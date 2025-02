Clasificación de basura en Guatemala: qué otras normas sirven de soporte a nueva disposición de separar desechos 

La legislación guatemalteca ha sentado las bases para establecer un sistema de manejo adecuado que permita reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A pesar de que la conciencia sobre el reciclaje y la reducción de desechos ha crecido en los últimos años, muchos guatemaltecos aún desconocen las normativas que regulan la disposición de residuos.

La implementación de leyes y acuerdos gubernativos es clave para garantizar que la separación y manejo de la basura se realice de manera efectiva. Estas regulaciones no solo establecen directrices claras, sino que también asignan responsabilidades tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

El acuerdo gubernativo 164-2021 es el más reciente esfuerzo por formalizar la clasificación y recolección de residuos sólidos en el país. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el encargado de velar por el cumplimiento, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las municipalidades.

No obstante, este reglamento no es el único marco legal que respalda la gestión de desechos. Existen otras normativas, como el Código de Salud, el Código Municipal y la Constitución Política de la República de Guatemala, que refuerzan la importancia de un manejo adecuado de los residuos.

A continuación, se detallan algunas de las principales leyes y reglamentos que sustentan esta normativa, que recoge Fredy Chiroy, asesor ambiental de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager), recopila cuatro de ellos.

Constitución Política de la República de Guatemala

El artículo 97 establece que las municipalidades y los habitantes del país deben trabajar en conjunto para promover el desarrollo social, económico y tecnológico, garantizando la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico.

Artículo 134 explica que deben coordinar su política general del Estado y habla sobre la responsabilidad de las municipalidades sobre las disposiciones, normativas de ministerios.

Código de Salud, Decreto 90-97

Artículo 102, desechos sólidos. Responsabilidad de las municipalidades. Corresponde a las municipalidades la prestación de los servicios de limpieza o recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las leyes específicas y en cumplimiento de las normas sanitarias aplicables.

Artículo 103, disposición de los desechos sólidos. Se prohíbe arrojar o acumular desechos sólidos de cualquier tipo en lugares no autorizados, al rededor de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a la salud a la población, al ornato o al paisaje, utilizar medios inadecuados para su transporte y almacenamiento o proceder a su utilización, tratamiento y disposición final.

Artículo 107, desechos sólidos de la industria y comercio. Para el almacenamiento, transporte reciclaje y disposición de residuos y desechos sólidos, así como de residuos industriales o comerciales deberán contar con sistemas adecuados según la naturaleza de sus operaciones, especialmente cuando la peligrosidad y volumen de los desechos no permitan la utilización del servicio ordinario para la disposición de los desechos generales.

Artículo 108, desechos sólidos de las empresas agropecuarias. Los desechos sólidos provenientes de actividades agrícolas y pecuarias deberán ser recolectados, transportados depositados y eliminados de acuerdo con las normas y reglamentos que se establezcan, a fin de no crear focos de contaminación ambiental, siempre y cuando no fuera posible su reprocesamiento o reciclaje para uso en otras actividades debidamente autorizadas.

Código Municipal, Decreto 12-2002

Artículo 3, las municipalidades deben atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, sus ordenanzas y reglamentos. También coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado.

Artículo 36, Organización de comisiones. Explica que en la primera sesión ordinaria anual el Concejo Municipal organizará las comisiones que considere, entre ellas está la comisión para el Fomento Económica, turismo, ambiente y recursos naturales.

Artículo 68, Competencias propias del municipio. Explica que las municipalidades son las encargadas de la limpieza y ornato; y también de formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su

Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 137-2016

Es una normativa que busca asegurar que cualquier actividad que realicen entidades, negocios, proyectos minimicen sus impactos ambientales y sigan procedimientos adecuados de mitigación cualquier daño que puedan causar en el entorno.

En Guatemala la institución que vela por el cumplimiento de este reglamento es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). La licencia ambiental será obligatoria para grandes empresas como para negocios medianos y pequeños, fecha límite para que la empresas o negocios se regularicen ante el ministerio será el 27 de septiembre del 2025.

Las multas por no clasificar la basura

Es importante destacar que la acción correcta que debe realizar el ciudadano es separar los residuos, no clasificarlos.

Aunque, por el momento, no habrá multas ni sanciones para quienes incumplan, pues para que esto ocurra las municipalidades deben tener los instrumentos legales para hacerlo, lo que la mayoría no tiene. El plazo para que los desarrollen no está definido.

Por otro lado, el Código Penal, Decreto 17-73, artículo 347, sección contaminación explica que será sancionada de uno a dos años y una multa de Q300 a Q5 mil quien contamine el aire, el suelo o las aguas por, entre otras cosas, desechos de productos que puedan perjudicar a las personas, animales o bosques. Y si la contaminación es en forma culposa se impondrá una multa de Q200 a Q1 mil 500.

Quizá para muchos guatemaltecos, pensar en separar la basura parezca una tarea impuesta recientemente; sin embargo, en realidad, es un deber ciudadano que se ha pasado por alto durante décadas. ¿Está preparado para contribuir a este cambio?