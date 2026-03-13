Ganadores guatemaltecos en Cannes revelan las 10 reglas para competir en la creatividad global

El Festival de Antigua, considerado el evento líder de publicidad, comunicación y creatividad en Centroamérica, reunió el 12 y 13 de marzo a profesionales del sector en el Hotel Santo Domingo, en La Antigua Guatemala. El encuentro incluyó conferencias, paneles y espacios de networking enfocados en creatividad, marketing digital e inteligencia artificial aplicada a la publicidad.

Los creativos guatemaltecos Diego Ape y Ana Paula Escobar hicieron historia al obtener el oro en la categoría Film del Young Lions Cannes 2025, un logro inédito para Guatemala en esta competencia internacional de creatividad.

Durante su participación en la 19 edición del Festival de Antigua (FDA), los ganadores compartieron con jóvenes profesionales de la industria publicitaria las 10 reglas para competir a nivel global, basadas en su experiencia desarrollando el cortometraje “El Cadejo”, pieza que les permitió alcanzar uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo creativo.

Un triunfo histórico para Guatemala

La competencia Young Lions, organizada dentro del festival Cannes Lions, reúne cada año a jóvenes talentos de todo el mundo para presentar ideas creativas ante jurados internacionales.

Según Simon Cook, director general de LIONS, la edición 2025 reunió a cerca de 460 competidores de 67 mercados, lo que evidencia el alcance global del certamen.

“Este año fue inspirador ver cómo algunos países regresan y otros ganan por primera vez. Turquía obtuvo su primer oro en marketing y Guatemala logró el oro en la categoría Film”, destacó Cook.

Para los creativos guatemaltecos, el reconocimiento demuestra que el talento del país puede competir al más alto nivel internacional.

El “país del nunca” como oportunidad

Durante la charla, los ganadores también reflexionaron sobre lo que llamaron “el país del nunca”, una referencia a la percepción de que Guatemala aún no ha alcanzado muchos hitos internacionales en áreas como el cine, el deporte o la cultura.

Para ellos, esta realidad también representa una oportunidad.

“Cuando vives en un lugar donde muchas cosas aún no han pasado, siempre existe la posibilidad de ser el primero en hacerlo”, afirmaron.

El reto de superar el autosabotaje creativo

Durante su charla en el Festival de Antigua, Ape y Escobar reflexionaron sobre uno de los principales obstáculos que enfrentan los creativos locales: el autosabotaje colectivo.

Según explicaron, en el país existe una tendencia que denominaron “no me la creítis crónica”, una actitud que lleva a muchos profesionales a pensar que su trabajo no está al nivel de la industria global.

“Cuando llevas tu talento afuera, el mundo te pregunta por qué no habías venido antes”, señaló Ape ante los asistentes.

Las 10 reglas para competir globalmente

A partir de su experiencia, los creativos compartieron una serie de recomendaciones dirigidas a jóvenes talentos de la industria.

1. No confundir humildad con autosabotaje

Los creativos señalaron que la humildad no significa minimizar el talento propio. “El talento no aparece cuando te sientes listo, aparece cuando te atreves a competir como los grandes”, dijeron.

2. Menos excusas, más acción

Según los ganadores, es común escuchar que en Guatemala “no hay industria” o “no hay presupuesto”. Sin embargo, aseguraron que hoy la creatividad puede desarrollarse con herramientas accesibles. “Un iPhone, inteligencia artificial y dos creativos con ganas pueden hacer una idea de nivel global”, afirmaron.

3. Escuchar a la gente correcta

Ape y Escobar aconsejaron diferenciar entre quienes opinan sin haber intentado y quienes realmente tienen experiencia. “Hay que aprender a escuchar a quienes ya lo intentaron, incluso si fallaron”, señalaron.

4. Ser rebelde en la industria del “no”

Para los creativos, la rebeldía en la industria no consiste en romper sistemas, sino en demostrar que una idea puede funcionar, incluso cuando inicialmente fue rechazada.

5. Celebrar los logros de otros

Los publicistas insistieron en la importancia de construir una cultura de apoyo en la industria creativa. “Si alguien de Guatemala gana, ganamos todos”, destacaron.

6. Compartir el conocimiento

También invitaron a romper con la idea de que el camino debe ser igual de difícil para quienes vienen detrás. “Si a nosotros nos costó y podemos hacer que a otros les cueste menos, estamos construyendo industria”, indicaron.

7. Integrar generaciones

En su opinión, la experiencia de la “vieja escuela” y la visión de las nuevas generaciones deben complementarse, especialmente en una industria marcada por cambios tecnológicos constantes.

8. Sentir orgullo por el trabajo propio

Los creativos alentaron a los jóvenes a compartir y visibilizar su trabajo, incluso cuando los resultados no sean los más altos premios. “Si tú no presumes tu trabajo, nadie lo va a hacer por ti”

9. No buscar la perfección, sino la excelencia

Escobar explicó que la perfección puede paralizar el proceso creativo. “La excelencia acepta errores. La imperfección también es parte de ser artista”

10. Crear las propias reglas

Finalmente, invitaron a los creativos emergentes a construir su propio camino dentro de la industria. “Cuando tengas tu libro creativo, escribe tus propias reglas sobre cómo quieres jugar en esta industria”, dijeron.

Festival de Antigua celebra la creatividad regional

La 19 edición del Festival de Antigua también fue valorada positivamente por los organizadores.

Helena Galindo, representante de la Comunidad de Empresas de Comunicación en Guatemala, destacó que el evento superó las expectativas de asistencia y volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para profesionales del sector.

“Este es el lugar donde nos juntamos todos: publicistas, comunicadores, artistas, productores y clientes. Venimos a aprender, compartir experiencias y recordar la importancia de trabajar con ideas”, explicó Galindo.

Galindo adelantó que los preparativos para la edición número 20 del Festival de Antigua comenzarán en los próximos días, con la expectativa de realizar una celebración especial por las dos décadas del evento.