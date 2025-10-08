El Inde es el único oferente en la licitación PET 3 para expansión de la red de transmisión de electricidad

La licitación pública fue lanzada en abril último, y este martes se llevó a cabo la etapa de recepción de ofertas técnicas y ofertas económicas.

Tres empresas adquirieron las bases de licitación, como Redes Eléctricas de Centroamérica, S. A., Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) la cual es propiedad del INDE, y la compañía Cox.

Sin embargo solo la empresa del INDE presentó oferta.

En el evento se están licitando cuatro lotes que consisten en 14 nuevas subestaciones eléctricas y más de 500 kilómetros de líneas nuevas.

El gerente de ETCEE, Rony Jucup Solís, comentó que decidieron participar en los cuatro lotes, luego de analizar las condiciones de las bases de licitación. Con las obras en mención se beneficiará a unos 500 mil usuarios ya sea por medio mejorar la calidad del suministro o de conectar a quienes no cuentan con ese servicio.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), expusieron que la PET 3 es un evento muy especial porque se considera el rearranque de la estrategia de expansión de la red de transmisión de electricidad luego de 10 años de que no se llevan a cabo licitaciones públicas con tal objetivo. Por ello es necesario que este tipo de eventos se hagan más constantemente, agregaron.

“El Pet 3 no solo es una iniciativa técnica, sino es una apuesta estratégica para asegurar que la energía generada en diversas regiones llegue con eficiencia, calidad y confiabilidad. Con esta licitación buscamos ampliar y modernizar nuestra red de transmisión, reducir cuellos de botella y facilitar la integración de nuevas fuentes de generación, incluyendo las energías renovables”, dijo Ventura.

La Junta Calificadora deberá analizar la oferta técnica y si cumple con lo requerido se procederá a abrir la oferta económica el próximo 15 de octubre, según el cronograma del evento, explicó Marvin Barreto, gerente de Tarifas de CNEE y presidente de dicha Junta.

Baja participación y experiencias anteriores

Ventura indicó que se esperaba contar con tres oferentes, pero al final en el evento solo se presentó una, aunque agregó que se reconoce la experiencia que esta tiene en el sector.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Además expuso que en los eventos anteriores se han tenido experiencias exitosas pero también otras que dejan lecciones que se deben mejorar, y mencionó de ejemplo que una obra transmisión no debería de tardar más de 5 o 7 años en ejecutarse y sin embargo se están algunas ya van por 10 ó 15 años por problemas de diferente tipo, en especial la obtención de permisos, las licencias ambientales, permisos municipales, licencias de construcción y socialización. Además que muchas veces las comunidades por falta de información se oponen a los proyectos.

El funcionario comentó que hubiera sido preferible tener más oferentes para que hubiera más competencia, pero dijo que cada una tiene la libertad de participar y el INDE lo hizo como un agente más. Aunque en Guatemala hay 10 empresas transmisoras y si al final solo una se ha presentado, significa que quizá no vieron muy bien oportunidades claras de tener una rentabilidad que generalmente es la que aspira un desarrollador privado, agregó. Ahora se debe seguir el proceso y la CNEE tiene los parámetros para decidir si en una oferta económica se considera que presentó o no un valor adecuado, por lo que, aunque haya una sola oferente no es que tenga asegurada su adjudicación.

Desacuerdo con bases de licitación y aspectos del contrato

Aunque se efectuaron varias adendas a las bases de licitación de la PET 3, el sector privado considera que no fue suficiente para motivar su participación como oferentes.

David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE) respondió que el hecho que hubo solo un oferente se debe a que las condiciones planteadas en la licitación no resultaron atractivas o no se adecúan a lo que percibe o ve el transportista privado. Aunque presume que para ETCEE, la empresa de transmisión del INDE, que es un transportista público le es adecuado y se siente más cómodo presentando una oferta.

“Vimos que las condiciones no se adaptaban a lo que creemos se necesitan para desarrollar los proyectos y de ahí surgió que solo una transportista privada de las que existen en Guatemala haya comprado las bases y que ninguno haya presentado oferta, y que de (transportistas) internacionales solo uno haya presentado oferta y no haya participado”, expresó Cabrera.

Los puntos que más les preocuparon mencionó los plazos, además algunas condiciones del del contrato que no las consideran adecuadas, el manejo que se le da a temas como la figura de fuerza mayor y lo temas de pasos de servidumbre, además que no hay flexibilidad cuando hay necesidad de cambiar algún proyecto con el fin de que el proyecto se ejecute y entre en operación, agregó el dirigente de AGTE. Explicó que con esas condiciones el riesgo se eleva lo que conlleva que las ofertas no sean razonables para participar en un evento.

Respecto a las garantías que se pidieron para el contrato las calificó como excesivas ya que las garantías normales en los contratos son fianzas, pero lo que se pidió en la PET 3 son cartas de crédito, lo cual hace oneroso el tema de las garantías y castiga el canon. “Creo que es una condición en la que una entidad estatal se siente un poco más cómoda pero una privada no la ve así”.

El INDE presentó su oferta para la licitación PET 3, ante la Junta Calificadora, con presencia de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y del MEM. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

El ministro comentó que se pusieron requisitos más importantes para la garantía de cumplimiento y cree que ese fue uno de los principales aspectos que no les pareció a otros oferentes. “En las anteriores (licitaciones del PET) podían retrasarse y las fianzas son muy limitadas como garantía de cumplimiento, y agregó que por ello se pidieron garantías más firmes que podrían efectivamente ejecutarse de tal manera de que exista una penalización que obliga a la empresa a ejecutar la obra en tiempo. Según el viceministro de energía, Juan Fernando Castro por ello se optó por pedir una carta de crédito, que a diferencia de las fianzas es mejor garantía al momento de ejecutarla.

El funcionario argumentó que ahora se fue más cuidadoso con el cumplimiento, con la experiencia de la empresa, con la la presentación de la oferta” y se pidió que cada oferta debiera ser acompañada con cálculos técnicos, efectuados por un profesional competente, un colegiado en la materia activo, con la experiencia suficiente para que respaldar los casos.

En tanto Ortiz mencionó que el plazo establecido de 5 años, es adecuado para el tipo de obras que se licitaron.

Por aparte, el ministro anunció que se lanzará la cuarta licitación o PET 4, para la cual se preparó una primera edición del plan de expansión de transmisión para discutir el paso siguiente, y que en alrededor de 2 años se cuente con un nuevo plan.

Cómo se componen los cuatro lotes