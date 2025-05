Donald Trump extiende hasta el 9 de julio la pausa en aranceles a la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá hasta el 9 de julio la pausa en la aplicación de aranceles a la Unión Europea, mientras prosiguen las negociaciones comerciales.

Trump señaló que tuvo una “muy agradable conversación” telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y refirió que atenderá su solicitud de extender el plazo original del 1 de junio, en declaraciones a la prensa antes de abordar el Air Force One.

El mandatario se mostró confiado en que los negociadores “se reunirán pronto para ver si podemos solucionarlo”.

“Me preguntó si podíamos trasladarla —la fecha límite para el acuerdo— del 1 de junio al 9 de julio. Acepté y, según ella, mantendremos reuniones con rapidez para ver si podemos llegar a una solución”, explicó Trump durante una comparecencia ante los medios en la base aérea Andrews, donde aterrizó procedente de su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, antes de poner rumbo a la Casa Blanca.

La conversación con von der Leyen se produce dos días después de que el neoyorquino amenazara con imponer a las importaciones de la Unión Europea (UE) un gravamen del 50% debido a que considera que “no están yendo a ninguna parte” las conversaciones activadas desde que el presidente estadounidense impuso en abril una tregua de 90 días a la aplicación de sus llamados “aranceles recíprocos”.

La propia von der Leyen dijo en redes sociales que fue una “buena llamada” la que mantuvo con Trump.

“La UE y EE. UU. comparten la relación comercial más importante y estrecha del mundo. Europa está dispuesta a avanzar en las conversaciones con rapidez y decisión”, dijo von der Leyen, añadiendo que “para alcanzar un buen acuerdo, necesitaríamos tiempo hasta el 9 de julio”.

Antes de que amenazara el viernes con imponer a partir de la semana próxima un impuesto aduanero del 50%, Trump había fijado el 9 de julio como fecha para mantener la pausa del “arancel recíproco” que le impuso a la UE, que pasaría de pagar el 10% de aranceles que abona actualmente a un 20% una vez rebasada esa fecha.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.