha mostrado su mejor versión —al punto de convertirse en uno de los clubes más sólidos y competitivos de la región—, en la liga local arrastra una irregularidad que lo obliga a no descuidar el panorama doméstico. Hoy, Xela se mueve entre el sueño histórico de su primer título internacional y la realidad de una Liga Nacional que no espera a nadie.

Actualmente, los superchivos ocupan la sexta posición con 25 puntos, una ubicación que les permite depender de sí mismos para entrar a la fiesta grande. Sin embargo, la tabla está comprimida y no hay margen para la relajación: detrás vienen Achuapa (24), Mictlán (23) y Marquense (23), cualquier tropiezo podría sacarlo de zona de clasificación u obligarlo a un cruce durísimo contra Municipal o Mixco.

El desafío inmediato será este domingo, cuando Xelajú enfrente a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso (15:00 horas), un escenario que se ha convertido también en su fortín debido a la Copa Centroamericana. El cuadro albo ya no se juega nada más que su honor, pero precisamente eso lo convierte en un rival impredecible y peligroso.

Para Xela, la ecuación es simple: ganar y evitar depender de resultados ajenos. La posibilidad de un doblete —título internacional y protagonismo en el torneo local— está sobre la mesa, pero para que ese objetivo cobre forma, primero debe cerrarse la clasificación.

El cuerpo técnico enfrenta un dilema inevitable: ¿rotar o mantener la base titular? Con la final de vuelta de la Copa Centroamericana a la vuelta de la esquina, Villatoro debe cuidar cargas y evitar lesiones; sin embargo, un exceso de rotación también podría comprometer el rendimiento en un partido decisivo.

Por ahora, el rival proyectado para los cuartos de final sería Antigua GFC, aunque todo podría cambiar en una jornada final cargada de tensión.

Xelajú MC está ante un reto doble y exigente: gestionar su momento más brillante a nivel internacional sin descuidar una liga local que le exige carácter y resultados inmediatos. El margen es mínimo. El sueño, enorme.