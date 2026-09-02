Bernardo Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuario Nacional

Economía

Bernardo Arévalo sanciona la Ley General del Sistema Portuario Nacional

El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional.

|

time-clock

El presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley de Puertos. (Foto Prensa Libre: Cortesía EPQ)

El Congreso de la República publicó este martes 2 de septiembre, en el Diario de Centro América, el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, sancionado por el presidente Bernardo Arévalo.

Según el decreto, la ley tiene por objeto establecer el marco jurídico para la organización, regulación, planificación, desarrollo, administración y supervisión del Sistema Portuario Nacional.

El fin es garantizar su funcionamiento eficiente, seguro, competitivo y sostenible.

La ley regula las competencias de la autoridad rectora y los derechos y obligaciones de los actores públicos y privados que integran el sistema.

EN ESTE MOMENTO

exportaciones por varías vías de transporte comercio exterior incertidumbre

Entrevista: El secretario general de la Cámara de Comercio Internacional explica qué frena hoy a la economía mundial

Right

Disputas internas ponen en duda la participación de Raíces en las elecciones del 2027

Right

Además, establece los procedimientos para el desarrollo de infraestructura y superestructura portuaria, la prestación de servicios comerciales y logísticos portuarios, los proyectos de soporte a la actividad portuaria y las actividades complementarias a los servicios comerciales portuarios.

También establece las condiciones para fomentar la inversión pública y privada bajo los principios establecidos en la ley.

Para leer más: “Se necesita voluntad política para ejecutar la ley de puertos”

El decreto señala que la estructuración, planificación, desarrollo, construcción, reconstrucción, mantenimiento, rehabilitación, operación y ampliación de las instalaciones portuarias, así como el desarrollo de actividades portuarias y complementarias, se declaran de interés nacional y utilidad pública, con el objetivo de asegurar de forma continua la prestación y el mejoramiento del servicio comercial portuario y contribuir al desarrollo económico y social de la Nación.

LECTURAS RELACIONADAS

El Estado de Guatemala efectuó un segundo desembolso de US$10 millones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace) para los estudios de factibilidad e ingeniería del tren de carga entre Puerto Quetzal y Escuintla. (Foto Prensa Libre: Empresa Portuaria Quetzal)

Sector privado espera nombramiento presidencial para avanzar en la integración de la Autoridad Portuaria Nacional

chevron-right
La nueva legislación impulsa la modernización del sistema portuario y promueve inversiones en infraestructura pública y privada. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La implementación de la nueva ley portuaria marcará el futuro de las inversiones en el sistema nacional

chevron-right

El decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Autoridad Portuaria Nacional Economía en Guatemala Ley de puertos Puertos de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM