Arranca la zafra 2025-2026 con menos demoras en Puerto Quetzal y mayor ritmo de carga para exportación

Con el inicio de la zafra 2025-2026, los ingenios azucareros que exportan el producto implementaron desde noviembre un nuevo sistema para agilizar la carga en pie de buque, en el muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla.

La medida, junto con las inversiones realizadas, comenzó en noviembre del 2025. Bajo esta modalidad ya se han despachado cuatro buques y se proyecta la carga de un quinto para esta semana. El tiempo de operación por embarcación se ha reducido de entre 12 y 15 días a entre 6 y 7 días.

Además, el ritmo de carga aumentó de 1.6 a 4.5 toneladas métricas por día, según resultados dados a conocer por Expogranel, la terminal especializada en el manejo de azúcar a granel.

Las autoridades de la EPQ habían atribuido al sector azucarero los retrasos en las maniobras de embarque en el 2025, por lo que se trabajó en un plan de acción para reducir los tiempos y mejorar la eficiencia operativa.

Ingenios duplican eficiencia en embarque

Para llevar a cabo las mejoras, la agroindustria de la caña de azúcar realizó procesos de investigación y desarrollo para diseñar una solución, remarcó Antonio Benjamín Pineda, gerente de Expogranel.

La zafra comienza en noviembre y concluye entre abril y mayo del año siguiente. Para esta temporada, se programó el envío de 15 buques para transportar azúcar en sacos, a solicitud de los compradores. En cuanto al despacho de azúcar cruda a granel, la portuaria aseguró que el sistema implementado es uno de los más eficientes.

Se implementó un arnés diseñado en Guatemala, colocado desde las bodegas de los ingenios sobre la plataforma del tractocamión, el cual permite cargar tres toneladas por maniobra. Esta medida redujo el tiempo de traslado del camión al buque de 45 a 15 minutos, en comparación con el sistema anterior, en el que se cargaba saco por saco.

Cada operación representa el movimiento de 15 toneladas, lo que equivale a un incremento del 165% en la eficiencia diaria. El directivo afirmó que esta mejora reduce la estadía del buque en el muelle comercial, al aumentar el tonelaje despachado por día.

“Trabajamos mucho con la EPQ porque sabíamos que no éramos la causa del fondeo, pero sí existía una oportunidad de mejorar la cantidad de días de uso del muelle. Ese enfoque se abordó activamente con los ingenios para explorar formas que permitieran lograr ese resultado”, enfatizó.

Zarpó buque con carga récord en seis días

El sábado 17 de enero zarpó un buque que completó el embarque en seis días.

El diseño fue adoptado a partir de modelos empleados en otros países para el transporte de frijol y arroz en sacos, en grandes volúmenes. También se instaló una estructura ideada para realizar el levantamiento del arnés, fruto de una investigación desarrollada en Guatemala, con el objetivo de incrementar los ritmos de carga.

Con esta innovación, se están superando los rendimientos respecto de otras naciones que exportan bajo esta presentación, remarcó el directivo.

Expogranel prevé más azúcar a granel

Para esta zafra, los compradores internacionales lograron enviar los buques con antelación, y se está avanzando respecto del año pasado, aunque habrá menos embarcaciones para cargar sacos sueltos: de 21 se pasará a 15.

Expogranel proyecta que el despacho se distribuirá así: 40% de azúcar a granel, 30% en contenedores y 30% en sacos.

“El azúcar en saco lleva valor agregado por estar refinada, y desde hace algunos años, el azúcar a granel ha perdido participación”, puntualizó.

Un buque puede cargar hasta 35 mil toneladas, equivalentes a unos 700 mil sacos, pero debido a las condiciones actuales del dragado, zarpa con un tonelaje inferior al máximo.

Azucareros dejan de ser el cuello de botella

Consultado al respecto, el vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán afirmó que la respuesta del sector azucarero fue categórica, ya que en el 2025 el embarque mediante sacos era lento. Al concluir la zafra del año pasado, se tomó conciencia de la necesidad de implementar un sistema de empaquetado que permitiera un proceso más ágil.

Gracias a la suma de esfuerzos, los buques atendidos han roto récords, y se reconoce que ello fue posible al asumir un papel activo en la solución.

“Ellos entendieron, aplicaron bien la solución y pueden seguir mejorando. Subimos los niveles de exigencia para acelerar la carga, y ya no son el sector más lento en el proceso de exportación”, reiteró.

Agregó que a partir de ahora se abrirán discusiones con otros sectores para optimizar sus procesos.

“La idea es que todos los usuarios reconozcan su grado de responsabilidad y comprendan que mucho de la eficiencia recae en ellos. Así como se hizo con Expogranel, se estará trabajando con los demás”, resaltó.

Indicó que, en la medida en que se incrementen los muelles de atraque, la dinámica competitiva del país perfila un aumento, y no una reducción, en la carga marítima.