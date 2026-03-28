El sueño del turismo espacial se desmorona ante la disminución de la demanda por parte de los millonarios

Ron Rosano es uno de los turistas espaciales más apasionados del mundo. Este administrador de propiedades de 65 años, originario de San Francisco, realizó un breve viaje a bordo de un avión espacial de Virgin Galactic Holdings Inc. en el 2023 y, hasta hace poco, esperaba volar a más de 96 kilómetros sobre la Tierra en uno de los cohetes New Shepard, de Blue Origin LLC, la empresa fundada por Jeff Bezos. Rosano ha tenido que cambiar sus planes tras la sorpresiva decisión de Blue Origin, en enero, de suspender los vuelos turísticos durante al menos dos años. Rosano está decepcionado. “Me había hecho una idea bastante clara de lo que eso podría significar para mí”, dijo. “Ver la Tierra desde esa perspectiva es aleccionador. Te cambia la vida”.

Empresas como Virgin Galactic y Scaled Composites LLC previeron un mercado floreciente para el turismo espacial cuando anunciaron, a principios de la década del 2000, que lanzarían seres humanos al espacio suborbital. El turismo espacial se convertirá en una "industria multimillonaria", afirmó Eric Anderson, cofundador de la empresa de exploración espacial Space Adventures Inc., en un artículo del 2003 de la revista Space Times. Ahora, la industria está en crisis. Además de que Blue Origin ha suspendido sus vuelos, Virgin Galactic, de Richard Branson, no ha volado desde junio del 2024, mientras trabaja en el desarrollo de su nueva nave espacial Delta.

Virgin Galactic publicará sus resultados del cuarto trimestre y del ejercicio completo del 2025 el 30 de marzo. El precio de las acciones de la compañía ha caído más del 98% desde su debut en octubre del 2019 tras una fusión con una entidad cotizada. “El turismo no se ha materializado realmente como mercado. Ciertamente hemos tenido varias misiones patrocinadas por turistas, pero han sido limitadas y no hemos visto una demanda recurrente para ellas”, dijo Dana Weigel, gerente del programa de la Estación Espacial Internacional de la Nasa, durante una presentación el 24 de marzo en Washington.

Según Eric Zhu, analista del sector aeroespacial y de defensa de Bloomberg Intelligence, entre los problemas se incluyen la demanda limitada y una tecnología que tarda años en escalarse, incluso cuando el mercado potencial es limitado. “El problema fundamental radica en la escalabilidad y el coste”, afirmó. “La industria se dirige a un segmento extremadamente reducido de personas con un patrimonio neto muy elevado, pero ni siquiera ese grupo genera clientes recurrentes”. Virgin Galactic ha enviado 31 pasajeros al espacio y Blue Origin ha enviado 98 —seis de los cuales volaron dos veces—, incluyendo una tripulación exclusivamente femenina que voló el año pasado con Katy Perry, la presentadora de CBS News Gayle King y la esposa de Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos.

Ese vuelo provocó una fuerte reacción en las redes sociales después de que Perry cantara durante el trayecto y besara el suelo al reingresar a la atmósfera. El primer turista espacial, Dennis Tito, voló a bordo de una nave espacial Soyuz en el 2001. Los cohetes rusos han llevado a nueve pasajeros comerciales al espacio, pero ninguno desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero del 2022. Roscosmos, el equivalente ruso de la Nasa, quiere reanudar los vuelos turísticos a una estación espacial rusa propuesta, pero el "estigma" del viaje de Perry no ha disminuido, dijo Robert English, director de estudios de Europa Central en la Universidad del Sur de California.

Según él, el vuelo "era un blanco obvio para las críticas, porque uno besa la Tierra después de sobrevivir a un viaje largo, angustioso y heroico, no después de un breve viaje en autobús de un multimillonario". Virgin Galactic prevé lanzar el primer vuelo de prueba de su nave espacial Delta a finales del 2026. En respuesta a una solicitud de comentarios, la compañía se negó a revelar los precios de los boletos u otra información antes del próximo anuncio de resultados. Anteriormente, Virgin Galactic cobraba alrededor de US$600 mil por los asientos en la nueva nave espacial. Los precios de Blue Origin no son públicos, pero Craig Curran, presidente del Grupo DePrez de Empresas de Viajes en Rochester,

Nueva York, calcula que el precio del billete rondará entre los US$1.5 millones y los US$2 millones. “Actualmente no existe un mercado de turismo espacial suborbital”, afirmó. “En cuanto a tener un producto real, estamos a la espera de que Virgin Galactic entre en funcionamiento”. Branson ha declarado que quiere llenar el vacío dejado por Blue Origin. “El lanzamiento espacial que tendrá lugar a finales de este año va a ser realmente importante, sobre todo ahora que Blue Origin parece haberse retirado de la idea de enviar personas al espacio”, dijo Branson el 4 de marzo a través de una transmisión en directo en una conferencia espacial en Londres.

Creo que probablemente volveremos a ese negocio, pero en este momento tiene más sentido centrarnos en la Luna.



Blue Origin no ha dicho que haya terminado con el turismo espacial. “Creo que probablemente volveremos a ese negocio, pero en este momento tiene más sentido centrarnos en la Luna”, dijo Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin, el 17 de febrero, en la Cumbre de Tecnología de Defensa en West Palm Beach, Florida. Al ser contactada para obtener comentarios, Blue Origin remitió a un comunicado de prensa sobre la pausa en el desarrollo del New Shepard. Empresas chinas han anunciado planes para impulsar el turismo espacial. Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology Co. planea ofrecer vuelos turísticos en el 2028 por un precio de US$430 mil, aproximadamente. El fabricante de cohetes y proveedor de servicios de vuelo CAS Space Technology Co. tiene como objetivo realizar vuelos tripulados de turismo espacial para el 2029, según la propia compañía.

“Están dando a entender que ‘vamos a competir’”, dijo Rachel Fu, profesora del departamento de turismo, hostelería y gestión de eventos de la Universidad de Florida. Es posible que la industria experimente un resurgimiento si SpaceX, la empresa de Elon Musk, logra el éxito con Starship, su enorme cohete reutilizable actualmente en desarrollo. Según Fu, Starship podría reducir el costo de enviar una persona a la órbita en 90%. “El turismo espacial nunca tuvo la intención de ser un producto de lujo de nicho”, afirmó. “El pequeño grupo inicial de clientes funciona como un puente financiero y tecnológico hacia un objetivo a largo plazo: reducir el coste de acceso al espacio y expandir la actividad comercial más allá de la Tierra”.