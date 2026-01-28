ECONOMÍA
Devolución del ISR en Guatemala: cuándo lo pagan si presentó la planilla IVA-FEL 2025
Conozca cuándo devuelven el ISR en Guatemala, cómo calcular el reembolso con la planilla IVA-FEL y quién debe pagarlo según la ley.
La Ley de Actualización Tributaria obliga al patrono a devolver el ISR retenido en exceso y reportarlo a la SAT dentro de los primeros dos meses del año calendario. (Foto, Prensa Libre)
La devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores asalariados en Guatemala está vinculada a la presentación de la planilla IVA-FEL ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y debe ser gestionada por el empleador.
Según la normativa vigente, si el patrono determinó que se retuvo más ISR del debido, está obligado a reembolsar el exceso al trabajador y notificarlo a la SAT dentro de los primeros dos meses del año.
Fecha límite para la devolución del ISR
La Ley de Actualización Tributaria, en su artículo 79, establece que al finalizar el período fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, si el patrono determina que retuvo más ISR del debido, debe devolver las sumas retenidas en exceso a sus trabajadores e informar a la Administración Tributaria dentro de los primeros dos meses del año calendario.
En términos prácticos, la fecha límite para efectuar la devolución del ISR es el 28 de febrero de 2026, cuando el empleador detecta retenciones mayores a las que correspondían según la liquidación anual del impuesto.
Cómo se realiza el reembolso del ISR
Un experto en tributación explica que, en la mayoría de los casos, el reembolso del ISR se efectúa mediante el mismo medio de pago del salario, ya sea:
- Depósito bancario
- Cheque
- Transferencia electrónica
Cómo se calcula la devolución con la planilla IVA-FEL
El monto para devolver se calcula con base en la planilla IVA-FEL presentada ante la SAT y notificada al empleador.
La ley permite a los asalariados recuperar hasta Q600 como máximo por concepto de crédito fiscal vinculado al ISR.
Fórmula para calcular el reembolso: IVA crédito × 0.05 = Reembolso por ISR
Pasos para calcularlo:
- Revisar la Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL emitida por la SAT.
- Ubicar el valor de Total IVA.
- Multiplicar ese monto por 0.05.
- El resultado será el valor del ISR a recuperar.
Quién es responsable de pagar la devolución
En Guatemala, según el artículo 75 de la Ley de Actualización Tributaria, el ISR de los asalariados no se paga directamente por el trabajador, sino mediante retenciones mensuales realizadas por el empleador, quien actúa como agente de retención.
El patrono está obligado a:
- Calcular la retención mensual
- Descontar el ISR del salario
- Declarar y pagar el impuesto ante la SAT
Por ello, el empleador es quien debe realizar la devolución del ISR cuando corresponda, tras la liquidación anual del impuesto para asalariados.