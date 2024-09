Entrevista a Toomas Ilves: Estonia como modelo de gobernanza digital

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Fundesa), creada en 1984 por empresarios guatemaltecos, tiene como objetivo generar propuestas de políticas públicas para el desarrollo social y económico del país.

Desde hace 18 años, Fundesa organiza anualmente el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), que congrega a líderes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil. Este año, el evento se llevará a cabo el 10 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real, con la participación de Toomas Ilves, quien abordará la importancia de la digitalización en el gobierno.

El eslogan del foro Enade 2024, ¡Cambiemos el Chip!, destaca la importancia de la certeza jurídica y la creación de un estado digital y transparente para lograr una mayor eficiencia en el país. Estos elementos son cruciales para fortalecer las capacidades nacionales y convertir a Guatemala en un atractivo centro de inversión extranjera. Al enfocar los esfuerzos en la digitalización, se busca mejorar la competitividad y productividad, posicionando a Guatemala como un referente en la región para la inversión.

Antes de su charla magistral en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) en Guatemala, Ilves compartió su visión sobre la digitalización y su impacto en la gobernanza moderna.

Quién es Toomas Hendrik Ilves

Ilves nació el 26 de diciembre de 1953 en Suecia, en una familia de refugiados estonios que huyeron del régimen soviético. Él se crió en los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo una maestría en Psicología en la Universidad de Pensilvania.

Toomas Hendrik Ilves fue presidente de Estonia durante el periodo de 2006-2016, Durante su mandato, Ilves impulsó reformas tecnológicas, uno de los procesos de digitalización más avanzados del mundo, transformando a Estonia en una sociedad digital modelo.

Antes de ser presidente, trabajó como periodista y diplomático. Ocupó varios cargos, incluyendo vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y ministro de Relaciones Exteriores, donde lideró la adhesión de Estonia a la UE y la OTAN. También fue el primer embajador de Estonia en EE. UU. y Canadá tras la independencia y trabajó en RFE-RL como director del servicio estonio.

En 2018 como una de las 100 personas más influyentes en Gobierno Digital y recibió el Premio Reinhard Mohn en 2017 por su trabajo en habilidades digitales.

Prensa Libre tuvo la primicia de entrevistar a Ilves antes de su charla magistral en Guatemala. En la conversación, compartió sus motivos y los obstáculos que tuvo que superar para alcanzar sus objetivos.

Sobre el éxito digital de Estonia

El motor fue el factor humano, es decir, la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida, ya que muchas personas comenzaban a migrar a otros países en busca de mejores oportunidades.

¿Cuáles considera usted que fueron las claves del éxito para lograr convertir a Estonia en un país modelo y digital?

El éxito de Estonia como país digital se debe a varios factores clave que viví de cerca. Primero, la necesidad de mejorar nuestras condiciones de vida tras un periodo de pobreza fue un gran motor de cambio. Desde 1996, decidimos priorizar la digitalización en las escuelas, y en solo dos años logramos que todas tuvieran acceso a laboratorios digitales e Internet, impulsados por el sector privado, especialmente los bancos.

A finales de los 90, entendí que para avanzar necesitábamos una identidad digital única y segura para cada ciudadano, lo que facilitó la interacción entre los sistemas gubernamentales. En 2001, comenzamos a trasladar toda la gobernanza a Internet, enfocándonos en garantizar la seguridad del sistema, que ha resistido ataques sin ser hackeado y ha sido adoptado por otros 25 países.

Hoy, utilizo el sistema de autenticación del gobierno para acceder a mi banco, ya que es la opción más segura. Creo que la clave para la digitalización es motivar a las personas a participar en el proceso. Estos elementos han sido fundamentales para nuestro desarrollo digital, y compartiré más detalles en mi charla en Guatemala.

¿Qué fue lo que les motivó o les impulsó a no desistir en este proyecto?

Lo que me motivó a no renunciar a este proyecto fue la necesidad urgente de salir de nuestra situación como un país post-soviético, atrasado y pobre. Era crucial encontrar un camino diferente y nosotros elegimos avanzar hacia el futuro. A diferencia de otros países que no tomaron esa decisión en su momento, nosotros sí lo hicimos y los resultados han sido positivos. Esa determinación y el deseo de mejorar nuestra situación fueron lo que realmente nos impulsó a seguir adelante.

