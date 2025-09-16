Directorio de Competencia se prepara para votar a su primer superintendente

En los próximos días se convocará a una sesión para elegir al nuevo superintendente de Competencia, tal como se acordó en el cronograma de trabajo elaborado por el Directorio de Competencia.

El director presidente, Javier Bauer, y el director titular, Édgar Rolando Guzmán, informaron que, tras haber concluido con la fase de entrevistas, se procederá a la elección del superintendente, quien ejercerá como representante legal de la recién creada Superintendencia de Competencia.

“El director presidente, Javier Bauer, convocará a una sesión para valorar las entrevistas y se realizará la votación para designar al superintendente. Esto es lo que corresponde de acuerdo con el reglamento vigente y el cronograma”, apuntó Guzmán.

Bauer afirmó este domingo 14 de septiembre que se están recabando gestiones de información requeridas a las entidades nominativas para completar el proceso y que luego habrá un análisis.

La fecha para la elección del superintendente está dentro del plazo que marca la normativa: un máximo de 120 días tras la integración del Directorio. En esta ocasión el proceso se aceleró con la culminación de las entrevistas, por lo que se espera que en la próxima sesión se incluya en la agenda la votación.

Se prevé que la sesión se realice entre esta y la próxima semana.

Seis finalistas buscan dirigir la Superintendencia

El Directorio realizó las entrevistas a los candidatos a superintendente y todo el procedimiento correspondiente a su designación.

Los candidatos, en el orden establecido, para el cargo de superintendente de Competencia en el periodo 2025-2031 son:

Jorge Miguel Castillo Castro

Édgar Rolando Yax Tezo

Juan Carlos Rodil Quintana

Carlos Rodolfo de León Herrera

Byron Enrique Ochoa Paredes

José Ramiro Martínez Villatoro

Guzmán reiteró que la urgencia de seleccionar al superintendente responde a los plazos preventorios establecidos en la ley.

Sobre los candidatos que también participaron en el proceso para integrar el primer Directorio, se indicó que sustentaron pruebas técnicas y aclaraciones, con base en las cuales fueron entrevistados.

En todo caso, se espera que la votación se realice por unanimidad de los miembros titulares, aunque también podrá resolverse por mayoría.

Fijan prioridades para el nuevo superintendente

Ambos directores explicaron que uno de los mandatos más urgentes para el superintendente, una vez electo, será atender los asuntos administrativos y rendir cuentas ante el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas.

Para este ejercicio fiscal, la Superintendencia cuenta con una asignación de Q20 millones para iniciar su funcionamiento.