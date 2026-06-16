Guatemala acumula US$5 mil 709.1 millones en exportaciones y fortalece sus ventas a Centroamérica

Las exportaciones guatemaltecas generaron US$5 mil 709.1 millones (unos Q43 mil 446.3 millones) entre enero y abril del 2026. Durante ese período, Centroamérica desplazó a Estados Unidos y se convirtió en el principal destino de los productos nacionales.

El ingreso de divisas por las exportaciones de Guatemala al mercado internacional sumó US$5 mil 709.1 millones (Q43 mil 446.3 millones) entre enero y abril de este año, lo que representa un aumento del 5.8% en relación con el mismo período del 2025, según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala en sus canales oficiales.

De acuerdo con las cifras de la banca central, las divisas por exportaciones fueron superiores en US$312.3 millones (Q2 mil 377.6 millones) al monto registrado durante los cuatro meses del 2025, que se situó en US$5 mil 396.8 millones (Q41 mil 068.6 millones).

Los productos que generaron más divisas por exportaciones en el primer cuatrimestre del 2026 fueron, en primer lugar, el café, con US$692.1 millones (Q5 mil 267.9 millones), equivalentes al 12.1% del total.

Los artículos de vestuario ocuparon el segundo lugar, con US$510 millones (Q3 mil 881.1 millones), equivalentes al 8.9% del total, seguidos por el azúcar, con US$416.5 millones (Q3 mil 170.6 millones), que representó el 7.3%.

En cuarto lugar se ubicaron las exportaciones de banano, que sumaron US$370.1 millones (Q2 mil 816.5 millones), equivalentes al 6.5%; las grasas y aceites comestibles, con US$306.2 millones (Q2 mil 330.2 millones), el 5.4%; y las frutas frescas, secas o congeladas, con US$219.9 millones (Q1 mil 673.4 millones), el 3.9%, entre otros productos.

Según el Banco de Guatemala, los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas entre enero y abril de este año fueron Centroamérica y Estados Unidos.

A los países de la región centroamericana, Guatemala les vendió productos por US$1 mil 851 millones (Q14 mil 086.1 millones), equivalentes al 32.4% del total de las divisas generadas por exportaciones.

Mientras tanto, al mercado estadounidense el país exportó productos por US$1 mil 838 millones (Q13 mil 987.2 millones), equivalentes al 32.2% del total, seguido por los países de la eurozona, con US$500.3 millones (Q3 mil 807.3 millones), el 8.8%; México, con US$244.8 millones (Q1 mil 862.9 millones), el 4.3%; y Canadá, con US$159.7 millones (Q1 mil 215.3 millones), el 2.8%, entre otros destinos.

Guatemala cerró el año pasado con US$15 mil 595.3 millones (Q118 mil 180.2 millones) en ingreso de divisas por exportaciones, cifra superior a los US$14 mil 556.3 millones (Q110 mil 272.4 millones) registrados en el 2024.

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