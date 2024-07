Este año será clave para el sistema de justicia en Guatemala porque se debe de cumplir con la renovación del poder judicial, luego de una elección que demoró más de cuatro años, desde el 2019. Pero el sistema judicial también requiere una nueva era de modernización, a criterio de expertos.

Los temas fueron abordados en el foro Fortalezas y Desafíos del Sector Justicia en Guatemala, evento que forma parte de las actividades previas al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) del 2024.

Actualmente la justicia en Guatemala no es pronta ni cumplida, afirma con cifras Sigfrido Lee, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que explica que del total de actividades criminales, apenas el 40 por ciento llegan a dependencias de justicia por la falta de denuncias.

Este año, aunque el Congreso convocó a las Comisiones de Postulación en abril, las postuladoras no han podido comenzar a trabajar porque falta la juramentación de dos decanos, lo que podría darse durante la sesión plenaria de este 25 de julio, si se llega al quórum necesario, afirman diputados.

La renovación del poder judicial ya enfrenta un escenario complejo, a criterio de organizaciones y grupos de fiscalización. Amparos, inconstitucionalidades y una denuncia contra cuatro decanos ya ensombrecen en trabajo de las postuladoras que ni siquiera ha comenzado.

Modernización

Uno de los principales retos que existe actualmente dentro del sistema de justicia es la modernización. Actualmente existen audiencias orales en la justicia penal, pero es necesario que es esquema de evolución avance hasta otras ramas judiciales, apuntó Benicia Contreras, actual magistrada de la CSJ.

En este rubro también se encuentra la mora judicial, que Contreras explicó que no compete exclusivamente al OJ. Según ella, existen otras partes dentro del proceso que mediante acciones legales o impugnaciones dilatan el paso de los distintos expedientes.

El abogado Gregorio Saavedra, abogado y comisionado para la postuladora de CSJ, coincide en que se deben de renovar varios aspectos dentro de la administración de justicia, con lo que se podría dar un mejor servicio a la población.

“Hay un tema de infraestructura y capacidades que necesitan una modernización de procesos. Hay una alta saturación en muchos de los tribunales por carga de trabajo o espacios”, acotó

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), organizadores del evento, reafirmó que la modernización puede ayudar a que la justicia llegue a más personas.

“La digitalización -es necesaria- porque se tiene que seguir avanzando; también en generar mayores recursos para el Organismo Judicial. Sabemos que el número de jueces en relación con la población es muy limitado y hay partes del país con muy poca presencia judicial”, expuso Zapata.

Confianza y transparencia

El mayor desafío que parece tener el trabajo de las comisiones de postulación es generarle confianza a una ciudadanía que duda de la justicia, expusieron los expertos, lo que podría reflejar la poca cantidad de denuncias.

“De los casos que entran -al sistema de justicia- un 70% tiene algún tipo de solución, acá es donde empieza a afectar la confianza que como guatemaltecos le tenemos a nuestro sistema de justicia”, indicó Lee.

Pero esta confianza y necesidad de transparencia recae principalmente en las comisiones de postulación, ya que su responsabilidad será trabajar en la selección de los mejores candidatos para ocupar las magistraturas del OJ para el periodo 2024–2029, añadió.

“Las Cortes, a diferencia de otros órganos que participan dentro del sistema de justicia, tienen una característica diferentes y es que son un organismo de Estado. Cuando vulneramos esa institucionalidad afecta todo el sistema”, agregó el experto del Cien.

El trabajo de las postuladoras será de puertas abiertas, permitiendo la presencia de los medios de comunicación y grupos de observación, una práctica que Zapata considera vital para generar confianza en el futuro trabajo. “Lo más importante será la transparencia”, puntualizó.

Respetar los plazos

En el 2019 los señalamientos por aparente corrupción y tráfico de influencias desencadeno en el caso Comisiones Paralelas 2020 que retrasó, por cuatro años la elección de magistrados en el Congreso.

Actualmente existen resoluciones de rango constitucional que se han manifestado a favor de cumplir con lo que dicta la Constitución, algo que Zapata estima será vital para el proceso de renovación de Cortes este año.

“Ya la CC fue clara en decir que los plazos se deben respetar y que el proceso del cambio de magistrados debe continuar”, indicó.

Contreras, que asumió un periodo constitucional incompleto, dice ser optimista en la renovación de las autoridades judiciales, ya que repetir ese evento no es lo mejor para el país.

“No suma que haya una CSJ legalmente constituida pero que no tenga la legitimidad, algo que es tan importante para la percepción del país y de los actores de la seguridad jurídica”, indicó.

En este punto, el abogado y comisionado Saavedra, añadió que los plazos de ley son vitales, indicando que el retraso del 2019 fue un golpe severo al sistema judicial guatemalteco. “También vemos una incertidumbre jurídica alrededor de la falta de consensos y acuerdos, sobre todo en la inestabilidad de los plazos, que lo vemos reflejado en la designación de la Corte”, dijo.

La sede

Las comisiones de postulación necesitan de un lugar para sesionar. El presidente de la postuladora de CSJ, Miquel Cortés, también rector de Universidad Rafael Landívar (URL), ofreció la sede de esa casa de estudios para las dos postuladoras.

El tema deberá ser puesto a discusión de las postuladoras, pero algunos grupos de observación advierten que se busca que la sede de las comisiones sea la Sala de Vistas de la CSJ.

La magistrada Contreras, que también será comisionada, negó tener conocimiento de alguna propuesta para cambiar las sedes, sin embargo, recordó que cualquier decisión se debe tomar con el apoyo de la mayoría de comisionados en una votación.

“Es un punto que no hemos todavía abordado, no le sabría dar una respuesta cierta, pero hay una propuesta de la URL, pero no hemos hablado al respecto”, se limitó a decir la magistrada Contreras.

Saavedra indica que existe un ofrecimiento de una casa de estudios, que en otras comisiones de postulación ha sido aceptada. Explicó, además, la importancia de la sede de las comisiones para el resguardo de los distintos expedientes que tendrán a su cargo.

“La sede es más bien una que pueda dar lo espacios de participación, resguardo de expedientes, por ejemplo. Las últimas comisiones fueron en la Universidad Mesoamericana (…) creo que es un espacio que no tendría mucho sentido en discusión o confrontación, pero veremos que sucede cuando estemos convocados”, dijo Saavedra.

Se esperaría que el Congreso juramente este jueves 25 de julio a los dos comisionados pendientes, sin embargo, han trascendido unas convocatorias a protestas a las afueras del Palacio Legislativo, lo que podría reducir la asistencia.