El yen se acerca de nuevo a 160 por dólar y aumenta la presión sobre Estados Unidos y Japón

La sugerencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de adoptar un enfoque sin límites para ayudar a Japón a rescatar el yen corre el riesgo de ser criticada por los participantes del mercado, quienes señalan su limitada capacidad de acción para lograrlo.

La moneda japonesa cayó hasta 1% el lunes, con lo que borró la mitad de las ganancias obtenidas tras la primera intervención conjunta entre Estados Unidos y Japón para apuntalar el yen desde 1998. Cayó por debajo de las 159 unidades por dólar, después de haber alcanzado las 155 tras las medidas del 31 de julio.

Tras esa operación inusual, Bessent declaró: "Haremos lo que sea necesario para apoyarlos de una manera que beneficie a la economía estadounidense, al contribuyente estadounidense y estabilice la economía global".

El problema radica en que, respecto de la capacidad de intervención cambiaria, el secretario del Tesoro se ve limitado por su principal instrumento: el Fondo de Estabilización Cambiaria, con reservas inferiores a 220 mil millones de dólares. A modo de comparación, se estima que Japón, por sí solo, gastó 53 mil millones de dólares en operaciones con yenes el 30 de julio, el día anterior a la intervención coordinada.

"Estados Unidos puede influir en la narrativa coordinándose con Japón en materia de intervención, pero no puede cambiar los fundamentos", afirmó Nathan Thooft, gestor sénior de cartera en Manulife Investment Management. En cuanto a la capacidad de las autoridades estadounidenses, "tienen recursos, pero no son ilimitados", añadió.

En Estados Unidos, la Reserva Federal es la institución con, en principio, un poder de influencia ilimitado para intervenir en el mercado de divisas y devaluar el dólar, ya que tiene la capacidad efectiva de emitir dinero. Sin embargo, en el caso de la operación del mes pasado, su papel se limitó a la compra de yenes, realizada en nombre del Tesoro.

Históricamente, la Reserva Federal (Fed) a veces se ha sumado al Tesoro con sus propios fondos para demostrar su apoyo a las intervenciones. En 1998, la intervención en el yen se realizó a partes iguales con fondos de la Fed y del Tesoro. Una intervención conjunta en el 2011 para vender yenes y otra en el 2000 para comprar euros también implicaron una distribución equitativa.

En esta ocasión, los informes de prensa sobre la intervención sugieren que la Fed "no aportó fondos" para la intervención en Estados Unidos, escribió Derek Tang, economista de Monetary Policy Analytics, en una nota el lunes. Es poco probable que se disponga de datos oficiales para confirmarlo hasta finales de este año.

Capacidad de la Fed

"Su capacidad de intervención está teóricamente limitada solo por su voluntad", señaló Tang, refiriéndose al banco central estadounidense.

La Fed declinó hacer comentarios el lunes sobre la intervención en Estados Unidos. El Tesoro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Bessent ha destacado otra forma en que la Fed podría ser útil: mediante su Mecanismo de Recompra para Autoridades Monetarias Extranjeras e Internacionales (FMA). Ese programa permitiría a Japón intercambiar una parte de sus reservas de bonos del Tesoro, que superan el billón de dólares, por efectivo en dólares. Dos días después de la intervención, Bessent recomendó ampliar el programa.

Sin embargo, los datos de la Reserva Federal publicados el jueves sugieren que Japón no ha utilizado esta herramienta. A principios de este mes, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, indicó que podría utilizarse en algún momento.

Umbral de 160

La presión para que Japón o los dos aliados intervengan nuevamente podría aumentar si el yen cae por debajo de 160 por dólar, un nivel considerado a principios de este año como un umbral psicológico clave. Las autoridades intervinieron para respaldar la moneda cuando superó ese nivel en el verano del 2024.

"Si Estados Unidos y Japón permiten que el yen vuelva a cotizar de forma sostenida por encima de 160, los mercados podrían interpretar la ausencia de intervención cambiaria como una señal de la reticencia de Estados Unidos a vender dólares", escribieron Marco Casiraghi y Gang Lyu, de Evercore ISI, en una nota el lunes. "El resultado podría generar una presión adicional en el mercado que pondría a prueba el compromiso con un yen más fuerte".

Según economistas y participantes del mercado, la principal motivación de Bessent para apuntalar el yen ha sido frenar cualquier contagio a los bonos del Tesoro. Las ventas masivas de bonos del gobierno japonés se han extendido ocasionalmente a los valores estadounidenses, y si Tokio vende dólares, esto podría elevar los rendimientos estadounidenses. Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron recientemente su nivel más alto desde que Bessent asumió el cargo.

"Si a Bessent le preocupa el impacto de la negociación del yen, que podría ejercer presión alcista sobre los bonos del Tesoro estadounidense y los rendimientos a largo plazo de EE. UU., la mejor manera de abordar el problema es contrarrestar el despilfarro fiscal estadounidense", afirmó Mark Sobel, quien trabajó en el Tesoro durante más de tres décadas. "La intervención en el mercado de divisas y el uso de la Ley de Gestión de Riesgos Financieros (FIMA) son solo un paliativo".

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg

"Una nueva debilidad del yen, junto con mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, podría atraer nuevamente a Washington. Si EE. UU. finalmente vende dólares, en lugar de euros como lo hizo en julio, esto constituiría un elemento disuasorio mucho más fuerte para quienes aún mantienen posiciones cortas en el yen", Skylar Montgomery Koning, estratega macroeconómico.

Dado que Japón celebró un día festivo el martes, los operadores temen que una menor liquidez pueda propiciar una nueva intervención, ya que las autoridades podrían obtener un mayor beneficio con la misma inversión. Sin embargo, la evolución cambiaria del lunes pone de manifiesto las limitaciones de este mecanismo para modificar la trayectoria general del yen cuando las fuerzas que impulsan su depreciación permanecen prácticamente intactas.

Estas fuerzas incluyen los amplios diferenciales de tipos de interés entre Japón y Estados Unidos, la preocupación por las perspectivas fiscales de Japón y la incertidumbre geopolítica. El retroceso del yen el lunes coincidió con un aumento del precio del petróleo en medio de las continuas tensiones con Irán. Japón importa la mayor parte de su energía, lo que lo hace vulnerable a precios más altos.

En cuanto a los tipos de interés oficiales, el de referencia del Banco de Japón se sitúa actualmente en 1%, frente al rango objetivo de la Reserva Federal de 3.5% a 3.75% para su propio tipo de interés clave.

Un resumen de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón señaló el creciente riesgo de un repunte de la inflación, y un miembro del consejo indicó la posibilidad de una aceleración en el ritmo de las subidas de tipos. Los swaps muestran que los operadores estiman una probabilidad de aumento de alrededor del 63% para septiembre y que el movimiento de octubre ya está prácticamente descontado.

"Creemos que la respuesta relativamente moderada a la intervención refleja las razones fundamentales de la debilidad de la moneda", escribieron en una nota los estrategas de Goldman Sachs Group Inc., entre ellos Kamakshya Trivedi. El equipo prevé que "las presiones de depreciación resurgirán con el tiempo, a menos que se produzca un cambio en las condiciones globales o una sorpresa en materia de política monetaria".