¿Cuánto tiempo le tomó a Estonia convertirse en un gobierno digital, cuál fue la hoja de ruta que ayudó a lograr ese objetivo?

Estonia se convirtió en un gobierno digital de manera experimental, ya que éramos pioneros y no teníamos un camino claro. Al principio, realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo; solo pensábamos que era una buena idea. Con el tiempo, después de cinco o seis años, nos dimos cuenta de que necesitábamos un sistema más seguro y la implementación de identidades digitales se volvió crucial.

El proceso fue una evolución constante, donde cada paso nos llevó a entender mejor lo que necesitábamos para avanzar. A medida que trabajábamos en ello, nos dimos cuenta de las características y elementos esenciales para lograr un gobierno digital efectivo.

¿Cuál fue el primer trámite que empezaron a hacer en línea?

El primer trámite que los estonios comenzaron a hacer en línea fue la declaración de impuestos, y este se convirtió en uno de los más populares debido a su simplicidad. El sistema está diseñado de tal manera que, en gran medida, los impuestos se calculan automáticamente, lo que transforma la experiencia en un servicio accesible y eficiente para los ciudadanos.

La digitalización permite que la gobernanza se enfoque en servir a la gente, eliminando la carga que tradicionalmente implica el proceso de completar impuestos. En lugar de complicar el proceso, se busca facilitarlo al máximo, asegurando que todos cumplan con sus obligaciones fiscales sin complicaciones innecesarias.

¿En Estonia todavía hay trámites que se hacen en persona o ahora todo es digital? Si fuera el caso, cuáles son los trámites que se hacen personalmente

En Estonia, la mayoría de los trámites se realizan de manera digital, lo que hace que el proceso sea mucho más fácil y eficiente. Sin embargo, todavía hay algunos trámites que requieren presencia física. Por ejemplo, el divorcio debe hacerse en persona, mientras que el matrimonio se puede formalizar en línea, aunque la mayoría de las personas prefieren no hacerlo así.

La ley permite que los matrimonios se realicen digitalmente, pero implica que ambas partes deben estar presentes y conectadas de forma segura a través del sistema de identificación. A pesar de esta opción, es poco común que las personas opten por casarse en línea, lo que refleja una preferencia por los encuentros en persona para estos eventos significativos.

Importancia de un gobierno digital

La digitalización puede beneficiar a todos los países, ya que ayuda a reducir la corrupción cotidiana. En Estonia, se han eliminado prácticas corruptas comunes, y el proceso digitalizado hace imposible evadir la responsabilidad.

¿Por qué es importante crear un gobierno digital? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, en Guatemala, ¿crees que nos beneficiaremos?

Creo que la digitalización puede beneficiar a países como Guatemala al reducir drásticamente la corrupción cotidiana. En Estonia, hemos logrado eliminar prácticas corruptas comunes, como el soborno a funcionarios para obtener permisos o evitar multas. Todo el proceso se digitaliza, lo que hace imposible evadir la responsabilidad; por ejemplo, las multas de tráfico se envían automáticamente por correo, basadas en registros digitales.

Además, el gobierno se vuelve mucho más eficiente, lo que permite que las gestiones se realicen de inmediato sin largas esperas. Para mí, la comodidad de los servicios digitales es notable; no he tenido que visitar un banco en años porque puedo hacer casi todo en línea. Esta eficiencia y conveniencia son algunas de las ventajas que trae la digitalización, facilitando la vida diaria y mejorando la transparencia gubernamental.

La digitalización dificulta la evasión fiscal, especialmente para las empresas. En Estonia, es complicado evadir el IVA, lo que nos permite obtener mayores ingresos fiscales. El sistema digital facilita la detección de infracciones. Aunque otros países tengan estructuras impositivas similares, sus ingresos son mucho menores por no estar digitalizados. Esto demuestra la importancia de adoptar tecnologías digitales para mejorar la recaudación fiscal.

¿Cuál es la importancia y la ventaja de ser un residente electrónico?

La importancia de ser un residente electrónico radica en las oportunidades que ofrece en el mundo digital. Antes, solo se podía abrir una cuenta bancaria o registrar una empresa si se residía en el país, pero con la residencia electrónica, esto ya no es necesario. Este programa permite a personas de fuera de la Unión Europea crear y gestionar empresas en Estonia, beneficiándose de las leyes y regulaciones de la UE, como la posibilidad de importar y exportar sin aranceles.

