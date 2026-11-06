Alemania y Guatemala fortalecen sus relaciones comerciales: empresarios apuestan por aumentar las exportaciones de café y plantas ornamentales

Guatemala y Alemania mantienen una balanza comercial estable en los últimos años, en el marco de sus relaciones bilaterales, y las perspectivas apuntan a incrementar los flujos de intercambio comercial, negocios e inversión extranjera directa.

Los indicadores de exportaciones e importaciones se han mantenido estables, pese al contexto económico global y al alza de los precios de las materias primas, principalmente del petróleo y sus derivados.

Armando Mérida Ruano, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana (DGK), explicó que las relaciones de negocios atraviesan un excelente momento. Aseguró que no existe ningún problema que pueda afectarlas y que, por el contrario, Alemania, que ha sido amiga de Guatemala durante 200 años, está satisfecha con el desempeño del país.

Afirmó que existe interés en fortalecer el posicionamiento del café guatemalteco en Alemania, lo cual quedó confirmado durante la visita de representantes de grandes empresas exportadoras en el 2026, quienes lograron concretar negocios. A raíz de esa experiencia, se acordó realizar una visita similar el próximo año.

También destacó el interés en capacitar a guatemaltecos en el idioma alemán para que, en el futuro, puedan trasladarse a Alemania y trabajar en el sector de enfermería, un ámbito en el que Guatemala está logrando avances.

Alemania vende a Guatemala más de lo que compra

Las estadísticas de comercio exterior indican que, entre enero del 2019 y agosto del 2026, Guatemala exportó bienes hacia Alemania por US$979.3 millones, lo que equivale a un promedio anual aproximado de US$127.7 millones.

Mientras tanto, las importaciones durante el mismo período alcanzaron los US$3 mil 294 millones, equivalentes a un promedio anual de US$429.7 millones.

Esto significa que Guatemala mantiene una balanza comercial deficitaria con Alemania, ya que el valor de las importaciones supera al de las exportaciones.

De enero a agosto del 2026, las exportaciones guatemaltecas hacia Alemania ascendieron a US$90 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$394 millones.

El café, el banano y el cardamomo figuran entre los principales productos exportados hacia el mercado alemán, mientras que las importaciones se concentran en vehículos y material de transporte, máquinas y aparatos mecánicos, productos de la industria química y artículos de perfumería.

Guatemala busca ampliar exportaciones hacia Alemania

Andrea Obrock, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana (DGK), explicó que las importaciones provenientes de Alemania se concentran principalmente en maquinaria y productos químicos.

Mientras tanto, las exportaciones de Guatemala hacia Alemania corresponden, en su mayoría, a productos agrícolas y aceites.

“Lo que vemos en la balanza comercial es que Alemania está un poco abajo y Países Bajos subió. Por supuesto, Rotterdam es un puerto muy importante y los productos entran por ahí, pero muchos de estos se trasladan por vía terrestre hasta Alemania”, puntualizó.

Sobre las oportunidades para ampliar la oferta exportable guatemalteca, Obrock explicó que recientemente se organizó una misión comercial de compradores de café, con el objetivo de impulsar este producto en el mercado alemán.

“Creemos que la capacidad de importación que ellos tienen de Guatemala puede ser mayor, así que estamos muy fuertes en eso”, precisó.

"Existe interés en fortalecer el posicionamiento del café guatemalteco en Alemania, lo cual quedó confirmado durante la visita de representantes de grandes empresas exportadoras en el 2026, quienes lograron concretar negocios" Armando Mérida Ruano, presidente DGK

También destacó el potencial de las plantas ornamentales como otro de los productos con oportunidades de exportación hacia Alemania.

En ese sentido, indicó que se analiza la posibilidad de organizar una misión comercial enfocada en plantas ornamentales, con el propósito de ampliar las oportunidades de negocios en ese mercado.

Guatemala y Alemania tienen economías complementarias

El empresario Juan Niemann declaró, durante la conmemoración del 60 aniversario de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana (DGK), que, pese al contexto económico mundial, Guatemala ha brindado oportunidades para fortalecer los vínculos entre dos países cuyas economías se complementan.

Ejemplificó que Guatemala cuenta con una oferta de productos agrícolas, mientras que Alemania aporta tecnología, maquinaria, equipo y materias primas.

“Guatemala está en el corazón del continente americano, no puede estar aislada y necesita estar integrada en el entorno comercial mundial. Se tienen las oportunidades, siempre y cuando exista la visión y la misión de aprovecharlas, porque de todo esto se beneficia la población guatemalteca”, expuso.