Ley de Competencia
Estos son los aspirantes a la elección del primer superintendente de Competencia
El proceso para elegir al primer superintendente de Competencia, en el cual participan seis candidatos, ha generado gran expectativa.
En la foto aparecen cinco de los seis aspirantes a Superintendente de Competencia. (Foto, Prensa Libre: Byron Rivera).
En esta nota encontrará el perfil académico y la experiencia profesional de los aspirantes, con recopilación de información de Guatemala Visible.
Quien sea nombrado como superintendente se convertirá en la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de más alto nivel jerárquico de la Superintendencia de Competencia.
Entre sus atribuciones están la prevención e investigación de prácticas anticompetitivas, ya sea por denuncia o de oficio. Además, deberá presentar la solicitud de apertura de procedimiento administrativo ante el Directorio si los resultados lo justifican.
También será el representante legal de la Superintendencia y tendrá la responsabilidad de velar por la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Competencia (32-2024) y su reglamento.
En esta nota se presentan los perfiles de los aspirantes: Jorge Miguel Castillo Castro, Carlos Rodolfo de León Herrera, José Ramiro Martínez Villatoro, Byron Enrique Ochoa Paredes, Juan Carlos Rodil Quintana y Edgar Rolando Yax Tezo. Están ordenados alfabéticamente en forma descendente por apellidos.
Jorge Miguel Castillo Castro
- Formación académica: Licenciatura en Economía por la Universidad Rafael Landívar (URL); maestría en Finanzas por la misma universidad; maestría en Estudios Internacionales por la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur.
- Experiencia: director de Promoción a la Competencia del Ministerio de Economía -Mineco- (2020–2025); director de Política Económica Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2019); viceministro Administrativo Financiero del Mintrab (2018–2019); catedrático de Posgrado en el INAP (2018–2019).
Carlos Rodolfo de León Herrera
- Formación académica: Licenciatura en Economía por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); maestría en Desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
- Experiencia: Jefe del Departamento de Investigación e Innovación Tecnológica del Intecap (2018–2025); jefe de los Departamentos Administrativo y de Planeamiento del Inguat (2016–2018); encargado del Área Financiera de Comercializadora Euro Americana, S. A. (2013–2016); director de Procesos Legales en Banrural (2011–2012); asesor de proyectos en SICONSA (2009–2010); gerente de Fideicomisos del CHN (2008–2009); gerente general y representante legal de CORFINA (1999–2008).
José Ramiro Martínez Villatoro
- Formación académica: Licenciatura en Economía por la Universidad Rafael Landívar (URL); maestría en Análisis de Datos por la UVG; maestría en Economía por Atlantic International University (AIU).
- Experiencia: Subdirector de Sistemas de Información Educativa del Ministerio de Educación (2006–2010); director de Sistemas de Información de la Secretaría Privada de la Presidencia (2024); líder de Análisis de Mercado e Inteligencia Competitiva y coordinador de Inteligencia de Negocios en Millicom Tigo Guatemala (2010–2024).
Byron Enrique Ochoa Paredes
- Formación académica: Licenciatura en Economía por la USAC; maestría en Gestión Pública y Liderazgo por la Universidad de Occidente.
- Experiencia: Diversos cargos en la SAT, entre ellos jefaturas interinas en las unidades de Regímenes Especiales, Franquicias y Asuntos Aduanales, y en la Unidad de Administración de Auxiliares de la Función Pública Aduanera en la Intendencia de Aduanas; jefe del Departamento de Inventarios del Maga (2004–2005); técnico profesional en la ONSEC (1987–1990); también trabajó en Recubrimientos Laminaciones de Papel, S. A. (2005–2007), Cáritas Arquidiocesana (1992–1994) y Promotora de Clubs, S. A.
Juan Carlos Rodil Quintana
- Formación académica: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario; licenciado en Economía por la Universidad Rafael Landívar (URL); maestría en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento por la Universidad Galileo; maestría en Economía Empresarial por la Universidad Francisco Marroquín; doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil por la USAC.
- Experiencia: Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Da Vinci de Guatemala; secretario general del Consejo Directivo y vicerrector ejecutivo de la misma universidad; abogado en el bufete Aselsa (2002–2025).
Edgar Rolando Yax Tezo
- Formación académica: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la Universidad Panamericana de Guatemala (UPANA).
- Experiencia: Servicios técnicos y profesionales en el Ministerio de Gobernación (2020–2022); jefe del Departamento de Abogacía del Estado del Área Civil de la PGN (2017–2018); director del Departamento de Asesoría Jurídica en la DGAC (2012); director del Departamento Jurídico en la SAAS (2011–2012); asesor jurídico y representante titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (2019); servicios jurídicos para la Municipalidad de Antigua Guatemala (2024); abogado litigante y notario en varios bufetes jurídicos.
Calidades, requisitos e impedimentos
La Ley de Competencia establece que el superintendente debe reunir las mismas calidades y requisitos exigidos para ser director de la Superintendencia. Asimismo, detalla los impedimentos correspondientes.
Calidades y requisitos:
El artículo 31 establece:
- Ser guatemalteco;
- De reconocida honorabilidad y capacidad profesional;
- Encontrarse en el goce de sus derechos civiles y políticos;
- Ser profesional y colegiado activo;
- Acreditar, de manera satisfactoria, los conocimientos necesarios para el ejercicio del cargo, conforme lo requiera la entidad nominadora;
- Y, también los establecidos en el Decreto Número 89-2002 del Congreso (Ley de Probidad y Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos).
Impedimentos
En el artículo 36 se enumeran ocho impedimentos:
- Desempeñar cualquier cargo de elección popular;
- Ser integrante de un órgano de dirección de cualquier organización política, sindicato u asociación gremial o cámara empresarial;
- Haber ocupado, en los últimos tres años, algún empleo, cargo o función directiva en los agentes económicos que hayan estado sujetos a alguno de los procedimientos previstos en la Ley de Competencia. (Este aún no aplica porque no ha empezado a ser operativa la ley para investigar o conocer casos).
- Haber sido ministro de Estado, fiscal general de la República, procurador general de la Nación, contralor general de Cuentas, diputado al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano, dirigente de partido político, alcalde, magistrado o juez, durante los tres años previos a su nombramiento;
- Ser ministro de cualquier culto o religión;
- Ser pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del presidente o del vicepresidente de la República, ministros, viceministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, de miembros del Directorio o del superintendente;
- No contar con solvencia fiscal extendida por la SAT;
- Haber sido declarado en situación de insolvencia o quiebra, mientras no hubiere sido rehabilitado.
Fuente: Decreto 32-2025 Ley de Competencia.