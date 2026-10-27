Campo Xan: estas son las 13 empresas que solicitaron participar en visita técnica para su cierre

Un total de 13 empresas solicitaron a la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorización para participar en la visita técnica obligatoria al campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

La actividad está programada del 26 al 30 de octubre del 2026.

El proceso de licitación pública para el Cierre, Desmantelamiento y Abandono (CDA) del campo petrolero Xan fue publicado el 12 de octubre en Guatecompras. Entre los requisitos establecidos en las bases figura una visita técnica a las instalaciones, que permitirá a las compañías conocer las condiciones del lugar antes de presentar sus ofertas.

Según información de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM, actualizada al lunes 26 de octubre, 13 empresas solicitaron autorización para participar en el recorrido.

Las 13 empresas interesadas en la visita

De acuerdo con el listado proporcionado por la DGH, las empresas registradas para la visita técnica son:

Simmons Guatemala, S. A. Servicios Energéticos Ambientales Guatemala, S. A. Nuevas Opciones Energéticas. Tritan Energy Guatemala, S. A. Grupo Ecoil, S. A. Green Oil International Services, S. A. Minyak Energy Solutions, Inc. Construvisión Miseli, S. A. Constructora Heni, S. A. Cuarto Mundo, S. A. Erazo Valencia, S. A. Soluciones Integrales. Diron, S. A. Oil Solutions. Logística Dos Mares.

Las compañías interesadas proceden de países como Guatemala, México, Canadá, Colombia y Estados Unidos, según una búsqueda de información en las páginas de internet.

Luego de efectuada la visita las compañías que así lo decidan deberán presentar su oferta el 23 de noviembre próximo y cumplir con los requisitos técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación.

¿Qué evaluarán las empresas en el campo Xan?

Debido a las dificultades de acceso y permanencia en las instalaciones, las visitas están programadas de 10 a 14 horas.

El proyecto contempla el cierre de 59 pozos petroleros y el desmantelamiento de otros activos, con un presupuesto estimado de Q375 millones, que será financiado por el Estado. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de tres años. Aunque las autoridades del MEM tienen expectativas que el monto de inversión y el plazo serán menores.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Durante el recorrido, los representantes de las empresas deberán evaluar tres aspectos principales:

Infraestructura: inspección de tanques de almacenamiento, líneas de flujo, área de generación eléctrica (Power Plant) y talleres, con el propósito de estimar la logística necesaria para el desmantelamiento.

Pozos petroleros: evaluación del estado mecánico superficial de los cabezales de los pozos cercanos, para planificar su taponamiento definitivo.

Condiciones ambientales: identificación de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y evitar afectaciones a la flora y fauna del área de la Laguna del Tigre.

Las bases establecen que cada empresa deberá cubrir sus gastos de traslado, alimentación, hospedaje y viáticos. Además, los participantes deberán disponer de vehículos de doble tracción (4x4) para movilizarse hacia las instalaciones.

Cinco días de inspecciones

El cronograma de la visita técnica contempla actividades específicas durante los cinco días, del lunes 26 al viernes 30 de octubre.

El lunes 26, se efctuó, según el cronograma, el arribo de las comisiones desde El Naranjo, seguido de una charla de introducción técnica y la explicación de los lineamientos obligatorios. También, una inspección inicial de las áreas administrativas y de generación eléctrica, además de atender consultas de los participantes.

Martes 27. Se presentará el plan de desmantelamiento de equipos y se desarrollará un recorrido técnico guiado por los tanques de almacenamiento y el área de talleres.

Miércoles 28 de octubre. Las actividades incluirán la inspección estructural de los pozos petroleros cercanos y el monitoreo obligatorio de gases en las bocas de los pozos.

Jueves 29 de octubre. Se evaluará la infraestructura ambiental, las áreas de fosas y la delimitación de pasivos ambientales. También se efectuará un taller logístico, se resolverán dudas y se firmarán los documentos correspondientes a la visita técnica.

Viernes 30 de octubre. Se realizará una reunión plenaria para cerrar la visita técnica.

Ofertas deberán presentarse el 23 de noviembre

La información recopilada durante las inspecciones permitirá a las empresas interesadas preparar sus propuestas técnicas y económicas para participar en la licitación.

Según el cronograma establecido en las bases, la presentación de ofertas está prevista para el 23 de noviembre del 2026.

Entre los requisitos, las compañías deberán acreditar experiencia en operaciones de cierre y desmantelamiento de instalaciones petroleras, así como presentar un plan detallado de trabajo y la documentación técnica correspondiente.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El proceso permitirá evaluar las propuestas de las empresas que cumplan con las condiciones establecidas para ejecutar el cierre técnico del campo Xan, uno de los proyectos de abandono de infraestructura petrolera que deberá financiar el Estado.

Los activos del campo Xan quedaron a cargo del Estado a partir del 13 de agosto del 2025 luego de que se venció el contrato con la empresa que lo operaba, Perenco Guatemala.