CC ordena suspender a José de la Peña como presidente de Empornac: ¿quién asumirá el cargo?

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó este martes 27 de octubre la suspensión de José de la Peña como presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), ubicada en Izabal.

La resolución fue emitida durante la tarde, luego de que los magistrados de la CC conocieran un expediente relacionado con el funcionario portuario. Según se conoció, la decisión fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra.

Tras la resolución, José Fernando Suriano Buezo, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asumirá las funciones de presidente de la junta directiva de Empornac, conforme a lo establecido en la ley.

Operaciones portuarias continúan con normalidad

Pese a la suspensión del presidente de la junta directiva, se informó que las operaciones de importación y exportación en la terminal portuaria de Santo Tomás de Castilla se desarrollan con normalidad, en medio de la temporada alta de movimiento de carga en el sistema portuario nacional.

De la Peña fue nombrado presidente de Empornac al inicio de la actual administración gubernamental y, durante su gestión, impulsaba un programa de modernización de los muelles comerciales.

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El aumento del comercio durante la temporada alta genera mayor presión sobre toda la cadena logística, desde las operaciones portuarias hasta el transporte aéreo y terrestre. (Foto Prensa Libre: Cortesía Empornac)

Movimiento de carga crece en 2025

El sistema portuario nacional movilizó 35.2 millones de toneladas métricas, un crecimiento del 13.3% respecto del 2024, según cifras de la Comisión Portuaria Nacional.

El movimiento de carga marítima en Guatemala registró un crecimiento del 13.3% durante el 2025, en comparación con el 2024, pese a las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos.

Durante el año pasado, el sistema portuario nacional movilizó 35 millones 254 mil toneladas métricas, lo que representó un incremento de aproximadamente 4.1 millones de toneladas respecto del 2024, cuando se registraron 31 millones 107 mil toneladas, según cifras de la Comisión Portuaria Nacional (CPN).

El balance fue positivo, pese a la implementación de la política arancelaria de Estados Unidos, que generó tensiones comerciales internacionales. Este país continúa siendo uno de los principales mercados para el comercio exterior guatemalteco.

El boletín estadístico destaca que los puertos se mantienen como la principal plataforma logística del comercio exterior de Guatemala, al concentrar el 75% del volumen total de mercancías transportadas durante el 2025. Por su parte, el transporte terrestre representó el 24.9% y el aéreo, el 0.10%.

Empornac ocupa el segundo lugar en movimiento de carga

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), ubicada en Izabal, se mantuvo como la segunda terminal portuaria con mayor movimiento de carga en Guatemala durante el 2025, al registrar 8 millones 767 mil toneladas métricas, equivalentes a aproximadamente el 25% del total nacional.

El primer lugar lo ocupó la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, con 17 millones 1 mil toneladas métricas, equivalentes al 48.2% del movimiento nacional. Estas cifras incluyen las operaciones de la terminal de contenedores APM Terminals Quetzal.

En tercer lugar, se ubicó Puerto Barrios, en Izabal, con 5 millones 658 mil toneladas métricas, equivalentes al 16% del total.

Por último, las boyas de San José, en Escuintla, especializadas en el manejo de graneles líquidos, principalmente combustibles, movilizaron 3 millones 496 mil toneladas métricas, que representaron el 9.9% de la carga marítima nacional.

En conjunto, estas cuatro instalaciones movilizaron aproximadamente 34.9 millones de toneladas métricas durante el 2025, según los datos consignados en el informe de la CPN.