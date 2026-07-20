China aumenta sus exportaciones y preocupa a la industria mundial

Hace veinticinco años, los productos chinos de bajo costo inundaron el mercado estadounidense, contribuyendo a la pérdida de 3 millones de empleos en fábricas y trastocando la política estadounidense, un fenómeno conocido como el "shock chino".

Ahora, un segundo shock chino repercute en Europa, el sudeste asiático, África y América Latina, generando temores de una mayor desindustrialización y agitación política. La semana pasada, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron hicieron un llamado a la acción conjunta para proteger la industria europea frente a la creciente ola de productos chinos subsidiados.

El actual auge de las exportaciones chinas se originó en la respuesta de Beijing al estallido, hace varios años, de una burbuja inmobiliaria que eliminó 10 billones de dólares en riqueza familiar, según KKR, una firma de inversión con sede en Nueva York. A partir de 2020, las autoridades chinas invirtieron en capacidad de producción adicional para contrarrestar la caída del mercado inmobiliario y desarrollar industrias avanzadas como los vehículos eléctricos, las baterías de iones de litio y la energía solar.

Sin embargo, todas esas fábricas adicionales producen más automóviles, pantallas planas y maquinaria de la que los consumidores chinos pueden permitirse. Para mantener el empleo de millones de trabajadores, los fabricantes chinos buscan proveedores en el extranjero. Las exportaciones en el primer semestre del año aumentaron un 18% en comparación con el mismo período del año anterior, según la Administración General de Aduanas de Pekín.

“Ha habido un enorme aumento en la capacidad de producción en los últimos cinco o seis años. Y no ha habido un crecimiento significativo de la demanda interna para absorberlo”, afirmó Julian Evans-Pritchard, jefe de economía de China en Capital Economics en Singapur.

El dominio de China en los mercados globales de un número creciente de productos manufacturados tiene enormes repercusiones sociales y políticas.

El primer "shock chino", que surgió tras la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio en 2001, provocó la pérdida de 2.4 millones de empleos en el sector manufacturero estadounidense durante la década siguiente, según economistas liderados por David Autor del MIT. Los consumidores se beneficiaron gracias a que los productos chinos baratos contuvieron la inflación. Sin embargo, el descontento de los votantes en las ciudades industriales de Estados Unidos contribuyó a que Donald Trump ganara la Casa Blanca en 2016.

El nuevo "shock chino" también se caracteriza por productos baratos que rápidamente reemplazan a las alternativas nacionales. Pero esta vez, las exportaciones son artículos de alta tecnología, como vehículos eléctricos y semiconductores, no prendas de vestir, calzado ni neumáticos para turismos. Y su impacto más severo se está sintiendo fuera de Estados Unidos, en lugares como Europa, donde el descontento económico ya está latente.

"Estados Unidos destaca como una clara excepción a este patrón global", afirma un análisis de cinco economistas del sistema de la Reserva Federal publicado esta primavera.

De hecho, Estados Unidos, que sufrió el impacto del primer "shock chino", ha logrado mitigar hasta ahora el efecto de la última ola de exportaciones, principalmente gracias a los controvertidos aranceles de Trump.

Según datos de aduanas chinas, las exportaciones chinas a Estados Unidos durante el primer semestre de este año se mantienen prácticamente estables en comparación con el mismo período de 2025. (Las cifras estadounidenses, que a menudo discrepan de los datos oficiales chinos, muestran una caída del 30 % en las compras procedentes de China durante los primeros cinco meses del año).

Aun así, muchas empresas chinas logran eludir los aranceles estadounidenses enviando sus productos con destino a EE. UU. a través de países como Vietnam o México, donde se someten a un procesamiento final que oculta su país de origen. Las importaciones estadounidenses procedentes de Vietnam, México, Tailandia y Camboya han aumentado significativamente este año.

LC Sign, fabricante de letreros personalizados en Guangzhou, China, realiza envíos a Norteamérica, Europa y Australia, según Tony Zhu, director de marketing de la empresa. La compañía ha ampliado su plantilla a unos 350 empleados, frente a los 300 del año anterior.

Las ventas de LC Sign en EE. UU. cayeron el año pasado durante la fase más intensa de la guerra comercial entre EE. UU. y China. Pero tras el acuerdo alcanzado entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, que redujo las barreras comerciales, la actividad mejoró.

"Una vez estabilizada la situación arancelaria, nuestra presencia volvió a sus niveles anteriores", afirmó Zhu. “El acuerdo que nuestro gobierno alcanzó con el gobierno estadounidense sobre aranceles fue de gran ayuda para nosotros”.

La exportación se facilita gracias a una moneda china que, según el Fondo Monetario Internacional, podría estar infravalorada hasta en un 21%, lo que en la práctica pone los productos chinos a la venta para compradores extranjeros.

A diferencia de principios de la década de 2000, cuando el aumento de las exportaciones chinas se correspondía con un incremento de las importaciones, en los últimos años China ha intentado reducir su dependencia de los extranjeros, aun cuando cuenta con otras naciones para mantener a sus fabricantes en funcionamiento. El año pasado, por ejemplo, las importaciones se estancaron mientras que las exportaciones aumentaron, según datos de aduanas chinas.

