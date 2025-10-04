Calificadoras de riesgo: Guatemala presenta ante Moody´s proyecciones de crecimiento económico

El Ejecutivo y las autoridades monetarias de Guatemala sostuvieron una reunión con la calificadora Moody’s, como parte del proceso de evaluación del perfil crediticio del país centroamericano , en la que destacaron su compromiso con la estabilidad fiscal y el crecimiento económico del país.

El Banco de Guatemala publicó este sábado en sus cuentas oficiales que el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Álvaro González Ricci, presentó a la calificadora la estimación de crecimiento económico para Guatemala del 4% en 2025, impulsado por el dinamismo esperado en la inversión y la demanda interna.

“La mayoría de indicadores de corto plazo de la actividad económica continúa registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) anual previsto”, destacó el Banco de Guatemala en su publicación.

González Ricci también dio a conocer que para 2026 se prevé que la economía guatemalteca crezca un 3.9%, explicado principalmente por el aumento esperado en las exportaciones de bienes y servicios.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, cuyas autoridades también se reunieron con la delegación de Moody’s, publicó en sus perfiles oficiales que destaca “el desempeño económico del país”.

“La región generará aproximadamente US$24 mil millones en crecimiento económico, de los cuales US$8 mil 600 millones provienen de la economía guatemalteca”, dijo el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.

El presidente del #Banguat, Alvaro González Ricci, junto a autoridades de la banca central, sostuvieron una reunión con representantes de la calificadora internacional Moody’s Ratings, para compartir puntos de vista acerca del escenario macroeconómico para los años 2025 y 2026. pic.twitter.com/cj3pij4f4o — Banco de Guatemala (@Banguat) October 3, 2025

Menkos también indicó que al 30 de septiembre pasado, el nivel de ejecución presupuestaria del Gobierno Central de Guatemala superó el 63%.

“Estamos justo en el promedio de ejecución de los últimos cinco años, a pesar de que incrementamos el tamaño del presupuesto y por el otro lado le hemos dado mucho más énfasis a los esfuerzos de inversión pública”, refirió el ministro Menkos.

El presidente del banco central de Guatemala destacó la importancia de estas reuniones para el trabajo que efectúan las calificadoras respecto de la economía guatemalteca y para la confianza que los mercados internacionales tienen en la política económica del país.

Moody’s otorga desde julio de 2024 a Guatemala la calificación soberana del Ba1 con perspectiva estable.

¿Qué significa una calificación riesgo-país?

Una nota de riesgo-país, significa que se usan para dar una lectura al potencial inversionista en dos vías: permiten articular los factores positivos con los factores de riesgo. Y, por otro lado, brinda una perspectiva hacia futuro; o sea, como se ve al país en los siguientes 12 meses.

Es decir, la credibilidad de país antes los inversionistas internacionales y organismos financieros internacionales.

En las revisiones anuales que hacen los especialistas de las firmas, toman en cuenta el desempeño de indicadores como la evolución de la actividad económica, déficit fiscal, las necesidades de financiamiento local y externo, los estudios sobre las ratios de la deuda pública versus el producto interno bruto (PIB), los análisis de intereses de deuda con los ingresos fiscales y el desempeño de los indicadores del sector externo como remesas, comercio exterior, flujos de inversión extranjera directa, entre otros.

Lea también: ¿Cuándo es el Black Friday en Guatemala 2025?