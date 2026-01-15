Ejecutivos ven con confianza el rumbo económico de EE. UU.

The Washington Post analizo cientos de estas conversaciones para ver cómo las empresas abordaron los cambios económicos en 2025 y descubrieron que los líderes corporativos adoptaron un tono más optimista a medida que avanzaba el año, incluso cuando los consumidores se mostraban descontentos con la economía.

El otoño pasado, los ejecutivos usaron términos como "volatilidad" mucho menos que durante el verano y términos como "fortalecer" mucho más.

El estadounidense promedio tenía una visión cada vez más pesimista de la economía en 2025, ya que la asequibilidad dominaba el discurso público. Sin embargo, el análisis de The Washington Post sobre el lenguaje que los ejecutivos del S&P 500 emplearon durante las presentaciones de resultados reveló un cambio notable en la forma en que las empresas más grandes de Estados Unidos se presentaron, con advertencias sobre el malestar económico dando paso a mensajes corporativos más optimistas a finales de año.

El análisis reveló que, en las presentaciones realizadas entre septiembre y principios de diciembre, los ejecutivos hablaron de crecimiento, fortaleza y expansión, y señalaron cada vez más la inteligencia artificial como motor de futuras ganancias. El cambio de tono respecto a principios de año, y lo que decidieron enfatizar a medida que evolucionaban las condiciones, ofrece una perspectiva de cómo las grandes empresas ven ahora la economía.

“Hubo una recuperación de la confianza empresarial... a medida que avanzaba el verano”, afirmó Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence. “Lo que estamos viendo es que (los líderes empresariales) están aprendiendo a vivir con la incertidumbre, con la disrupción”.

A principios de año, los ejecutivos advirtieron repetidamente a inversores y analistas sobre los aranceles, el comercio y un entorno político incierto. Estas preocupaciones surgieron después de que una oleada de anuncios arancelarios de primavera sacudiera tanto a los mercados como a las empresas.

Pero los mercados se recuperaron con fuerza en la segunda mitad del año tras la calma de las tensiones comerciales. Para otoño, la tasa arancelaria efectiva se había estabilizado por debajo del 20%, una cifra superior a la que las empresas estadounidenses han pagado en décadas, pero muy distinta a las amenazas de aranceles del 100% o más que provinieron tanto de Estados Unidos como de China en abril.

A medida que se disipaba el impacto, los ejecutivos desviaron la conversación de las condiciones externas, con una disminución del 31% en las menciones de términos relacionados con el comercio y del 20% en las referencias al entorno económico. En cambio, se centraron en los logros de sus empresas: el crecimiento y la fortaleza fueron temas dominantes, y los ejecutivos describieron los resultados positivos como producto de sus propias decisiones y ejecución.

“Al entrar en el tercer trimestre, nos alejamos de los aranceles que podrían paralizar el comercio”, declaró Claudia Sahm, economista de New Century Advisors. “Las empresas hablaban más de su capacidad para gestionar estos costos arancelarios y repercutirlos en los proveedores”.

Por ejemplo, en primavera, la directora ejecutiva de United Parcel Service, Carol Tomé, advirtió que "los aranceles no son buenos para el comercio" y mencionó "la incertidumbre en torno a las políticas comerciales". Para otoño, adoptó un tono diferente: "Estamos presenciando el cambio más profundo en la política comercial en un siglo", declaró Tomé a inversores y analistas. "En UPS, este es nuestro ámbito".

Los ejecutivos desviaron la atención del difícil clima empresarial y se centraron en sus propios logros trimestrales. Este cambio podría haber sido reflejo de un mayor crecimiento económico, ya que el producto interior bruto (la suma de todos los bienes y servicios producidos por un país) creció a una tasa anualizada del 4.3% durante el tercer trimestre.

Las advertencias sobre la economía fueron sustituidas por palabras como "acelerar", "fortalecer" y "robustecer", cada una de las cuales aumentó entre un 16 % y un 32% en el tercer trimestre, según The Wahisngton Post.

Wells Fargo pasó de ser "cauteloso durante períodos de incertidumbre económica" a afirmar que "nos encanta ser un banco centrado en EE. UU. que se beneficia de la fortaleza de la economía y los mercados de nuestro país". El conglomerado manufacturero 3M pasó de navegar por un "entorno macroeconómico incierto" a haber "obtenido otro trimestre sólido... en un contexto que prácticamente no ha cambiado y, en general, es débil".

El cambio de lenguaje refleja cómo los líderes corporativos tienden a ser más optimistas al hablar de sus propias empresas y menos al describir la economía, afirmó Benjamin Finzi, director general de Deloitte y responsable del programa Global CEO.

"Cuanto más específica es la pregunta, más optimistas se vuelven", afirmó Finzi, añadiendo que el segundo semestre de 2025 se caracterizó por "una expectativa de crecimiento".

La palabra "disciplinado" también se convirtió en una de las favoritas, ya que los ejecutivos destacaron sus esfuerzos por mantener bajos los costos.

Las menciones a la inteligencia artificial aumentaron un 31% del segundo al tercer trimestre.