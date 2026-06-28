Fallece Carmelo Torrebiarte, el empresario que consolidó Fundesa durante 14 años

El ingeniero Carmelo Torrebiarte Lantzendorffer, quien falleció este 28 de junio, es reconocido por su trayectoria empresarial al frente de Calzado Cobán y por haber presidido la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) entre 1991 y 2005, período que representa la gestión continua más prolongada en la historia de la organización. Durante esos 14 años, la entidad consolidó su papel como referente técnico en temas de desarrollo, competitividad e institucionalidad del país.

Nacido en Antigua Guatemala y criado en Cobán, Alta Verapaz, Torrebiarte se vinculó desde temprana edad a la industria del calzado gracias al negocio familiar. Tras concluir sus estudios universitarios, en la década de 1960 se incorporó a la fábrica y a la tenería de Calzado Cobán, donde conoció de primera mano los procesos productivos. Posteriormente complementó su formación con estudios ejecutivos en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Uno de los momentos determinantes de su vida ocurrió el 31 de diciembre de 1965, cuando fue asesinado su padre, Miguel Torrebiarte Sohanin. A partir de entonces, junto con sus hermanos, asumió la responsabilidad de continuar el negocio familiar, decisión que marcó el inicio de varias décadas de liderazgo empresarial.

Bajo su dirección, Calzado Cobán, empresa fundada en 1914 en San Cristóbal Verapaz, se consolidó como una de las industrias de calzado más importantes de la región, con exportaciones hacia Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, México y Europa, además de ampliar su presencia productiva fuera de Guatemala.

Una etapa de consolidación en Fundesa

La presidencia de Torrebiarte en Fundesa coincidió con un período decisivo para el país, marcado por la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y los años posteriores de reconstrucción institucional. Durante ese tiempo, la fundación fortaleció su enfoque en la elaboración de análisis técnicos y propuestas de política pública relacionadas con la inversión, la certeza jurídica y la competitividad.

Entre los principales hitos de su gestión figura el inicio del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), foro que comenzó a celebrarse en Guatemala en el 2004 y que, desde entonces, se realiza cada año como un espacio de diálogo entre el sector privado, los organismos del Estado y la sociedad civil para discutir propuestas de desarrollo nacional.

Liderazgo gremial y reconocimiento

Además de su labor en Fundesa, Carmelo Torrebiarte desempeñó cargos de liderazgo en distintas organizaciones empresariales. Presidió la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) y participó activamente en la Gremial de Exportadores, desde donde promovió iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad y la proyección internacional de la oferta exportable guatemalteca.

Su trayectoria fue reconocida en el 2013, cuando la Asociación de Gerentes de Guatemala le otorgó el galardón Gerente del Año, distinción que destaca el liderazgo y la visión empresarial de los principales ejecutivos del país.

En el ámbito personal, está casado con Dianne de Torrebiarte y es padre de cinco hijos, quienes, junto con otros integrantes de la familia, han dado continuidad al legado empresarial de Calzado Cobán.