La economía china, mucho más grande hoy en día, está aumentando su participación en el comercio mundial de mercancías desde una posición ya dominante. En el año 2000, China representaba alrededor del 4% del comercio mundial de bienes. Hoy, representa el 16%, según un análisis de la Reserva Federal.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha destacado los desequilibrios crónicos en la economía global, instando a los funcionarios chinos a reorientar sus inversiones de la política industrial al apoyo al consumo de los hogares. Se espera que la administración anuncie aranceles adicionales este mes, diseñados para combatir el "exceso de capacidad estructural" de China y otras naciones manufactureras.

"El modelo económico actual de China se basa en exportar para salir de sus problemas económicos. Es un modelo insostenible que no solo perjudica a China, sino al mundo entero. China necesita cambiar", dijo Bessent el año pasado.

Sus argumentos se hacen eco de los de su predecesora. En 2024, la entonces secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, viajó a Pekín para advertir a los funcionarios chinos que "China es ahora simplemente demasiado grande para que el resto del mundo absorba esta enorme capacidad". Un mes después, el presidente Joe Biden impuso aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos para proteger a los fabricantes de automóviles estadounidenses de la competencia de bajo costo.

El dominio exportador de China refleja tanto la debilidad económica como la fortaleza manufacturera. El crecimiento económico del segundo trimestre se desaceleró a una tasa anual del 4,3%, frente al 5% del primer trimestre, según informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadística, el peor dato en más de tres años.

Los economistas señalan que los datos del gobierno chino suelen estar distorsionados por motivos políticos, por lo que las nuevas cifras probablemente sobreestiman la salud de la economía.

“La economía china se encuentra en una situación muy delicada. No digo que sea un desastre total ni que se avecine el fin del mundo, pero sí que hay más debilidad de la que hemos visto en los últimos años”, afirmó Shehzad Qazi, director de operaciones de China Beige Book International, que recopila datos del sector privado de empresas chinas.

El estallido del mercado inmobiliario chino sigue ensombreciendo el crecimiento económico. Según el Centro de Economía e Instituciones de China de la Universidad de Stanford, el sector inmobiliario representa casi el 70% de la riqueza de los hogares chinos, el doble que en Estados Unidos. Con los precios de la vivienda aún en descenso seis años después del estallido de la burbuja, muchos consumidores chinos siguen reacios a gastar.

Xi ha pedido políticas que fomenten un mayor gasto de los consumidores. Sin embargo, hasta el momento, la política gubernamental sigue priorizando el desarrollo de industrias tecnológicas competitivas a nivel mundial. Es posible que surjan nuevas propuestas de la reunión de este mes del Politburó del Partido Comunista Chino, el máximo órgano de decisión.

“Saben exactamente lo que hay que hacer y quieren hacerlo, pero les falta sentido de urgencia y determinación”, afirmó el economista Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell, exdirector de la unidad de China del Fondo Monetario Internacional.

La presión coordinada de los socios comerciales de China, incluidos los Estados Unidos, podría ayudar a que las autoridades chinas modifiquen sus políticas económicas. En cambio, Trump se prepara para recibir a Xi Jinping en Washington en una visita de Estado en septiembre, mientras que países como el Reino Unido y Canadá han cerrado acuerdos por separado para mantener el acceso al mercado chino a cambio de permitir un aumento limitado de las exportaciones chinas.

Europa, por su parte, lucha por hacer frente al auge chino. Macron ha convertido el reequilibrio de la economía global en una prioridad este año para la presidencia francesa del G7. Merz, el líder alemán, se mostró reacio a respaldar medidas proteccionistas, pero se ha mostrado más receptivo a la idea ante el continuo estancamiento industrial de Alemania.

La Unión Europea planea este mes reducir su cuota libre de aranceles para las importaciones de acero. Los Estados miembros también están considerando una gama más amplia de subvenciones industriales y requisitos de contenido nacional para promover la manufactura europea. Las medidas de emergencia, respaldadas por Macron y Merz, se darán a conocer en septiembre.

Alemania, potencia manufacturera tradicional del continente, se encuentra en el punto de mira de la ofensiva exportadora china.

Berlín siempre se ha mostrado reticente a respaldar medidas comerciales contra China, por temor a perder el acceso al mercado chino. En 2024, cuando la UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos, el predecesor de Merz se opuso a la medida.

Los líderes de la UE esperaban que los aranceles redujeran el número de coches procedentes de China. Sin embargo, las exportaciones chinas se dispararon, ya que los fabricantes de automóviles chinos optaron por los modelos híbridos.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, el año pasado se importaron a la UE más de un millón de coches de fabricación china. Las principales empresas alemanas han perdido terreno en Alemania frente a sus rivales chinos, al tiempo que han perdido cuota de mercado en China. Según informes de la prensa alemana, Volkswagen planea cerrar cuatro plantas de automóviles en Alemania y recortar 100 mil puestos de trabajo como parte de su reestructuración para hacer frente a la competencia china.

Los fabricantes de automóviles chinos ya pueden producir aproximadamente el doble de coches al año de los que venden en China y están ampliando su capacidad de producción para 5 millones de vehículos adicionales, según el economista Brad Setser, del Consejo de Relaciones Exteriores. Ante la saturación del mercado chino, los fabricantes de automóviles chinos están acelerando su expansión a los mercados extranjeros.

"No hay dinero que ganar, dinero real que ganar, vendiendo en el mercado chino, extremadamente competitivo y con exceso de oferta", afirmó Setser.