Aerolíneas ofrecen alternativas para reprogramar o cancelar viajes por expansión de Coronavirus

Las aerolíneas que operan en Guatemala son: Aeroméxico, Aeroméxico Connect, American Airlines, Aéreo Ruta Maya, Avianca, Copa Airlines, Delta Air Lines, Iberia, Interjet, Spirit Airlines, Transportes Aéreos Guatemaltecos, United Airlines, Volaris.

Algunas compañías aéreas ya están flexibilizando políticas de cambio, y algunas anuncian que por estos días eliminan la penalización por cambios, pero otras, mantienen el pago de una diferencia tarifaria respecto del boleto original.

Cada compañía aplica sus propios protocolos y políticas con relación al manejo de la enfermedad del coronavirus que ya se expandió a otros países fuera de China.

La compañía informó a sus clientes que quienes hayan comprado boletos durante el periodo del 9 al 31 de marzo de 2020, presentan la siguiente política de flexibilidad.

Aplica para pasajeros con boletos de Aeroméxico con código 139, incluyendo códigos compartidos operados por Aeroméxico:

American Airlines anuncia cambios de horario adicionales en respuesta a la demanda de los clientes relacionada con COVID-19.

American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) anunció ajustes adicionales a su horario en respuesta a la disminución de la demanda de viajes debido al COVID-19, por lo tanto, la compañía planea:

Reducir la capacidad internacional para el pico de verano en un 10% en comparación con el calendario de ventas anterior, incluida una reducción del 55% en la capacidad trans-Pacífico.

Reducir la capacidad interna en abril en un 7.5% en comparación con el calendario actual.

Avianca

Avianca ofrece la opción de cambiar el itinerario sin cobro de penalidad a quienes hayan comprado boletos o los hayan redimido con millas entre el 4 y el 31 de marzo de 2020 en rutas desde y hacia Estados Unidos, Canadá y Europa o entre el 11 y el 31 de marzo de 2020 desde y hacia las demás rutas internacionales operadas por Avianca:

Aplica para tiquetes emitidos en las fechas ya mencionadas según la ruta, con fecha de viaje hasta el 31 de diciembre de 2020, en tallas S, M y XL o tarifas Super Promo y Econo; también para tiquetes de redención y grupales en vuelos operados por Avianca.

Se permitirá realizar el cambio de fecha con 15 días de preaviso a la fecha original del vuelo operado por Avianca Holdings.

El nuevo viaje deberá ser completado al 31 de diciembre de 2020.

La exoneración de la penalidad solo aplicará una vez.

El tiquete se puede dejar abierto para ser utilizado hasta un año después de su emisión.

El cambio de itinerario puede generar diferencias tarifarias o de millas a redimir que no cubre la exoneración y deberá pagar el cliente.

Estas medidas no aplican para los viajeros que presenten pérdidas de conexión o que no se presenten al vuelo.

#AtenciónViajeros: Ten en cuenta las siguientes medidas si tienes vuelo programado en alguno de nuestros destinos. Podrás realizar cambios en tu itinerario sin cobro por penalidad. pic.twitter.com/EyCJkft9z3 — Avianca (@Avianca) March 11, 2020

Flexibilizaron las políticas de cambios, brindando a sus pasajeros más opciones y la confianza de que pueden seguir viajando por Copa y, si lo desean, realizar ajustes a sus itinerarios sin cargos por cambios al comprar el boleto desde el 5 al 31 de marzo de 2020.

Si compró el boleto antes del 4 de marzo para viajar hacia los países de transmisión generalizada y sostenida (China, Corea del Sur, Italia o Irán) ofrecen opciones de cambio de itinerario según las condiciones.

Podrá realizar los cambios contactando al centro de reservaciones o visitando las oficinas de ventas.

Aunque en inicio la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas de Guatemala (Agla) informó que la aerolínea española Iberia cancelaría los vuelos hacia Guatemala a partir del 12 de marzo, horas después dicha gremial rectificó que la decisión final dependerá de conversaciones que sostienen con autoridades esta tarde. La posición de la compañía Iberia es la cancelación de los vuelos, pero no en este momento sino hasta que resuelvan de forma oficial cuál será la medida específica. Información sobre vuelos y el #COVID19 Toda la información sobre políticas de flexibilización, incluyendo vuelos origen/destino Madrid podéis consultarla aquí: https://t.co/981Fv8CfSu — Iberia (@Iberia) March 11, 2020

La compañía Delta Air Lines informó que están haciendo todo lo posible para garantizar el bienestar de sus clientes y empleados.

Si su vuelo ha cambiado debido a los ajustes de horario recientes, puede ir a la sección Mis viajes de delta.com para revisar y comprender sus opciones.

Estos pueden incluir volver a reservar en vuelos alternativos de Delta, volver a reservar en vuelos después del 30 de abril, volver a reservar en aerolíneas alternativas o asociadas, reembolsos o contactarnos para discutir opciones adicionales. Lea más información sobre las opciones de reprogramación.