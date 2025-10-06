Del tráfico a los cielos: el Aerómetro promete reducir hasta 75% los tiempos de traslado entre Mixco y la capital

Para miles de personas que viajan a diario desde Mixco hacia la Ciudad de Guatemala, el caos vial es parte de la rutina. Pasar más de una hora atrapadas entre vehículos es común y, con frecuencia, inevitable. Pero esto podría cambiar en los próximos años con la llegada del Aerómetro, un sistema de transporte urbano por cable anunciado por la comuna como una solución para transformar la movilidad en la ciudad.

La propuesta es sencilla, pero ambiciosa: conectar puntos clave entre Mixco y la zona 9 mediante cabinas suspendidas, similares a las de un teleférico.

El objetivo, según datos oficiales del proyecto, es reducir los tiempos de traslado hasta en un 75%. Hoy, un viaje que puede tomar más de 90 minutos en hora pico podría completarse en tan solo 20.

Con una inversión privada estimada en Q1 mil 216 millones —financiada por capital nacional y extranjero—, el Aerómetro se perfila como el primer sistema masivo de transporte por cable en Centroamérica.

La Municipalidad de Guatemala estima que podrá movilizar a más de 374 mil personas cada día, contribuyendo no solo a descongestionar las vías, sino también a ofrecer una opción más limpia, ordenada y rápida.

El proyecto contempla dos líneas principales: la primera conectará la Plazuela España con El Trébol y la segunda irá de El Trébol hasta la calzada Roosevelt. Estas rutas atraviesan zonas de alto congestionamiento vehicular, especialmente aquellas por donde ingresan buses provenientes del occidente del país, según detalló la comuna capitalina.

Durante el XX Congreso Industrial, celebrado el 26 de septiembre en la Ciudad de Guatemala, el alcalde Ricardo Quiñónez confirmó que, tras varios años de gestión, la comuna ya cuenta con la licencia ambiental necesaria para iniciar su construcción.

Si bien la licencia ambiental ya fue aprobada, la Municipalidad indicó que aún están pendientes autorizaciones del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), Caminos y el Instituto Nacional de Bosques (INAB). En tanto, se prevé que en septiembre del 2025 inicien los trabajos preliminares, que incluyen el traslado de postes de alumbrado, readecuaciones hidráulicas y movimiento de pasarelas.

La construcción formal del sistema está prevista para comenzar a finales del 2025. Algunas estaciones podrían entrar en operación de forma parcial conforme avancen las obras, cuya duración se estima entre dos y tres años, de acuerdo con el cronograma oficial.

Por ahora, crece la expectativa entre los vecinos que, desde hace años, esperan una solución a los atascos viales que consumen horas cada día. El Aerómetro, según la promesa municipal, podría ser ese cambio que la capital necesita.

Qué es el Aerómetro y cómo funcionará

El Aerómetro es un sistema de transporte público masivo que utiliza cabinas suspendidas por cables aéreos, similar a un teleférico urbano.

Su principal objetivo es reducir el tráfico vehicular generado por el desplazamiento masivo de personas entre la Ciudad Capital y Mixco, zonas que concentran gran parte de la fuerza laboral del país.

Con una inversión aproximada de Q1 mil 216 millones, financiada con capital privado nacional y extranjero, el proyecto pretende disminuir los tiempos de viaje hasta en un 75% y movilizar a más de 374 mil personas al día.

Tarifas

Las tarifas también fueron anunciadas:

Q4 por viaje en el Eje I

Q6 en el Eje II.

Además, de acuerdo con el Decreto 80-96, las personas mayores de 60 años podrán realizar hasta cuatro viajes gratuitos.

Inicio de construcción del Aerómetro

La Municipalidad de Guatemala ya recibió la licencia ambiental del proyecto, aunque aún faltan autorizaciones del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH), Caminos e Instituto Nacional de Bosques (INAB).

Antes de arrancar con las obras principales, deben completarse trabajos preliminares, como el traslado de postes de alumbrado público, la readecuación de sistemas hidráulicos y el movimiento de pasarelas.

Aunque originalmente se esperaba que el sistema comenzara a operar a finales de 2026, los retrasos en los permisos modificaron el calendario oficial. Según la Municipalidad de Guatemala, las nuevas fechas tentativas son:

Septiembre de 2025: Los equipos de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) iniciaron labores en la zona 9, ya que la primera línea conectará Plaza España con El Trébol.

Los equipos de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) iniciaron labores en la zona 9, ya que la primera línea conectará Plaza España con El Trébol.

Fecha estimada de funcionamiento al público: Se prevé que la construcción dure entre dos y tres años. No obstante, algunas estaciones podrían entrar en operación de manera parcial conforme avance el proyecto.

Rutas del Aerómetro: de Mixco a la Zona 9

El sistema contará con dos líneas principales que recorrerán sectores estratégicos de la ciudad y conectarán por vía aérea el municipio de Mixco con la zona 9 capitalina.

Plazuela España – El Trébol .

. El Trébol – Calzada Roosevelt.

Estas conexiones tienen como meta descongestionar las principales calzadas, especialmente aquellas utilizadas por los buses provenientes del occidente del país, que ingresan por las rutas Roosevelt y San Juan.