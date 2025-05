Exportadores presionan por resultados antes de perder mercado y Mineco afirma que ya pidió cita a Washington para negociar aranceles

En los próximos dos o tres meses se tendrán grandes avances en soluciones a las barreras comerciales no arancelarias, afirmó el Ministerio de Economía, pero empresarios piden agilización por pérdida de competitividad ante los nuevos aranceles de Estados Unidos.

El Gobierno de Guatemala ya solicitó cita ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, en inglés), para presentar avances relacionados con las barreras comerciales no arancelarias señaladas por dicha entidad y buscar la eliminación del arancel del 10%. No obstante, aún no se ha recibido la fecha para la reunión.

Mientras las autoridades mencionan los avances y expresan su confianza en que se alcanzarán resultados en ese periodo, los sectores de productores y exportadores insisten en la necesidad de agilizar los tiempos.

La Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional (Cencit) que agrupa a diversas cámaras y asociaciones empresariales, manifestó recientemente que el sector privado acompaña y respalda la solicitud formal presentada por el Gobierno de Guatemala para celebrar una reunión bilateral con USTR en la que prevé presentar el plan y avanzar hacia una solución estructural, también esperan que esta reunión pueda confirmarse en los próximos días.

Además, en ese contexto, una delegación empresarial de alto nivel viajará a Washington DC. para acompañar a la delegación oficial del gobierno y participar en reuniones complementarias con asociaciones empresariales, compradores internacionales y contrapartes clave interesadas en fortalecer los vínculos comerciales con Guatemala.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), refirió que lo más importante en este momento es la comunicación directa entre el Ministerio de Economía y la USTR, que son las autoridades competentes para la comunicación oficial entre ambos gobiernos.

Agregó que dicha comunicación debe ser fluida y proactiva, de carácter oficial —entre USTR y Mineco— y desarrollarse a través de cartas, llamadas telefónicas o comunicaciones electrónicas en los formatos disponibles. Por ello, "es importante que el Mineco mantenga y refuerce esta comunicación oficial directa con USTR en los próximos días, para que se confirme la fecha de la reunión presencial lo antes posible", expresó Caballeros.

Respecto a los plazos mencionados por las autoridades, Caballeros indicó que se trata de la ejecución de algunas acciones o procesos de digitalización en ministerios como Salud y Economía, entre otros. Añadió que, si se cumplen, podrían ser considerados razonables por la USTR. "El escenario ideal es que sean eficientes y no tarden más de los dos meses que plantean, en lugar de requerir tres. Pero sobre todo, es importante que se cumplan los plazos y no se extiendan más allá de esos tres meses", indicó.

Caballeros afirmó que hay acciones identificadas que podrían implementarse en menor tiempo, y que dependen principalmente de voluntad política, como ciertos procesos bajo responsabilidad de los ministerios de Salud, Agricultura o de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

A su criterio, es importante tener "pequeños grandes logros, denominados Quick Wins", añadió.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), adscrita a Agexport, indicó que, si bien se valoran los avances alcanzados hasta ahora, es necesario mayor agilidad. "Es necesario arreglarlo lo más pronto posible. Para ello, deberían sentarse los diputados, ministros y el presidente en una mesa, por ejemplo, para resolver el problema de los registros de salud pública", afirmó.

Añadió que esas barreras no se originaron con el actual gobierno, pero que existe una oportunidad para resolverlas. "El sector privado va 20 días adelante y el sector público va atrás debido a trámites burocráticos. Se pierde tiempo e inversiones esperando los permisos", advirtió. "Si no se resuelven esas barreras no arancelarias y Estados Unidos mantiene los aranceles, el día que le abran la puerta a China el resto de los países, nos quedamos sin trabajo", concluyó.

Alianza más allá del comercio

Cencit añadió que se ha colaborado de forma estrecha con el Gobierno de Guatemala y en forma conjunta han trabajado en la construcción de un plan de acción orientado a atender en el corto y mediano plazo las barreras identificadas en el informe de comercio de Estados Unidos (NTE Report), con el objetivo de mejorar la competitividad, la transparencia y la facilitación del comercio.



“Este esfuerzo conjunto busca generar beneficios tangibles para empresas estadounidenses y guatemaltecas, mediante la reducción de barreras regulatorias, la modernización de procesos clave y la apertura de nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en sectores estratégicos”, se indicó.



