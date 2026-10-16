Jairo Flores defiende ley de etiquetado: “Es de orden informativo” y destaca su enfoque de salud

La iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, volvió a estancarse el 13 de octubre, cuando el Congreso decidió retirarla de la agenda de la sesión en la que estaba prevista su tercera lectura, ocho años después de su presentación.

El objeto de la ley, de acuerdo con el artículo 1 de la iniciativa, es "proteger el derecho a la salud mediante la promoción de una alimentación saludable, con el fin de reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, las muertes prematuras y la discapacidad que estas provocan, así como su impacto económico en las familias y el Estado.

Se propone "incorporar sellos de advertencia nutricional en la parte frontal de los envases de alimentos preenvasados para informar a los consumidores" sobre su contenido y

características, en relación con excesos de determinados nutrientes, como azúcares, sodio y grasas.

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos advirtió de posibles aumentos en los costos y señaló que el sistema de etiquetado propuesto podría elevar los precios de la canasta básica.

Jairo Flores, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre y quien presentó la iniciativa, señala que está abierto a la discusión para convencer a diputados y a distintos sectores de que la propuesta es un tema de salud y no de regulación de la economía.



La iniciativa 5504 salió de la agenda para su tercera lectura en el Congreso, ¿qué lectura hace al respecto?



Lo que el Congreso hizo fue sacarla de la agenda y se votó para modificar el orden del día. Su estatus sigue siendo el mismo: la iniciativa está aprobada en segunda lectura, falta una tercera lectura y luego por artículos y redacción final.



Esta es una buena iniciativa para el bien de la salud, es de orden informativo y tal vez lo que necesita es discutirse más.





Hace un año tuve una reunión en la Embajada de EE. UU. con el encargado de negocios y representantes de varias empresas transnacionales que tenían dudas al respecto, pero por el tiempo que pasó y por los cambios que hubo en la embajada es bueno volver a discutirla.



En algún momento, la ley tenía un tipo de tasas o de imposiciones, se quitaron y hay una enmienda firmada por los diputados donde se eliminan de los productos ultraprocesados.



¿Se buscaría, entonces, continuar con la discusión de la iniciativa?



Vamos a ampliar y a generar un diálogo, que debe ser abierto con la Embajada de EE.UU., con las cadenas de alimentos internacionales.



La iniciativa ha generado debate a nivel general, pero este es un tema de salud, no de regulación de la economía. Solicitaré una reunión para ampliar, porque tal vez las nuevas administraciones no tienen conocimiento de que ya están las enmiendas donde eliminamos este tema.



Estoy de acuerdo con el diálogo. Era importante, si existen aún dudas, y a ese nivel, fue mejor retirarla (iniciativa) de la agenda para no entramparnos en un proceso de discusión, sino que entremos a una mesa técnica y científica.



¿Habrá una revisión al contenido de la 5504?



En el pleno pueden surgir enmiendas de último minuto, enmiendas de curul, pero mi responsabilidad como coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre y que presentó esta iniciativa es, si hay dudas, seguir el diálogo hasta llegar a un punto donde los diputados se convenzan de que esta iniciativa no regula el comercio, que la iniciativa privada en Guatemala también vea que esto no significa más costos.



¿Cómo ve los argumentos del aumento de costos en los productos al momento de colocar un etiquetado frontal en el empaque?



El costo es simple y sencillamente un octogonal que lleva el empaque. Hemos tenido discusiones con la iniciativa privada y solicitaron el tiempo para agotar el empaque que tienen en stock y se dieron 18 meses para agotarlo, y luego, solo cambiar el diseño y que las nuevas impresiones de sus empaques traigan un sello octogonal, lo cual no implica un nuevo costo.

Nuevos costos serían cambiar la línea de producción. Esta es una ley informativa, ni siquiera se les está obligando a cambiar sus fórmulas.



¿Qué pasará ahora?



No vamos a ser irresponsables de llevarla a una tercera lectura si no hemos agotado este diálogo. Se hace necesario volver a discutir el tema y estamos abiertos a eso, porque así se construyen las iniciativas de ley, pero dejo claro que es una buena ley en el tema de salud, no regula la economía y ha tenido un soporte y apoyo de una mesa técnica con universidades, institutos nacionales e internacionales, la OPS, la OMS, el Ministerio de Salud, Sesán y la FAO. No es algo que nos sacamos de la manga.



Estoy de acuerdo en que no debe tener tasas impositivas ni impuestos, la situación no está para eso. Eso ya se eliminó, tal vez es algo de lo que las autoridades no tenían conocimiento, pero como le repito, esta es una iniciativa y, como todas, está sujeta a discusión y a debate.



Esta ley de etiquetado ya funciona en Ecuador, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en México, solo Centroamérica está rezagada en el tema. Es una iniciativa para informar a la población de cómo se está alimentando. Ese es el objetivo central, ni regular ni poner precios más caros. Y eso lo tenemos que hablar, plantear y explicar de nuevo.



Ante las elevadas cifras de guatemaltecos con enfermedades no transmisibles, ¿cuál es la importancia de la iniciativa?



Es una iniciativa noble, porque las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, son muy duras en cuanto a sus padecimientos y onerosas en cuanto a los tratamientos, y el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de atender a la gran cantidad de personas con estas enfermedades.



Su propósito fundamental es proteger la salud de las personas, especialmente de los niños, y garantizar que las familias sepan lo que están consumiendo.



La importancia es proteger la salud, prevenir enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar, sodio y grasas. Defiende el derecho a la información y tiene una finalidad preventiva.



¿Hay oportunidad de recuperar lo que ya se trabajó y seguir discutiendo la iniciativa?



Yo pienso que hay posibilidad de rescatarla, hay posibilidad de discutirla. Obviamente tenemos que estar todos convencidos de que esta ley no lleva implícitos esos cargos, como en México, que sí puso un impuesto a las bebidas carbonatadas. Nosotros aquí no estamos poniendo ni un impuesto, es puramente informativo.