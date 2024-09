Exportaciones de Guatemala hacia Canadá podrían perderse en el 2025

Con tal decisión se perdería el trato preferencial para productos de mil partidas arancelarias, agregó la entidad, por lo que hace un llamado al Gobierno a explorar la oportunidad de continuar en el sistema, mientras se logran soluciones de largo plazo como el Tratado de Libre Comercio (TLC).

La razón del cambio, según el aviso emitido por Canadá, refiere que Guatemala ya no tendría acceso al sistema de preferencias, es decir aranceles preferenciales, derivado del nivel de ingresos medios per cápita que registra, por lo que se deberá aplicar el trato de nación más favorecida a exportaciones hacia ese país, explicó el Enrique Lacs, exministro de Economía y directivo empresarial.

Al hablar de un país en “graduación”, como se le menciona a Guatemala, el término significa que por haber superado cierto nivel de ingresos y desarrollo este ya no necesita los beneficios del sistema de preferencias total o parcialmente y a partir de eso se le retiran tales preferencias en diversos productos, resaltó el ejecutivo.

Sin embargo, para evaluar el alcance de la graduación que se está haciendo al país, por medio de la cual restringe las preferencias de acceso a ese mercado, se requiere revisar la lista de los productos que la estarían perdiendo ese beneficio y compararlos con el nivel que tienen hasta ahora.

En el 2023 se exportaron productos por US$142 millones a Canadá, y gran parte de ello fue con el beneficio en mención, dijo el directivo.

En tanto Agexport expone que productores de vegetales y hortalizas, plantas ornamentales, alimentos, artículos hechos a mano, vestuario, productos de vidrio, bebidas, y otros, están en riesgo de perder a Canadá como mercado si se cambian los aranceles al salir de ese sistema.

Detalló que productos como prendas de vestir, frutas en conserva, ornamentales, dulces, cardamomo, entre otros, forman parte de las mil partidas arancelarias que se verán afectadas por la pérdida del beneficio del SGP.

“Canadá ha sido un buen socio comercial y aliado para promover y apoyar a pymes y mipymes guatemaltecas para que sean competitivas y que ingresen a dicho mercado, cumpliendo las calidades y estándares que se requieren”, expuso Agexport.

La entidad explicó que el programa, dedicado a economías en desarrollo, le ha dado la oportunidad a productores y pymes guatemaltecos de entrar a ese mercado con tarifas arancelarias reducidas o en libre comercio desde 1970.

Lacs explicó que hay diferentes grupos de productos según la aplicación de aranceles, como los mencionados con las tasas preferenciales, otros con porcentajes no preferenciales y además que Canadá tiene varios productos a los que, basado en su propio sistema, ya no les cobra aranceles en particular aquellos que no produce como puede ser el café oro y el azúcar sin refinar.

Estos han representado US$75 millones y US$11.3 millones, respectivamente, mencionó Lacs como ejemplo.

Agexport ha realizado estudios que confirman el potencial de este mercado estratégico y con el informe Best Markets se identificó el potencial de US$400 millones adicionales en servicios y productos estratégicos. Se mencionan las industrias creativas, contact center & BPO, ITO, turismo de salud y turismo sostenible.

Solicitan intervención

Agexport pide al gobierno que explore la posibilidad posponer medida de excluir al país del sistema de preferencias.

“Canadá está en el top 10 de los principales socios comerciales de Guatemala. Sin embargo, después de 23 años nos encontramos sin haber concluido un tratado de libre comercio cuya negociación se inició en el 2001, y desde entonces se han retomado y estancado intermitentemente”, añade la Asociación de Exportadores.

A ello Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de la entidad, añade que han sido 5 gobiernos en estos 23 años los que han pasado sin lograr finalizar el TLC.

Sobre el impacto que tendrían los productores al excluir a Guatemala del sistema de preferencias arancelarias, la ejecutiva mencionó que productos como las arvejas pagarían aranceles de 20%; melaza ca caña, 37%; coles o repollitos de Bruselas, 6%; cardamomo sin triturar ni pulverizar, 46%, ron y otros 3%, esquejes sin enraizar e injertos, 14%, sin embargo, refirió que habría que revisarlos a detalle.

Por ello la organización hace un llamado a que se retomen las conversaciones porque Guatemala requiere un TLC con la idea de tener un instrumento bilateral que dé certeza en el largo plazo en diversas aristas como generación de proyectos de inversión y desarrollo para el país.

“Agexport cada año ha solicitado el reinicio de dicha negociación y estamos en la total, disponibilidad de continuar apoyando a las autoridades nacionales como del Gobierno de Canadá para llegar al cierre”, agregó D. Estrada.

Por ello propone que, en base a lo establecido en el SGP, se explore la posibilidad de que la medida de retirar a Guatemala de ese sistema se posponga mientras se busca una solución a largo plazo.

Pero también reiniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio hasta lograr las mejores condiciones posibles para ambos países.

Estrada agregó que es necesario lograr un acercamiento del gobierno de Guatemala con el de Canadá mostrando el interés de sostener la relación comercial y la voluntad de trabajar en conjunto para alcanzar un buen acuerdo, es un camino para alcanzar un buen acuerdo.

Gobierno analiza

El viceministro de Integración y Comercio Exterior, del Ministerio de Economía, Héctor Marroquín indicó que se enteraron de la decisión del gobierno de Canadá este viernes 13 de septiembre. Explicó que necesitan aclarar el alcance de la decisión para definir las medidas a impulsar y explicar al respecto.

“Que se elimine sí es una cuestión preocupante, no tenemos en este momento información y certeza si eso va a pasar o no y es lo que estamos averiguando como gobierno con la contraparte de Canadá”, dijo el funcionario. En caso de ser esa la situación lo que se estará buscando es la suspensión de la medida de retiro para Guatemala y si esa no es una opción se buscará la oportunidad de poder retomar las negociaciones del TLC que quedaron suspendidas hace varios años.

Exportaciones

El total de exportaciones de Guatemala a Canadá en el 2023 fue de US$142 millones.

Entre estos los principales fueron café, artículos de vestuario, azúcar, melaza de azúcar, frutas frescas, vidrio y sus manufacturas.

El 64.4% fueron productos del sector agropecuario y 35.6% del sector de manufacturas.

Fuente: Perfil económico de Canadá elaborado por el Mineco

Sistema y condiciones

Entre los programas de preferencias arancelarias unilaterales de Canadá está es de la Tarifa Preferencial General (GPT) que consiste en reducciones arancelarias o trato libre de derechos para la mayoría de los bienes importados de países en desarrollo. Fue establecido en 1974, se explica en la comunicación del gobierno de Canadá en su página electrónica.

En la actualidad se otorga preferencias arancelarias a 106 países en desarrollo, y estas cubren más del 80% de las partidas arancelarias de los bienes, con excepción de la mayoría de las prendas de vestir y productos textiles, calzado, ciertos productos agrícolas y ciertos productos de acero, se añade.

Con base a revisiones periódicas realizadas por Canadá, los países beneficiarios pueden ser excluidos del programa cuando cumplan con uno de los dos criterios que ha establecido como

Dos años consecutivos de clasificación como economía de ingresos medios altos o altos por el Banco Mundial.

Una participación mínima de las exportaciones mundiales del 1 por ciento durante dos años consecutivos basada en los datos de la Organización Mundial del Comercio.

En tanto los que hayan sido beneficiarios pueden solicitar su reingreso, al demostrar que no tienen esas dos condiciones.