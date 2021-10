Congresistas estadounidenses temen por expansión comercial de China en Latinoamérica y El Caribe

Mientras que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de los vecinos centroamericanos y caribeños, la creciente participación económica de China en los países vecinos es igualmente preocupante, expresaron los legisladores.

Desde 2019, China acordó invertir en varios proyectos importantes de infraestructura en El Salvador, incluyendo un estadio de fútbol y una planta de tratamiento de agua. En 2007, China financió un estadio de fútbol en Costa Rica.

China también ha participado en la diplomacia de las vacunas, vendiendo, donando e intercambiando millones de vacunas (aunque menos efectivas) a las naciones que luchan por sobrevivir, lo que ha hecho avanzar su huella regional.

“Estados Unidos debería preocuparse seriamente por la influencia y el apalancamiento que esto les proporciona, ya que las empresas de alto riesgo respaldadas por el PCC están trabajando para dominar la 5G y el espacio de seguridad pública. Como sabe (refiriéndose a Tai), las relaciones comerciales y económicas con naciones soberanas están reservadas a todas las naciones del mundo, si deciden entablarlas. Como también sabe, estas relaciones pueden generar influencia política, vínculos diplomáticos, avances tecnológicos, inversiones en infraestructuras y estrategias empresariales y financieras”.

Las relaciones comerciales pueden ser realmente polifacéticas. Esto es lo que sabemos, y definitivamente esto es lo que China sabe también, enfatizaron.

Economic prosperity and solidified trading relationships have become a matter of national security.

Joined @RepRickCrawford in urging the Biden Administration to recognize China's increased influence and engagement in the Western Hemisphere as deeply concerning: pic.twitter.com/JDMJxFboHN

— Rep. Mark Green (@RepMarkGreen) October 14, 2021