Cencit considera que esta alianza va más allá del comercio, tomando en cuenta que Guatemala y Estados Unidos estén próximos a formalizar “un acuerdo histórico que marcará un hito en el desarrollo del país: la expansión y modernización de Puerto Quetzal”. Refiere que “es un proyecto, sin precedentes en la historia reciente, representa una apuesta estratégica conjunta por la competitividad, el empleo, el desarrollo regional y la seguridad hemisférica”.

Avances y posibles plazos

El Mineco presentó los avances que se tienen en el diagnóstico e implementación de acciones, indicando que han sostenido más de 46 reuniones con otros ministerios y autoridades, así como con el sector privado, desde abril, cuando se anunciaron los aranceles para Guatemala.

"Confío en que vamos a tener grandes avances en los próximos dos o tres meses", expresó la ministra de Economía. "En el momento que nos digan que podemos ir a USTR, llevaremos los avances de cada una de las ocho barreras señaladas. Son temas muy variados. Y aunque no todo es responsabilidad del Mineco, sí lo es coordinar los avances e incidir en lo que nos compete, para lograr resultados palpables en la reducción de tiempos, digitalización e interoperabilidad".

La ministra refirió que la tarifa del 10% se aplica en 94 países y que se ha avanzado en las acciones para corregir lo señalado. "En esa negociación avanzamos lo más que pudimos. Y si nos dicen mañana vénganse a Washington, estamos listos con los avances hasta ese día. Estamos esperando esa cita", dijo.

Acciones

La funcionaria explicó que, al analizar las barreras no arancelarias, se descubrió que algunos aspectos ya no aplicaban, por lo que se está actualizando la matriz de procesos y acciones. Se identificaron procesos en los que el Ministerio de Economía tiene incidencia, especialmente en simplificación y digitalización.

En coordinación con otras entidades, como el Ministerio de Finanzas (por el RGAE y Guatecompras) o el Congreso (por el tema de servicios profesionales), se busca avanzar. Con el Ministerio de Salud se revisaron 300 trámites y se llegó a la conclusión de que podrían reducirse a 208, eliminando casi 100 trámites.

Con cada ministerio se analizan sus capacidades internas para simplificar, aplicar y digitalizar procesos, lo cual puede requerir homologación de programas, contratación de personal y otros esfuerzos.

Aseguró que, desde el inicio del actual gobierno, se han atendido varias de esas barreras, y que una acción reciente es la diversificación de mercados, explorando tratados con Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Canadá.

Acciones que se deberán trabajar con el Congreso

La ministra explicó que, entre las acciones que se busca implementar, se encuentra una ley de inversiones que fue aprobada, pero que nunca fue reglamentada. En ese sentido, el Gobierno evaluaría su deslegislación para proponer una nueva normativa.

Añadió que ya se trabaja en conjunto con el Ministerio de Finanzas como parte del proceso de mejora de la calificación país. La certeza y seguridad jurídica para las inversiones son clave para que Guatemala pueda ser reconocida como un país atractivo para invertir.

Además, indicó que se debe ratificar la adhesión de Guatemala al tratado comercial con Corea, la cual aún está pendiente en el Congreso. Su aprobación permitirá que Guatemala avance como un socio clave en sus alianzas comerciales, se añadió.

Acuerdo EE. UU. - China

El 11 de mayo, EE. UU. y China acordaron reducir sus aranceles por 90 días: EE. UU. aplicará el 30% y China el 10%, a partir del 14 de mayo. Según la ministra, este acuerdo no afecta directamente a Guatemala, aunque es necesario mantener la diversificación de mercados. En cambio, el sector textil guatemalteco se siente en desventaja: Guatemala enfrenta ahora un arancel del 10%, lo que reduce su competitividad frente a China, que ofrece productos más baratos. Ceballos mencionó como ejemplo que una camisa tipo polo China la exporta a US$2.50 y Guatemala en US$5, debido a la diferencia de costos.

Conclusión

Caballeros enfatizó que las negociaciones con otros países, como Reino Unido o China, no afectan directamente a Guatemala, pero son señales de avance en el comercio global. Señaló que EE. UU. tiene déficit comercial con esos países, mientras que con Guatemala tiene superávit. "Guatemala representa mucho más que comercio: seguridad hemisférica, estabilidad migratoria y oportunidades para cadenas complementarias", concluyó.