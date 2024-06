En la actualización de información de movimientos de buques de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) de este sábado 8 de junio, 23 buques con diferentes mercancías abordo se encuentran en fondeo, a la espera de poder hacer las maniobras de descarga y carga.

La información pública, indica que en fondeo se encuentran buques con: fertilizantes, granos, trigo, hierro, combustibles -diésel-, vehículos, portacontenedores, clinker y jumbos, tanto para la importación como de exportación, el nombre de la naviera, la estiba y las horas de operación.

“Podríamos indicar que ya van varias semanas que el fondeo se mantiene por encima de los 15 buques y esto repercute en los costos de las empresas. La solución es pensar en un plan integral que implique la mejora y mantenimiento de la infraestructura portuaria y mejorar la operatividad del puerto para que se usen todas las capacidades para atender los buques y reducir el fondeo”, explicó Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) adscrita a la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport)

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), también reaccionó al reporte de hoy, y a su juicio los atrasos en fondeo demuestran dos aspectos importantes que necesita EPQ:

Iniciar en el menor tiempo posible el proyecto de expansión portuaria que ya fue presentado.

Trabajar en una ley -iniciativa- del sistema marítimo portuario que permita inversiones en terminales portuarias privadas, ya que el país necesita más puertos.

El directivo insistió que a corto plazo hay que darle certeza jurídica a APM Terminals por medio de un contrato. Y al preguntarle porque razón, respondió: “Porque APM tiene las capacidades para operar carga contenerizada y necesita certeza por parte de EPQ a través de un contrato de servicios para ampliar su inversión”.

Desde hace una semana, representantes de varias cámaras empresarial, han realizado el reclamo, de los atrasos que representa las demoras para poder hacer las descargas de las mercancías, y esta semana la junta directiva de la EPQ, presentó un programa de atención urgente ante la problemática, y agilizar los despachos.

En el sistema portuario nacional, EPQ es el principal puerto del país en el movimiento de mercancías, sobre todo para la importación a granel.

Visión empresarial

Al conocer el dato oficial de fondeo de los buques, el consultor empresarial en logística René Muñoz Barnoya manifestó, que el problema fundamental es de poca planificación de largo plazo de las autoridades y del Estado en general, y no necesariamente de la actual administración de gobierno, que acaba de entrar, “y esto viene desde hace varios años, porque no ha habido infraestructura en el puerto”.

Recordó que Guatemala cuenta con ventajas competitivas, al tener el Pacífico y Atlántico al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos que se tiene aún lado, y “hoy la estamos pasando muy feo con respecto al nearshoring de poder aprovecharlo o no”.

El tema, es de poder abastecer y garantizar el abastecimiento del país, aunque hay limitaciones en las exportaciones por la falta de equipo, por falta de nuevos muelles, así como la preparación de recibir nuevos barcos con suficiente tiempo, sobre todo de los buques de gran calado, que para Guatemala es imposible que lleguen, porque se necesitaría una infraestructura muy fuerte.

“Hoy los costos de materias primas, para los que importamos son altos por varias razones; uno no se puede contar con un inventario más alto, ante una llegada tardía por parte de los barcos y si no se está preparado, se puede desabastecer el mercado y eso es incorrecto no solo en actividades de la construcción, alimentos, sino de otras materias primas que puede generar problemas a la población que los necesita”, apuntó.

Lo otro, es que, al tener buques en áreas cercanas al puerto, es un problema, porque se tiene un costo alto por los días por no moverse, y se han observado que hay buques que tienen hasta 30 días, sin poder acercarse al puerto a descargar sus mercancías.

Y entonces, por el lado de costos al importar nos va mal y por el de exportar de ir a tiempo y cumplir con los compromisos de comercializar al exterior, también es un problema serio, “por lo que se pierde competitividad”.

Para atender esta crisis, lo que se tendrá que hacer, es colocar equipos, muchos más pequeños, que permitan descargar los productos más rápidamente, en el menor tiempo posible, adquirir más equipos, comprar más grúas y por su puesto una planificación más estratégica muy clara de las autoridades, teniendo la información para tener nuevos muelles y poder recibir buques de mayor calado, que permitan ser mucho más eficiente.

Sobre irse a puertos cercanos como a México o El Salvador, también conlleva costos de transporte, que encarece las operaciones y no es una alternativa dada la infraestructura terrestre.

“Lo que urge ahora, es que el gobierno tenga una decisión clara de poder planificar de que es lo que se necesita, que por supuesto, no se verá en el corto plazo; y por otro lado acciones rápidas para poder descargar los barcos”, concluyó Muñoz Barnoya.

Efectos inmediatos

En tanto David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (Camcor) comentó que hay preocupación por las demoras que están reportando en los puertos nacionales, sobre todo los que tienen una conexión con Asia-Pacífico.

Ahora los atrasos, no solo por la complicada situación logística internacional, porque se empieza a ver el aumento de costos en los contenedores de 20 y 40 pies, que se esta elevando a US$7 mil por unidad, cuando anteriormente estaban rondando entre US$1a US$2 mil, y se prevé que podrían seguir subiendo desde su destino de Asia.

Por otro lado, Juárez indicó que hay algunas navieras que están advirtiendo de no cubrir la ruta hacia EPQ-Guatemala, por lo cual la oferta disminuirá, por lo que podría impactar en las tarifas aún más.

Todo esto a pocos meses, cuando se espera un mayor volumen de carga desde Asia, por la temporada de atención a las festividades navideñas, en la cual la demanda subirá y habrá poca oferta de barcos, afectando los precios de las tarifas, y resta competitividad que afectan al consumidor final, reiteró el directivo de Camcor.

Medidas

Esta semana la EPQ dio a conocer un plan denominado reducción de fondeo como respuesta a las quejas de los usuarios y cámaras empresariales por los atrasos en las descargas de mercancías.

Para ello se autorizaron modificaciones al Normativo Operacional que regula y vela por el funcionamiento de las operaciones portuarias, como la asignación de atracaderos y la disponibilidad física del muelle comercial.

La medida urgente conocida como “ventanas de oportunidad” consiste en que se autoriza un máximo de 24 horas por buque para su carga o descarga. En caso de superar estas horas, si no hubiere en fila otro buque chárter, puede seguir su operación. De lo contrario, debe ceder el espacio en el muelle.