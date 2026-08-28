Cayalá coloca bonos por US$30 millones y atrae inversionistas de tres países

Una emisión de bonos de Cayalá por US$30 millones fue adquirida por inversionistas de Guatemala, Panamá y Costa Rica, en una operación que representa un nuevo paso hacia la integración de los mercados de valores de Centroamérica.

La colocación corresponde a la última serie de la emisión denominada Bonos Corporativos Vinculados a la Sostenibilidad Cayalá Dólares 1, emitida por Ciudad Comercial, S. A. (CICOMSA).

La emisión completa asciende a US$50 millones y fue aprobada en julio del 2024 por el Consejo de Administración de la Bolsa de Valores Nacional (BVN) e inscrita en el Registro del Mercado de Valores en diciembre de ese mismo año.

La Bolsa de Valores Nacional informó que el 24 y 25 de agosto se recibieron ofertas mediante una subasta holandesa para colocar la última serie de estos bonos.

Esta parte de la emisión alcanzó US$30 millones y fue distribuida entre inversionistas de los tres países mediante 93 posturas adjudicadas.

Los bonos tienen un plazo de siete años, ofrecen una tasa fija de 7.7778% y pagan intereses trimestralmente. IDC Valores participó como agente colocador.

¿Por qué es relevante para Guatemala?

La particularidad de la operación no está únicamente en los US$30 millones colocados, sino en el origen de los inversionistas.

Según la BVN, es la primera vez que una emisión privada guatemalteca se coloca simultáneamente entre inversionistas de tres países de Centroamérica.

En términos sencillos, esto significa que una empresa que emite deuda en Guatemala puede encontrar compradores no solamente en el país, sino también en otros mercados centroamericanos.

Una mayor conexión entre estos mercados puede ampliar las posibilidades de financiamiento para las empresas y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas alternativas a los inversionistas centroamericanos.

¿Cómo pudieron invertir desde Panamá y Costa Rica?

Para concretar las operaciones de los inversionistas extranjeros se utilizaron los convenios que mantiene la Central de Valores Nacional (CVN) con entidades similares de Panamá y Costa Rica.

En Panamá intervino la Central Latinoamericana de Valores (LatinClear), mientras que en Costa Rica se utilizó la conexión con Interclear Central de Valores. Estos mecanismos permiten liquidar los valores adquiridos por inversionistas de esos países.

Buscan un mercado centroamericano

Rolando San Román, gerente general de la Bolsa de Valores Nacional, explicó que la operación muestra avances en el objetivo de conectar los mercados de capitales de Centroamérica.

Según San Román, este tipo de transacciones permite que los mercados funcionen como una plataforma centroamericana para facilitar el movimiento de capital, ampliar las posibilidades para empresas e inversionistas y crear condiciones para atraer inversión internacional.

La integración es impulsada, entre otros mecanismos, por la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (AMERCA), que agrupa a las bolsas de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador y República Dominicana.