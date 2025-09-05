Directorio empezó la fase de entrevistas con los aspirantes para el primer Superintendente de Competencia

El directorio de la Superintendencia de Competencia empezó esta semana la fase de entrevistas con los seis aspirantes a ser el primer Superintendente de Competencia.

Los integrantes del directorio definieron el cronograma oficial del proceso de elección de la persona que se convertirá en el primer Superintendente de Competencia.

Esto con base a las disposiciones de la Ley de Competencia, decreto 32-2024, que entró en vigencia en diciembre del año pasado y establece plazos, requisitos y procedimientos.

Además, se creó el reglamento para la elección. El plazo para hacer el proceso para la designación es de 120 días a partir de que esté integrado el directorio, por lo que vencerá en diciembre, sin embargo, los directores esperan finalizar antes el proceso.

La metodología definida para las entrevistas es que dividir la presentación de tres aspirantes para el jueves 4 de septiembre y tres para el viernes 5.

La cita es de una hora para cada uno, tiempo dentro del cual se destinan 15 minutos para presentar su plan de trabajo desde la perspectiva de superintendente, el restante se divide entre una ronda de preguntas por parte de los directores basada en dicho plan y otros aspectos relevantes para la Superintendencia de Competencia, y para que los candidatos al cargo den a conocer su perspectiva y mensaje final.

Dichas entrevistas se programaron por orden alfabético descendiente por apellidos.

Con ello los primeros tres aspirantes que asistieron son Jorge Miguel Castillo Castro, Carlos Rodolfo de León Herrera y José Ramiro Martínez Villatoro.

Para este viernes 5 se tiene previstas las entrevistas a Byron Enrique Ochoa Paredes, Juan Carlos Rodil Quintana y Edgar Rolando Yax Tezo.

En la sesión del 3 de septiembre se conoció que se recibió un memorial por parte de Rodil Quintana, y el director titular elegido por el Congreso indicó que derivado del derecho de petición que asiste a dicho aspirante, basado en el artículo 28 de la Constitución considera pertinente que cada uno de los directores de forma individual analice la petición, por lo que se resolvió que en el momento oportuno dentro de los marcos y plazos que establece la ley ese memorial será resuelto.

El directorio definió como dirección provisional para recibir notificaciones la13 calle 3-40, zona 10 oficina 302, Edificio Atlantis y el correo electrónico contacto@leydecompetencia.com