Sin embargo, es importante destacar que la residencia electrónica no otorga derechos sociales o políticos, como el voto o la seguridad social. Desde la perspectiva del gobierno, esta iniciativa es ventajosa porque las empresas registradas en Estonia contribuyen con impuestos al país. En cuanto a los costos, aunque la inversión inicial para establecer un negocio puede variar, el acceso a un mercado europeo y las ventajas fiscales hacen que esta opción sea atractiva para muchos emprendedores.

Guatemala aún enfrenta grandes retos, y uno de ellos es su cobertura de internet, en algunos lugares aún no llega la señal. ¿Cómo se debe trabajar en conjunto con las empresas que brindan este servicio para garantizar la cobertura y que los cambios que haga el gobierno estén al alcance de toda la población?

Ese es un problema en todas partes. Mi consejo sería hablar con el Banco de Desarrollo Interamericano. Para mejorar la cobertura de internet en Guatemala, mi consejo es colaborar con empresas de telecomunicaciones y buscar financiamiento de instituciones como el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Mundial. Hay que explicar que necesitan implementar proyectos de infraestructura que incluyan la instalación de cables de fibra óptica en todo el país, ya que esto es esencial para garantizar el acceso a internet.

Sin una cobertura adecuada, muchas personas se sentirán excluidas. También considero que es importante explorar soluciones inalámbricas como 4G y, eventualmente, 5G, pero todo depende de construir la infraestructura necesaria. Si no contamos con muchos recursos, es vital priorizar estos proyectos para asegurar que los beneficios del gobierno lleguen a toda la población.

Construcción de confianza y protección de datos

El sistema utilizado en Estonia para gestionar el gobierno digital es X-Road, una plataforma segura y eficiente que garantiza la protección de datos y la interoperabilidad entre diferentes sistemas. Su arquitectura descentralizada permite que cada entidad, tanto gubernamental como privada, gestione su propia información, facilitando la colaboración sin importar la tecnología utilizada. Las características clave de X-Road incluyen:

Interoperabilidad: Facilita la comunicación entre diversos sistemas, permitiendo una colaboración fluida.

Seguridad: Implementa protocolos de cifrado y autenticación para garantizar que solo los usuarios autorizados accedan a la información, registrando cada transacción para asegurar trazabilidad.

Accesibilidad: Ofrece a los ciudadanos acceso a múltiples servicios gubernamentales a través de una única interfaz, simplificando su experiencia.

Eficiencia: Reduce la burocracia y los tiempos de espera al permitir la realización de trámites en línea, mejorando la eficiencia para ciudadanos e instituciones.

Cada acción queda registrada, por lo que no es posible realizar sobornos en una oficina gubernamental como solía hacerse. Esto impacta significativamente en la corrupción de bajo nivel que afecta a los ciudadanos. Aunque existen dos tipos de corrupción—la menor y la mayor—la digitalización ayuda a mitigar la corrupción cotidiana, mientras que la corrupción a gran escala es más difícil de erradicar, pero también se vuelve más transparente y difícil de ocultar.

¿Cómo se deben manejar los datos sensibles de la población, cuál debe ser el mecanismo para que el gobierno al convertirse en digital pueda ganarse la confianza de quienes utilizarán esos servicios electrónicos?

En Estonia, Finlandia y Suecia los ciudadanos tienen la capacidad de ver quién accede a sus datos públicos, lo que proporciona transparencia y seguridad. Si un periodista, por ejemplo, revisa mi historial, puedo saber quién lo hizo. Claro hay excepciones, especialmente datos sensibles, como los historiales médicos, que solo pueden ser accedidos por personas autorizadas.

Es crucial que cada acceso a datos sensibles quede registrado. Si en algún momento se filtra información médica, podemos rastrear quién la consultó. Si una persona no autorizada accede a esos datos, la policía puede investigar el incidente. Por lo tanto, contar con buenas leyes y un sistema que registre cada interacción es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de la información.

Educación y comunicación sobre digitalización

Es fundamental que todos los involucrados—altas autoridades, sociedad civil y empresarios—entiendan a fondo lo que implica ser parte de una sociedad digitalizada, incluyendo los beneficios que esto puede aportar.

¿Cómo se puede educar o convencer a los tomadores de decisiones sobre la importancia de un gobierno digital?

