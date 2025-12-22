Auge en construcción de vivienda rural está impulsada por el ingreso extraordinario de remesas

La actividad constructiva aprovecha al máximo el ingreso excepcional de divisas por remesas familiares y se reporta un aumento en las edificaciones en el área rural, asociado con la política migratoria de Estados Unidos, según fuentes del sector.

La construcción registró, en el segundo trimestre del año, una tasa de crecimiento de 9.8%, de acuerdo con el informe del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, que coincide con las políticas migratorias y arancelarias de Norteamérica.

Representantes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) informaron sobre un incremento en los negocios vinculados con esta actividad, sobre todo en áreas rurales. Esto podría tratarse de medidas preventivas adoptadas por migrantes, ante un eventual retorno, aseguró un especialista.

Además, según datos recientes del Banco de Guatemala, el sector de la construcción se espera que crezca un 8.3% en el 2025, lo que lo convierte en el sector con mayor crecimiento entre las 17 actividades que integran el PIB nacional.

Reactivación de licencias dinamiza la actividad

Al consultar sobre la evolución de la actividad de la construcción durante el año y las perspectivas de cierre, Fernando Estrada Domínguez, director de la Comisión Competitividad y Política CGC, afirmó a Prensa Libre que se observan varios factores que confirman la tendencia reportada en el segundo informe del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral y en la evaluación de la política monetaria a septiembre, recientemente divulgada por el Banco de Guatemala (Banguat).

El primero, explicó, corresponde a las licencias de construcción que el año pasado quedaron congeladas y que en este periodo comenzaron a ejecutarse, tras completar el trámite las obras que estaban pendientes.

Estas edificaciones incluyen vivienda vertical y horizontal, centros comerciales, bodegas y centros de distribución, como parte de la inversión privada, y confirman el boom demográfico en el país, que continúa generando demanda para la industria.

El segundo factor es el despeje en la infraestructura pública, considerado un incentivo para que la inversión privada también se consolide. Además, como tercer elemento destacó el funcionamiento de la Ventanilla Ágil de Construcción (VAC), plataforma que ha facilitado los procesos de obtención de permisos.

El sector construcción capta una buena parte de las remesas que ingresan a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sube inversión en vivienda con más remesas

Estrada Domínguez añadió que el cuarto factor que llama la atención es el volumen de ingreso de remesas familiares, que a octubre alcanzó los US$21 mil 358.4 millones (unos Q163 mil 391 millones), con un crecimiento del 19.8%, superior en US$3 mil 523 millones respecto del mismo periodo del año anterior.

“El crecimiento de las remesas sigue fuerte y hay mucha construcción en el área rural del país. Al final, las personas prefieren enviar más divisas por miedo a ser deportadas, y las familias están invirtiendo en construcción”, subrayó el director.

En los análisis realizados, se ha detectado que con el volumen de ingresos por remesas estas se distribuyen entre varios sectores, y un buen porcentaje se destina a la construcción de vivienda, principalmente propia.

También se ha determinado que muchas personas migrantes están finalizando obras de infraestructura de vivienda que, por diversas razones, habían dejado pendientes. Aunque aún no se cuenta con un dato general, se observa que la autoconstrucción de vivienda en el área rural es la que muestra mayor repunte.

El director indicó que, del lado privado, la tendencia coincide con un aumento en la inversión en infraestructura en provincia, sobre todo en construcción comercial e industrial.

Uno de los indicadores es el consumo de cemento y materiales, que mantiene una alta rotación y demanda en provincia, especialmente en proyectos individuales, aseguró.

Además, se desarrollan proyectos de vivienda y vivienda vertical en cabeceras departamentales y algunos municipios.

“Si sumamos, la actividad está repuntando primero en la autoconstrucción, luego en la construcción privada, la vivienda y la vivienda vertical”, enfatizó.

Para el 2025, se pronostica que las remesas superen los US$25 mil millones, lo que representaría una cifra histórica.

Remesas motivan vivienda como previsión migratoria

El economista Juan Alberto González Jacobo, experto en temas territoriales, explicó que existe una lógica en que las remesas se orienten a la construcción de vivienda, como una forma de previsión ante una posible deportación de migrantes que carecen de un lugar donde vivir, especialmente en el área rural.

Por otro lado, hay un grupo de migrantes que construye más de lo que necesita y utiliza esas edificaciones para alquiler de vivienda, comercio o negocios locales, con el fin de contar con ingresos asegurados al regresar a Guatemala.

La construcción también muestra un repunte en provincia, añadió, debido a la disposición de recursos que administran los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), mediante los cuales se están ejecutando obras colectivas y contratando empresas, incluidas las municipales.

La construcción de vivienda rural se observa en municipios de Huehuetenango, entre otros. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Migrantes alistan regreso con inversión en vivienda

El experto ejemplificó que ha conocido casos en los que, actualmente, existen presiones entre migrantes para decidir si permanecer en Estados Unidos o regresar de manera voluntaria.

Algunas familias tienen a un integrante detenido por la autoridad migratoria. Si se trata del padre, los familiares quedan sin sustento, lo cual genera preocupación al considerar el retorno, sobre todo entre la población indígena.

“La presión por sobrevivir en Estados Unidos es la que predomina; esto impulsa un proceso de migración invertida, donde se preparan los recursos disponibles para ese eventual retorno, especialmente a través de la construcción. Es muy difícil calcular la magnitud de ese fenómeno en el sector”, remarcó.

El experto agregó que la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que genera mucha mano de obra y dinamiza otras actividades.

Actividad crecerá por proyectos estatales y privados

El informe de evaluación de la política monetaria a septiembre expone el desempeño de la actividad constructiva: “El comportamiento positivo de la actividad de construcción obedeció, principalmente, al dinamismo en la construcción de obras de ingeniería civil por parte del Gobierno General, así como al avance observado tanto en los proyectos de la autopista Escuintla–Puerto Quetzal como en la carretera privada Xochi–Corredor de las Flores. Asimismo, se registró un incremento en las edificaciones privadas, particularmente bodegas y centros de distribución”.

En cuanto a las expectativas para el 2025 y el 2026, el documento resalta que la actividad estaría impulsada por el crecimiento en la construcción de proyectos de infraestructura pública por parte del Gobierno General, así como por el aumento en las obras de ingeniería civil privadas.

También se estima un incremento en la autorización de licencias de construcción, sobre todo de edificaciones no residenciales, por parte de las principales municipalidades del país.