¿Por qué SpaceX invierte en inteligencia artificial y emite deuda por primera vez?

SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, atraviesa una etapa de contrastes. Mientras fortalece su posición en el creciente mercado de infraestructura para inteligencia artificial (IA) con acuerdos valorados en miles de millones de dólares, también enfrenta una fuerte presión financiera y ha decidido acudir por primera vez a una emisión de deuda para refinanciarse.

La empresa anunció un nuevo contrato con la startup Reflection AI, mediante el cual esta última pagará US$150 millones mensuales desde julio del 2026 hasta el 2029 por acceso a capacidad de cómputo basada en chips Nvidia GB300 instalados en el centro de datos Colossus 1, en Memphis, Tennessee.

El acuerdo tiene un valor potencial de hasta US$6 mil 300 millones, aunque ambas compañías podrán cancelarlo con un aviso previo de 90 días una vez transcurridos los primeros tres meses de vigencia.

Este es el tercer contrato de gran escala que SpaceX firma en apenas dos meses para alquilar infraestructura de procesamiento destinada al entrenamiento y operación de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Antes de Reflection AI, la compañía ya había cerrado acuerdos con Anthropic y Google. En el caso de Anthropic, los pagos ascienden a US$1 mil 250 millones mensuales, mientras que Google desembolsará US$920 millones al mes. Ambos convenios se extenderán hasta el 2029 y contemplan cláusulas de cancelación similares.

Nueva fuente de ingresos

Los acuerdos reflejan cómo SpaceX diversifica sus negocios más allá de los lanzamientos espaciales y los servicios satelitales. La demanda de capacidad computacional para inteligencia artificial se ha disparado en los últimos años, impulsada por el desarrollo de modelos cada vez más complejos y exigentes en recursos tecnológicos.

Reflection AI, fundada en el 2024 por exinvestigadores de Google DeepMind, se enfoca en tecnologías de código abierto y aún no ha lanzado un modelo comercial. Sin embargo, la empresa ya alcanzó una valoración privada cercana a los US$25 mil millones, según medios especializados.

La startup afirmó que busca impulsar una “inteligencia abierta estadounidense” y destacó que cada vez más gobiernos y empresas evalúan los riesgos de depender exclusivamente de modelos cerrados de IA.

¿Por qué cae SpaceX en bolsa?

A pesar de estos anuncios, los inversionistas reaccionaron negativamente. Las acciones de SpaceX registraron una caída de 16.4% al cierre de la jornada del lunes, lo que amplió las pérdidas acumuladas durante la semana anterior.

La baja se produjo en medio de una corrección más amplia del sector tecnológico. Empresas como Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta también cerraron con pérdidas, afectadas por la cautela de los inversionistas ante los próximos datos de inflación en Estados Unidos y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal (Fed).

No obstante, tras el cierre de la sesión regular, los títulos de SpaceX mostraban una recuperación cercana al 1% en las operaciones posteriores.

Primera emisión de bonos

En paralelo, la compañía anunció su primera emisión de bonos corporativos, una operación orientada a refinanciar deuda y fortalecer su estructura financiera.

La colocación consistirá en bonos sénior no garantizados dirigidos a inversionistas institucionales calificados. Este tipo de instrumentos permite a las empresas obtener financiamiento mediante préstamos del mercado, con el compromiso de devolver el capital más intereses en una fecha determinada.

La decisión de emitir deuda llega en un momento en que SpaceX busca financiar su expansión en áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica de gran escala.

Para los inversionistas, la emisión de bonos representa una señal de que la empresa aprovecha nuevas fuentes de financiamiento para sostener su crecimiento, aunque también evidencia la necesidad de gestionar cuidadosamente sus compromisos financieros en un entorno de mayor volatilidad económica.

Mercado atento a la economía de EE. UU.

El desempeño de SpaceX también se produce en un contexto de incertidumbre para Wall Street. Los mercados esperan la publicación del índice de precios al consumidor de mayo, un dato clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal respecto de las tasas de interés.

La semana pasada, la Fed decidió mantener los tipos de interés en un rango de entre 3.5% y 3.75%, mientras los inversionistas continúan evaluando el impacto de la inflación y el crecimiento económico sobre las empresas tecnológicas.

En este escenario, SpaceX intenta consolidar una nueva línea de negocio basada en el alquiler de infraestructura para inteligencia artificial, una apuesta que podría convertirse en uno de los motores de crecimiento más importantes de la compañía durante los próximos años.