Solo el 10% de las municipalidades del país están preparadas para clasificar basura

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) señala que una mínima parte de las comunas del país están preparadas para comenzar con la clasificación de la basura en orgánica, reciclable y no reciclable a partir de este 11 de febrero, como lo establece el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.

El problema, según Sebastián Siero, presidente de la asociación, radica en que aún no tienen el Plan Municipal para la Gestión de Desechos, que es un instrumento de planificación con los objetivos y las estrategias que las comunas deben desarrollar para aplicar el reglamento. Este debe ser desarrollado con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

De acuerdo con Siero, el ministerio tuvo 18 meses para socializar la creación de dicho plan, trabajarlo de la mano con las municipalidades y aprobarlo, lo que no ocurrió. Desarrollar este instrumento considera le llevaría a una comuna entre cuatro y cinco meses, más lo que pueda llevar el trámite con la catera. Además de que deben contratar a un ingeniero ambiental para que lo elabore.

“Lo que debemos tener el 11 de febrero es este plan, que es la estrategia que usará cada municipio para la separación de los desechos. No tengo el dato exacto ―de cuántas municipalidades ya lo tienen― pero creo que es el 10%, la mayoría están en el proceso de conformarlo”, dijo el presidente de la Anam.

El Marn tiene el registro de que solo 34 comunas ya elaboraron este plan para comenzar a implementarlo el próximo martes, lo que coincide con el dato de Siero.

Villa Canales, Guatemala, es uno de los municipios que trabajan en el desarrollo del documento para que sea aprobado por el ministerio. Sin embargo, no ha sido impedimento para lograr un ambiente limpio en el municipio. El alcalde Ramiro Rivera Hernández señala que desde el año pasado realizan campañas de información en redes sociales, realizan jornadas masivas de limpieza, se han eliminado 38 basureros clandestinos y trabajan en la concientización de los vecinos. En las instalaciones municipales ya clasifican los desechos.

Se intentó hablar con los jefes ediles de los municipios de Villa Nueva, Escuintla, Zacapa y Sololá para conocer si están preparados para implementar en su jurisdicción la clasificación de los residuos y desechos sólidos, sin embargo, no respondieron a las llamadas telefónicas.

Se conoce que, del departamento de Guatemala, la municipalidad capitalina estaría en proceso de aprobación de dicho plan.

¿Falta claridad?

De acuerdo con el reglamento, las municipalidades tienen que diseñar y desarrollar campañas educativas dirigidas a la población acerca de la clasificación de los desechos, y según Siero, no tener aprobado el plan municipal los limita, pues no tienen claridad de los mensajes qué debe socializar con los vecinos.

En anteriores ocasiones también ha señalado que no se cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo de desechos sólidos en la manera en la que lo solicita el reglamento, y que ninguna entidad en el país tiene la capacidad de cumplirlo.

Además, de que las infracciones y sanciones ya están consideradas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente; sin embargo, el acuerdo gubernativo hace mención a las mismas.

Siero señala que en el reglamento no hay claridad acerca de cómo y a quién se impondrán las multas por el incumplimiento de la clasificación de los residuos y desechos sólidos.

“Lo que dice el reglamento es que van a poner multas, pero no tenemos claro y no está escrito en ningún lugar, qué criterio van a utilizar para imponerlas”, dice, y que las sanciones y multas deben ir hacia quién “tire la basura” en sitios que dañen el medio ambiente, pues no tiene sentido que multen al alcalde porque una persona particular no hace la clasificación en su vivienda.

Para el presidente de la Anam la implementación del reglamento no resolverá el tema de la acumulación de desechos sólidos en el país, porque por más que la población los clasifique en orgánico, reciclable y no reciclable, si en los camiones recolectores o en los vertederos estos se mezclarán, de nada servirá el esfuerzo.

A su criterio, el problema se resolverá cuando se construyan las 12 plantas de separación de basura que en su momento recomendó el Banco Mundial.

La Anam se ha mostrado inconforme con el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes desde un inicio, al punto que Siero presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar su implementación, que fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad en julio del 2024.

El jefe edil había solicitado la suspensión de los artículos 1, 12, 13, 49, 52, 53 y 54, que hacen referencia a los entes sujetos, la fecha en la que entra en vigor la ley, la clasificación y las sanciones. Sin embargo, con la decisión de la CC quedó en pie la aplicación del reglamento a las 340 municipalidades a partir del próximo 11 de febrero.

Al igual que la Anam, la Gremial de Recolectores a escala nacional ha manifestado que la población no está preparada ni informada para la clasificación de los desechos, y que llegado el día pocos serán los que cumplan con hacerlo. Además de que les piden requisitos que les es difícil cumplir en el corto plazo, como acomodar espacios en los camiones para separar la basura, la Tarjeta de Salud vigente y la vacunación de los recolectores. Tampoco están claros en el alcance de las multas.