El Mineco afirma estar atento a los aranceles recíprocos que pueda imponer Trump para analizar acciones  

El viceministro de Integración y Comercio Exterior, del Ministerio de Economía, Héctor Marroquín comentó que Estados Unidos y Guatemala ya se dan un trato igualitario de libre acceso de productos, pero deja ver que hay incertidumbre debido a medidas que está buscando implementar ese país.

Consultado si existe la posibilidad de que cambien esas condiciones a pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC o DR-CAFTA), respondió que, a pesar del trato igualitario actual, sí pueden cambiar al tomar en cuenta que autoridades de Estados Unidos anunciaron la revisión de todos los acuerdos comerciales. Otra duda es la posible implementación de medidas recíprocas por la existencia de ciertos impuestos internos, aspectos que desarrolla en una entrevista con Prensa Libre.

Aparte de los aranceles al acero y aluminio ¿para otras importaciones que hace Estados Unidos de productos guatemaltecos ya entraron en vigor nuevos aranceles?

El gobierno de dicho país está tomando dos tipos de decisiones. Una es de aplicación general, es decir todos los que están interesados en exportar hacia allá quedan sujetos a esas medidas, y la otra es que para casos específicos como México, Canadá, China y otros, hay anuncios con disposiciones particulares.

De momento la única disposición generalizada es el aumento del arancel para acero y aluminio (a 25%), que ya se aplica desde el 12 de marzo.

Recordemos que no son condiciones o reglas negociadas, sino que son decisiones unilaterales que en su derecho soberano como país las puede tomar.

¿En qué fase están las disposiciones anunciadas por ese país para establecer medidas y aranceles recíprocos, así como aranceles para los productos agrícolas?

De momento, las condiciones para el acceso de los productos guatemaltecos no han cambiado, derivado de que ya no tenemos aranceles en nuestro intercambio bilateral, esas condiciones, que fueron las que negociamos en DR-CAFTA, no han cambiado.

¿Existe la posibilidad de que cambien esas condiciones a pesar de que existe el TLC?

Sí, y eso lo puedo aseverar en función del anuncio que hicieron las autoridades de Estados Unidos respecto de que, la totalidad de los acuerdos comerciales que el país ha suscrito y tiene en vigor iban a ser revisados.

Bajo las condiciones negociadas en el DR-CAFTA, en Guatemala y Estados Unidos ya nos damos un trato igualitario de libre acceso en ambas vías.

Sin embargo, según lo anunciado en función de la ley de comercio recíproco y justo, ese país buscará criterios de reciprocidad para equiparar su situación cuando ellos consideren que hay una desventaja en un mercado.

Algunos sectores creen que si le ponen aranceles a la importación de productos de Guatemala será una medida unilateral que afectaría el TLC y que podría haber una demanda o dejar sin vigencia algunos aspectos del tratado ¿Qué opina?

En términos prácticos si cualquiera de las partes, ya sea Estados Unidos o el resto de los países que somos parte de ese tratado, tomamos una medida unilateral, estamos rompiendo el tratado, lo que, desde nuestra perspectiva, ha pasado con el que tienen Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, estamos muy positivos porque en la relación de Guatemala con Estados Unidos se cumplen varios criterios, uno de estos es el de reciprocidad, es decir ya no hay aranceles, el otro es el de balanza comercial ya que no es deficitaria para los Estados Unidos.

En el caso de las medidas de reciprocidad se menciona que también podrían revisar los impuestos internos de los países, subvenciones u otras cargas que afecte a los productos estadounidenses, ¿tendría alguna implicación para el caso de Guatemala?

No ha habido más información sobre eso. En su momento identificamos impuestos internos que tenemos para algunas mercancías específicas como el impuesto a la distribución de cemento, de petróleo y sus derivados como las gasolinas, a cervezas, licores, gaseosas y bebidas energéticas, así como el tabaco.

Todavía no tenemos suficiente información para poder determinar cómo quedarían esos productos que tienen un impuesto específico. Se espera que en abril Estados Unidos divulgue los primeros resultados de los análisis para las medidas recíprocas.

Considero que ellos conocen cuál es la situación de los impuestos internos en Guatemala porque en su momento, cuando se negoció el DR-CAFTA fue parte de la información que el país presentó referente al universo de mercancías, y a partir de ahí se negoció el tratado.

También es muy importante conocer que, en materia de acuerdos comerciales, los impuestos internos nunca han sido negociados porque eso queda dentro de la potestad que cada Estado tiene para poder poner los gravámenes que considere para algunas mercancías.

El viceministro de Integración y Comercio Exterior del Mineco, Héctor Marroquín, concuerda en que hay incertidumbre derivada de los constantes anuncios de las nuevas medidas comerciales de Estados Unidos. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

¿El tema de los aranceles agrícolas anunciados cómo avanza?

También habrá que esperar qué concretan el 2 de abril, y partir de ahí ya podemos entrar a analizar con más pertinencia y poder determinar qué haríamos.

Nuestras economías son complementarias, Guatemala atiende en algunas ventanas durante el año con base a los ciclos de cultivo que se tienen acá y a los ciclos para la producción estadounidense que no logra llenar la demanda de esos de esos productos.

El agro es un sector muy importante, no solo por la parte económica, sino que por el efecto social que tiene, porque estamos hablando que muchos productores que cultivan para exportación son pequeños, ahí hay una preocupación de nuestra parte, pero tampoco hay información suficiente para poder determinar cuál sería el efecto.

¿Qué se tiene que hacer entonces?

Tenemos que seguir esperando, entiendo que esa puede ser una respuesta un poco difícil de asimilar, pero no tenemos todas las piezas del rompecabezas, y hasta que no las tengamos, realmente no podemos tomar una decisión de cómo puede accionar el Estado de Guatemala, garantizando que sus exportaciones no se vean afectadas o que la afectación sea la menor posible.

En este momento no estamos considerando imponer medidas a Estados Unidos, porque ellos no nos han impuesto a nosotros, seguimos bajo un esquema de libre comercio y esperamos y estamos positivos que así se va a mantener.

Analistas y exfuncionarios opinan que el gobierno, por medio de Minex o Mineco, deben hacer acercamientos o lobby con autoridades estadounidenses para tener idea hacia qué se van a enfocar para Guatemala ¿Los han llevado a cabo?

Estamos en coordinación con los funcionarios de Minex que están en la embajada en Washington, ellos están haciendo acercamientos con las autoridades. Puede no ser el mejor momento, porque no todos los funcionarios del nuevo gobierno de Estados Unidos han sido confirmados por su Congreso.

Entendemos que se genera mucha incertidumbre e inquietan las acciones y muchas declaraciones, pero sí hay acercamientos y búsqueda de más información para terminar de entender bien cuál es la situación y tomar las mejores decisiones.

No es una actividad que se esté haciendo hasta ahora, de forma permanente la embajada trabaja en mantener canales de comunicación con los funcionarios del Departamento de Comercio, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), con el Departamento de Estado.

¿Qué recomienda a los empresarios con este panorama de incertidumbre?

En este momento todos debemos mantenernos informados, además procurar no anticiparnos, mantener una actitud de calma, las condiciones reales no han cambiado y al momento de que se dé un cambio, tenemos que analizar cuál es la afectación o impacto y en función de eso tomar las decisiones que correspondan.