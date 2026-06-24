Diputados y autoridades discuten por cobros, fallas eléctricas y falta de licencias municipales

Los parlamentarios de la bancada Cabal, en el Congreso de la República, citaron a autoridades de energía eléctrica, a quienes cuestionaron acerca del aumento en los montos de facturación, denuncias de mal servicio de energía y deficiente atención a los usuarios. Mientras, los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) refirieron la necesidad de contar con permisos o licencias municipales para la construcción de obras, con el fin de ampliar la red de transmisión y llegar a más lugares y la aprobación de la iniciativa ley de infraestructura urgente para ese sector.

Ante el insistente cuestionamiento del parlamentario Luis Aguirre, de Cabal, acerca de si habían identificado un servicio deficiente en electricidad, el presidente de la CNEE, Luis Ortiz, respondió en repetidas ocasiones que sí lo han identificado en muchos lugares del país, pero no mencionó que fuera a nivel nacional sino que explicó las necesidades del sector.

Otros de los cuestionamientos de los diputados, acompañados de varios alcaldes que participaron en la reunión, fueron los constantes apagones o cortes del servicio en diferentes municipios. Incluso calificaron como burocráticas las modalidades que existen para hacer reclamos por parte de los usuarios, además de que no reciben respuestas o soluciones de las autoridades.

Además, diputados mostraron desacuerdo al señalar que en un número de teléfono de WhatsApp, brindado por funcionarios de la CNEE, les pedían haber hecho antes el reclamo en las distribuidoras, y que no lograron obtener respuesta o solución de dicha comisión. Al respecto, Jorge Arauz, también director de la CNEE, explicó que la legislación y el reglamento establecen que el reclamo se presenta ante las empresas distribuidoras, las cuales tienen la obligación de responder. Si el cliente no queda satisfecho, puede elevar la queja ante dicha comisión.

Según Ortiz, en el 2025 esa institución recibió 283 denuncias, de las cuales el 85% ya están resueltas. Además, explicaron que hay diferentes instancias para presentar denuncias, dependiendo del tipo de caso.

Facturación

También señalaron las razones del aumento en el monto de la facturación señalada por diputados y presentaron un caso de una persona a quien se le duplicó el monto sin haber incorporado más aparatos o consumo en su hogar.

Ortiz informó que de la tarifa de consumo de energía, el 33% corresponde a distribución; el 6%, al transporte de electricidad; el 9%, a pérdidas del sistema, y el 51% a la generación de energía. Sin embargo, explicó que en una factura también aparece el cobro de alumbrado público que hacen las distribuidoras por cuenta de las municipalidades, tasa que es establecida por los alcaldes o concejos municipales.

En el caso del alumbrado público, Ortiz dijo que las comunas han optado por incluir cobros por otros servicios, como el costo del bombeo de agua, servicios de electricidad o iluminación en mercados y otros, y el remanente para obras de diferente naturaleza.

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Ante las insistentes consultas de los parlamentarios, Ortiz explicó que la tarifa de energía ha estado estable por cuatro años, por lo que no se deriva de ello el aumento en los montos que señalan los diputados, sino que puede provenir de otros rubros, como el aumento de la demanda por las altas temperaturas, el alumbrado público o la disminución desde enero del subsidio que brinda el INDE.

El subsidio es una política de Estado y depende del presupuesto aprobado por el Congreso, así como de decisiones que toma el INDE para aplicar el monto aprobado, añadió Ortiz.

El efecto del alumbrado público y del subsidio

El gerente del INDE, Armando Roberto Martínez, coincidió, entre otros aspectos, que la percepción de las personas sobre la factura no se limita al consumo de energía, sino que también incluye un cargo fijo que se reconoce a la distribuidora. Otro factor importante es la tasa de alumbrado público, cuya fijación es potestad del alcalde municipal y su Concejo, agregó.

El funcionario indicó que el 60% de las facturas que reciben los aproximadamente cinco millones de usuarios del servicio eléctrico en el país pagan más por alumbrado público que por consumo. Añadió que este tema debe ponerse sobre la mesa para dialogar con las autoridades municipales y mejorar la eficiencia en la administración del servicio de alumbrado público.

A muchos de esos usuarios, es decir, a quienes tienen consumos de uno a 100 kilovatios, se les cubre con subsidio, según el rango de consumo.

Respecto al subsidio explicó que este año el subsidio se está cubriendo con recursos propios del instituto y que el monto bajó de Q980 millones del 2025 a Q900 millones en el 2026. En años anteriores existió aporte del Gobierno por medio del presupuesto aprobado en el Congreso, pero este año no fue incluido.

Respecto del subsidio, agregó que la reducción del monto total es del 9% y refirió que los usuarios que se verían afectados en su factura probablemente lo estarán por esa disminución. Según el gerente del INDE, esto impacta más a los usuarios de menor consumo, especialmente a quienes consumen entre uno y 66 kilovatios, que representan cerca de un millón de hogares.

Generación, transmisión y licencias

Martínez expuso que el país está alcanzando el punto de convergencia entre la oferta y la demanda de energía; es decir, que la generación de electricidad existente está equiparando el consumo, por lo que el país debe aumentar su capacidad de generación. Aunque la licitación PEG-5 ha sido muy importante, no es suficiente.

Aunque en promedio la demanda de energía ha crecido entre 4% y 5% anual, hay lugares como Petén, donde el crecimiento llegó hasta el 18%, y en Huehuetenango alrededor del 10%, indicaron autoridades de ambas instituciones.

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Según Martínez, el INDE tiene planes de aumentar en 380 megavatios su generación.

Sin embargo, el diputado Herman Echeverría cuestionó las razones por las que la CNEE no aprueba la autorización de 90 empresas que buscan conectar plantas de generación distribuida renovable (una de las modalidades para plantas menores de cinco megavatios), que representarían más de 300 megavatios.

Iniciativa

Los diputados de Cabal también señalaron el mal servicio en diferentes municipios y cuestionaron por qué las autoridades no han actuado para impulsar la expansión de la red de transmisión de energía, para lo cual la bancada presentó la iniciativa 6665 para declarar de urgencia las obras de transmisión, la cual avanza en el Congreso.

Sin embargo los directores de la CNEE indicaron que apoyan ese tipo de legislación, que es urgente la aprobación por parte del Congreso, y expusieron que varias obras de transmisión han sido detenidas por falta de aprobación de autorizaciones o licencias municipales.

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Uno de estos casos, indicaron, es que Huehuetenango, parte de Quiché y el norte de Totonicapán son atendidos por una sola subestación central, por lo que se requieren más obras, pero luego de seis años no se han obtenido los permisos de la comuna de Chiantla para una línea que conecta con Huehuetenango y están en pláticas con estos y otros municipios.

Tanto parlamentarios como autoridades dijeron que es contradictorio, porque el alcalde de este último municipio es parte del directorio del INDE como representante de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

La citación, que duró más de dos horas, transcurrió entre momentos tensos, cuestionamientos e intercambio de opiniones y datos.