Para educar o convencer a los tomadores de decisiones sobre la importancia de un gobierno digital, es fundamental destacar los beneficios tangibles que esto trae al país, como el crecimiento y el desarrollo. Un gobierno digital puede conducir a un período de crecimiento espectacular, lo cual es atractivo para los políticos que buscan implementar políticas exitosas.

Además, se puede presentar un argumento negativo, señalando que, si no se avanza en esta dirección, el país quedará rezagado frente a otros, como Costa Rica, que están haciendo un gran trabajo en digitalización. La idea de no querer quedarse atrás de un vecino que está avanzando puede ser un motivador poderoso para impulsar el cambio hacia un gobierno digital.

¿Cuáles fue su plan de comunicación para expandir la idea del gobierno electrónico en su país?

Al principio, Estonia no contaba con un plan de comunicación formal para expandir la idea del gobierno electrónico. Sin embargo, el apoyo de grupos de interés fue clave para su éxito. Los estudiantes fueron los primeros aliados, impulsando la idea porque creían en su valor. Posteriormente, una ONG se unió a la causa, promoviendo la digitalización y desarrollando diversas iniciativas.

Los bancos también jugaron un papel fundamental, reconociendo que la digitalización haría su sistema más eficiente, seguro y económico. Ellos se convirtieron en una fuerza impulsora, convenciendo al gobierno de la necesidad de avanzar en este camino, argumentando que beneficiaría al sector bancario y a la economía en general. Este apoyo interno dentro del gobierno también fue crucial para el impulso de la idea.

Pasos para avanzar hacia un gobierno digital

Desarrollar una infraestructura que conecte los servicios, además, es importante evaluar y ajustar continuamente el sistema para garantizar su efectividad y seguridad.

¿Cómo podría Guatemala seguir el ejemplo de Estonia? ¿Cuál debería ser el primer paso para avanzar con esta idea?

Bueno, no conozco la situación política en Guatemala, pero el primer paso esencial sería crear una identidad digital para todos los habitantes del país. Esto es fundamental, ya que una gobernanza digital solo es efectiva si se sabe quién está detrás de ella. La identidad digital debe ser única y segura.

Luego, es importante desarrollar una plataforma que conecte todos los servicios digitales, aunque la creación de esta plataforma puede no ser lo más crítico al inicio. También es vital contar con el apoyo del público, y para ello, es necesario explicar cómo funciona un gobierno digital y sus beneficios.

Además, se necesitan leyes que respalden la firma digital y la protección de datos. Muchas de estas leyes ya existen en otros países y pueden ser adoptadas y traducidas, como la legislación sobre firma digital que ya está disponible en español debido a su aplicación en España.

Guatemala tiene una alta tasa de corrupción. ¿Cree que un gobierno digital puede ayudar a reducirla?

Creo firmemente que un gobierno digital puede ser una de las herramientas más efectivas para reducir la corrupción, y esta es una de sus mayores ventajas. Estonia se ha convertido en uno de los países menos corruptos de Europa, y esto se debe en gran parte a la digitalización de sus servicios.

Las computadoras no pueden ser sobornadas, lo que dificulta el intercambio de dinero en situaciones corruptas. Es interesante notar que, a pesar de ser considerados países desarrollados, naciones como Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos tienen tasas de corrupción más altas que Estonia.

Fomento de la innovación entre los jóvenes

Estonia comenzó con la población joven porque son los más abiertos a lo nuevo y al futuro.

¿Por qué grupo de personas empezar?

Para mí, la creación de Skype, por parte de cuatro jóvenes estonios, fue un gran catalizador que inspiró a muchos a aprender a programar y emprender. Este éxito ayudó a fomentar una mentalidad de innovación en nuestra sociedad, donde los jóvenes se convirtieron en los verdaderos impulsores del cambio.

Estonia ha logrado destacarse en el mundo de las empresas emergente (startups), alcanzando el liderazgo en unicornios per cápita con 10 en total, lo que equivale a un unicornio por cada 130 mil habitantes. Aunque no somos Silicon Valley, hemos creado un entorno que fomenta la creatividad y el emprendimiento. Sin embargo, siempre subrayo que este tipo de desarrollo requiere tiempo y no sucede de la noche a la mañana. Es fundamental contar con un ambiente propicio donde las personas puedan pensar y ser creativas para alcanzar el éxito.