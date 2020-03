Coronavirus: MEM verificará abastecimiento de combustibles y no se permitirá la especulación de precios

El MEM busca garantizar el suministro de combustible y servicio de electricidad. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las decisiones con parte de las disposiciones para atender la emergencia de decretada por el gobierno por el coronavirus.

Además, se declaró estado de emergencia en sistema de electricidad

El objetivo es asegurar el suministro de combustibles a los guatemaltecos y además que no se permitirá la especulación de precios dijo el ministro, Alberto Pimentel.

En caso se dé alguna situación irregular de este tipo se procederá a usar los recursos legales que aseguren dicho suministro, insistió el funcionario.

El MEM informó que se mantendrá comunicación constante con las gremiales que se dedican a la comercialización.

Además, se mantendrá constante monitoreo en apoyo a la Dirección de Atención del Consumidor (Diaco) para verificar precios y existencia.

En un comunicado emitido este 16 de marzo, el MEM llama la población a mantener la calma y seguir las directrices que emanan de la presidencia de la República y de las autoridades sanitarias.

Las gasolineras están abastecidas en este momento, no se suspendió por el gobierno ingreso de carga en general incluyendo hidrocarburos. Meléndez explica que los barcos que traen hidrocarburos ya no tienen que atracar en los puertos debido a que solo conectan la manguera y que por eso creen que no habría problema en que sigan viniendo al país.

La Gremial de Empresas Importadoras de Hidrocarburos no respondió a la solicitud de información.

Declaran estado de emergencia en sistema de electricidad

Además, el MEM informó que a partir de este lunes se declara en estado de emergencia el Sistema Nacional Interconectado (SIN) de electricidad.

El objetivo en este caso es garantizar la continuidad del sistema eléctrico y la administración de las transacciones de electricidad, para ello se basa en el artículo 17 del reglamento del Administrador del Mercado Mayoristas (AMM).

Pimentel agregó en otro comunicado que “se debe garantizar que la población disponga de un suministro eficiente, principalmente durante la emergencia que se vive en el país”.

Además, se faculta al AMM para tomar las medidas necesarias y excepcionales para garantizar la seguridad y el suministro de electricidad.

Por aparte los empresarios de varias organizaciones hicieron una lista de peticiones al gobierno para enfrentar a la crisis.