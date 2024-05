El ingreso de divisas a Guatemala por inversión extranjera directa (IED) cerró 2023 con US$1 mil 552.3 millones, US$110 millones más respecto a 2022 y las actividades que más recursos atrajeron fueron las financieras y de seguros con US$463.86 millones; comercio y reparación de vehículos, US$ 318.74 millones; industrias manufactureras, US$303.26 millones; información y comunicaciones, US$193.21 millones; y suministro de electricidad, agua y saneamiento US$140.74 millones.



Por lo pronto, la actual administración prevé mantener el rango de US$1 mil 400 millones a US$1 mil 600 millones para este año, aunque el país debe trabajar en varios ejes para ser más atractivo y atender las necesidades propias de los diferentes tipos de empresa.

Entre los prioritarios están infraestructura vial y de otros servicios; nivel educativo del recurso humano y certeza jurídica, aunque hay otros que no se deben obviar, según las fuentes consultadas.

Necesidades de la tercerización

En el caso de los Business Process Outsourcing (BPO), Lee Coulter, miembro fundador del The Conference Board’s Council on Intelligent Automation, y ejecutivo senior en transformación empresarial, automatización de procesos y tecnologías disruptivas, refirió que el crecimiento en esa industria de servicios no ha tenido mayores cambios en los años recientes, pues Guatemala todavía no ha logrado darle la bienvenida a esta industria como una parte importante de su economía.





Los cinco componentes importantes que busca este sector son la estabilidad económica y política; control de la inflación y del costo de vida; educación del recurso humano disponible (en este caso, alto nivel de idioma inglés); y la confiabilidad de la infraestructura. Por ejemplo, que la electricidad y las telecomunicaciones sean constantes.

Respecto a las fortalezas y debilidades del país en estos 5 aspecto expuso que “la mayor debilidad de Guatemala es que ha fallado en no poner estos aspectos en marcha. Cada uno de ellos debería ser parte de un engranaje que funcione”, añadió el ejecutivo quien participó recientemente en la primera edición del BPO Innovation Summit 2024.

Eduardo Castillo, presidente del sector de BPO adscrito a Agexport, indicó recientemente que esta actividad en el país ha crecido entre 15% y 17% promedio anual y en la actualidad ya genera 55 mil empleos directos, mientras ha aumentado el número de compañías que prestan servicios de tercerización, pero siempre se deber afrontar la escasez de talento en el tema del idioma inglés.

Otro tema que menciona es la inseguridad en el país, ya que en sus páginas consulares, diferentes gobiernos categorizan a Guatemala como un país no necesariamente seguro y eso inquieta a los clientes.

Vestuario y textiles

Carlos Arias, presidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), que forma parte de Agexport, también detalla las ventajas del país para su sector, como la ubicación geográfica estratégica, estabilidad macroeconómica e impulso a las exportaciones.

Pero entre los retos menciona la mejora de infraestructura portuaria y vial, certeza jurídica y servicios estables, como el de la energía eléctrica, aparte de ambiente político estable.

“Este sector compite con todo el mundo, pero especialmente con los países vecinos, algunos de los cuales han logrado mejorar muchas de estas condiciones, como México, que cuenta con una red vial en mejores condiciones, lo permite una mejor movilización de carga y materias primas”.

En el caso de Honduras puso de ejemplo el Puerto Cortés, mientras que en los puertos guatemaltecos los barcos deben que hacer filas largas para poder descargar. Y respecto a la red vial dijo que la estrategia del sector es seguir creciendo, pero descentralizando la ubicación de las fábricas a más departamentos.

A criterio del presidente de Vestex, el primer paso sería desarrollar el corredor entre Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, así como hacia Puerto Barrios, con lo que se tendría mejores oportunidades de instalar fábricas y crear empleo entre Escuintla, ruta a Zacapa e Izabal.



Para ello, aparte del gobierno central es necesario contar con el apoyo de los alcaldes. “Si no podemos tener una red vial que aguante el paso de contenedores, no podemos desarrollar fábricas nuevas, entonces creemos que ese corredor es el primer paso”, expresó Arias. El segundo sería el tren, entrando desde México a Guatemala.

Los ejes que mencionan la Cámara de Industria y Fundesa

Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expone los 5 aspectos que necesita el país para atraer inversión extranjera y nacional para instalación de más industrias, entre estos refirió que están el plan integral “Guatemala No Se Detiene”, desde el cual se impulsan cinco grandes ejes.

Estos son atracción de inversión, certeza jurídica, infraestructura, turismo y capital humano, mencionados también por el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata.

Convertir al país en un importante foco de negocios es posible, solo si se acompaña de inversión en infraestructura, políticas públicas que aumenten la industrialización, reducción y simplificación de la burocracia, y promoción del intercambio comercial de nuestras industrias con el mundo, aprovechando estrategias como el nearshoring, refiere el directivo de CIG.



También menciona la necesidad de una red de instalaciones, servicios y sistemas que permitan su funcionamiento como carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, redes de energía eléctrica, aspectos en los que coinciden con los otros sectores. Y agrega la necesidad de sistemas de transporte público, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones, entre otros.



Bouscayrol expuso que como parte de la estrategia de Guatemala No se Detiene se ha analizado un portafolio de hasta 100 proyectos, que pueden ejecutarse en los próximos años, coincidiendo también con Zapata. Para ello se requiere inversión de unos US$7 mil 781.5 millones.



“Al tomar en cuenta el informe del Fondo Monetario Internacional, un incremento de la inversión pública llevaría a un incremento del producto interno bruto (PIB) en el largo plazo. Esta inversión pública, a su vez, atrae Inversión Extranjera Directa, generando un ciclo virtuoso para la economía”, agrega el presidente de la Cámara.





En infraestructura también se necesita un nuevo modelo de contrataciones que favorezca la eficiencia, la competencia y la agilidad en el uso de los recursos, como con la ley de infraestructura vial, la ley de puertos que permita inversión en terminales portuarias privadas y modificaciones a la ley de Alianzas Público-Privadas (APP).

Otra de las coincidencias es la necesaria seguridad jurídica en todas las actividades, ya que es la única forma de consolidar el Estado de Derecho, por lo que se necesita que las distintas entidades del Estado garanticen mayor certeza jurídica y mejorar el clima de seguridad, fortalecer el combate al contrabando y comercio ilícito y asegurar las condiciones del entorno para la atracción de inversión.



“No puede haber inversión sin infraestructura, políticas industriales, certeza jurídica y modernización de las leyes. Asimismo, debe haber mejoras en la institucionalidad pública, enfocadas en promover la transparencia, calidad del gasto público y la inversión en infraestructura, educación y salud”, resume Bouscayrol.