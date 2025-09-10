¿Cuánto gastó Cultura por el “Fan Fest por la Bicolor”, para ver los partidos de la Selección?

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) destinó recursos para el alquiler de equipo audiovisual para transmitir los encuentros de la Selección Nacional de Guatemala en las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026.

Los partidos disputados fueron Guatemala vs. El Salvador, el pasado 4 de septiembre de 2025, y Panamá vs. Guatemala, el 8 de septiembre del 2025.

En cada fecha, la cartera transmitió los encuentros en seis espacios públicos de la ciudad capital: Plaza de la Constitución, Parque Erick Barrondo, Campo Marte, Campos de la Roosevelt, Parque Gerona y Parque de la Paz (zona 21). A la actividad se le denominó "Fan Fest por la Bicolor".

Costos de la actividad en la Plaza de la Constitución

De acuerdo con los registros de Guatecompras, para el partido entre Guatemala y El Salvador se contrataron dos servicios: una pantalla LED para exteriores, de entre 6 y 8 metros de alto, por un valor de Q44,626.60, y un sistema de audio y altavoces por Q44,477.70, lo que hizo que el costo total de la transmisión alcanzara Q89,104.30.

Para el encuentro entre Panamá y Guatemala se contrataron servicios similares, con una pantalla LED por Q45,300 y el sistema de audio por Q44,700, sumando un total aproximado de Q90,000 por la difusión en la Plaza de la Constitución.

La difusión de ambos encuentros en la Plaza de la Constitución tuvo un costo total aproximado de Q179,104.30.

Gasto en otras sedes de la capital

Además de la Plaza Central, el MCD habilitó difusiones en otros puntos estratégicos de la ciudad:

Parque Erick Barrondo

Campo Marte

Campos de la Roosevelt

Parque Gerona

Parque de la Paz (zona 21)

En total, se alquilaron 12 equipos para los dos partidos, que incluían pantallas LED y sistemas de audio para ambos encuentros.

Cuánto costó la difusión de los partidos

Prensa Libre consultó al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) sobre el gasto relacionado con el alquiler de pantallas y sistemas de audio en los cinco puntos adicionales de la ciudad, donde se transmitieron los partidos de la Selección Nacional. Según los datos oficiales, para el encuentro Guatemala vs. El Salvador, realizado el 4 de septiembre, se destinaron Q94 mil para cuatro locaciones y Q17 mil 850 para un quinto punto, lo que suma un total de Q111 mil 850.

En el caso del partido Panamá vs. Guatemala, disputado el 8 de septiembre, el gasto fue idéntico: Q94 mil en cuatro sedes y Q17 mil 850 en la quinta, alcanzando de nuevo un total de Q111 mil 850. El gasto en estas cinco sedes fue de Q223 mil 700 por ambos partidos.

En total por las difusiones públicas en la ciudad capital asciende a Q402 mil 804.30 en la difusión de solo dos partidos de la Selección Nacional representa aproximadamente el 0.04 % del presupuesto total del MCD.

Próximos partidos de la Selección de Guatemala

De acuerdo con el calendario futbolístico de la Selección Nacional, Guatemala aún debe disputar dos partidos en octubre y dos más en noviembre dentro de las eliminatorias mundialistas. Prensa Libre consultó al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) sobre la posibilidad de nuevas transmisiones, aunque hasta el cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

Si el Ministerio de Cultura y Deportes mantiene el mismo nivel de gasto que en septiembre (Q402,804.30 en difusiones públicas), la proyección indica que la institución podría destinar aproximadamente Q805 mil 608.60 adicionales únicamente para este fin en los próximos cuatro partidos.

Difusión de partidos de Guatemala en el interior del país

Varios municipios del país también organizaron actividades públicas para que los vecinos observaran los partidos.

Sin embargo, al 10 de septiembre no todos los gastos se habían registrado en Guatecompras, lo que dificulta establecer con precisión el monto total invertido de los fondos públicos. Algunos ejemplos son los siguientes:

Suchitepéquez (Mazatenango): se compartieron publicaciones y videos en redes sociales, pero no hay registros oficiales del gasto.

San José, Escuintla: reportó un costo de Q5 mil, cifra que no corresponde con el valor estimado de alquiler de pantallas y audio de este tipo.

San Juan Sacatepéquez (Ciudad Quetzal): se transmitió el partido, pero no aparece ningún dato en Guatecompras.

Villa Canales: compartió en redes sociales la actividad, sin registros de gasto en Guatecompras.

San Miguel Petapa: también difundió el evento en redes sociales, pero sin datos disponibles en el portal de compras públicas.

En redes sociales, varios ciudadanos preguntaban dónde podían ver los encuentros en vivo. Incluso, Prensa Libre conversó con guatemaltecos que vieron los partidos de forma simulada a través de videojuegos transmitidos en YouTube.