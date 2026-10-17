Elaboración del reglamento centroamericano de etiquetado frontal estaría listo a finales del 2026 para entrar a fase de consultas

En Guatemala se mantienen posturas tanto a favor como en contra de la iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, también conocida como ley de etiquetado de alimentos.

Algunas de las posturas que han surgido se refieren a la necesidad de que las disposiciones sobre el etiquetado sean armonizadas a escala regional, por medio del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de Etiquetado Frontal, que se encuentra en proceso de elaboración.

Otras posturas apoyan la aprobación de la iniciativa de ley mencionada, que se encuentra en el Congreso de la República en segunda lectura.

Reglamento regional

Mario Salazar Escobar, director ejecutivo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), indicó que se prevé que a finales de este año esté concluida la elaboración de dicho reglamento para que posteriormente entre en la fase de consulta pública, adecuación de observaciones y que continúe su proceso de aprobación.

El funcionario explicó que el Ministerio de Economía de Guatemala impulsa este tema a escala regional, dentro del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco). Añadió que no se trata de un tema reciente y que el objetivo del proceso es contar con una normativa regional de etiquetado frontal.

Actualmente, el reglamento se encuentra en una mesa de trabajo y la expectativa, según el cronograma establecido, es concluir su elaboración a finales de este año, y para ello los equipos técnicos, directores y ministros de los países de la región trabajan para avanzar en esta tarea, indicó Salazar.

Una vez concluida la elaboración del reglamento, según el procedimiento establecido para este tipo de normativas, se abre un proceso de consulta de 30 días. Esta consiste en una consulta internacional que se realiza por medio del Comité Consultivo de Integración Económica y también se remite a la Organización Mundial del Comercio (OMC), explicó el director ejecutivo de la Sieca.

Consultado sobre los plazos, indicó que la consulta se abre por los 30 días mencionados, aunque en algunas ocasiones se solicitan prórrogas. Posteriormente, se revisan las observaciones recibidas para incorporarlas, según corresponda, al reglamento.

Para ello, se conforman comités redactores encargados de efectuar los ajustes a la normativa. Salazar explicó que se trata de un proceso amplio, por lo que no puede precisar cuánto tiempo tomará completar todas las etapas.

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“No le sabría decir cuánto tiempo exacto se puede tardar, pero creo que los países tienen ese sentido de urgencia y creo que vamos a tener resultados”, expresó.

Consultado sobre si considera adecuado que Guatemala impulse una ley individualmente, Salazar indicó que podía referirse al tema desde la perspectiva regional y que considera importante contar con una normativa armonizada.

Explicó que la homologación de las disposiciones es uno de los objetivos que se persiguen a escala centroamericana. Aclaró que la Sieca no puede entrometerse en el trabajo que hace cada país, pero que la intención es avanzar hacia una regulación regional.

Respecto de los beneficios de la homologación del etiquetado, el ejecutivo explicó que permitiría contar con un solo estándar para que las empresas y los productores puedan trabajar bajo las mismas disposiciones, sin necesidad de implementar requisitos diferentes en cada país.

“Si cada país tiene su propia normativa, entonces va a ser mucho más costoso distribuir, por ejemplo, alimentos y bebidas en Centroamérica”, expresó.

Salazar destacó que Centroamérica constituye uno de los principales destinos de los productos elaborados en los países de la región, no solo para el subsector de alimentos y bebidas, sino también para una parte importante del comercio regional.

Añadió que, para las exportaciones de alimentos y bebidas de varios países centroamericanos, la propia región representa el principal mercado de destino, mientras que para otros es Estados Unidos.

Asimismo, destacó la importancia del subsector de alimentos y bebidas, debido a que responde a una necesidad permanente de consumo de la población.

Por otra parte, informó que también se trabaja en el reglamento de etiquetado general, cuyo proceso se encuentra más avanzado, debido a que actualmente se revisan los resultados de la consulta internacional.

Posturas y decisiones

La iniciativa 5504 estaba programada para ser conocida en tercera lectura durante la sesión plenaria del martes 13 de octubre, según lo acordado por la instancia de jefes de bloques del Congreso. Sin embargo, ese día, por decisión del pleno de diputados, fue retirada de la agenda.

Este viernes 16 de octubre, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (Sesán) emitió un pronunciamiento en el que exhortó al Congreso de la República a continuar con el análisis y avanzar en la aprobación de dicha iniciativa de ley.

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La Sesán argumentó que el etiquetado frontal con advertencias octagonales, propuesto en la iniciativa y aplicado de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es una medida eficaz, basada en evidencia científica. Además, señaló que este tipo de etiquetado se reconoce como una de las principales herramientas dentro de un conjunto integral de políticas públicas para prevenir y reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación.

La Sesán reiteró la importancia de aprobar la iniciativa 5504, “ya que regula temas relacionados con la salud y no temas relacionados con el comercio y la economía”.