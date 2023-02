IGSS: “En tres años prevemos afiliar a más de 380 mil personas, solo del sector comercial”

En el caso de la construcción, la disposición ya existía, pero el funcionario cree que el nuevo reglamento ayudará más que todo a combatir la simulación de contratos (contratados por servicios facturados con condiciones de trabajador dependiente).

¿Visualizan que habrá más inscripciones de quienes contratan solo 1 o 2 trabajadores?

Si nuestro mensaje llega bien, respecto a que queremos ayudar al microempresario que pierde sus finanzas por los riesgos del recurso humano, consideramos que va a tener una buena respuesta.

En el plazo del plan de trabajo tendríamos que alcanzar alrededor de 380 mil nuevos afiliados para el grupo poblacional para el que estamos abriendo la ampliación de cobertura.

¿Este dato incluye todo tipo de actividades o sectores?

Esto sería para el sector comercial. Estamos iniciando con quienes tienen patente de comercio. Es una documentación muy fácil de verificar en la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) y contrastar; ya que de acuerdo con el decreto 10-2012, tenemos la obligación cada tres meses de cruzar nuestros datos con la SAT.

¿En qué plazo prevén llegar a los 380 mil?

En más o menos tres años. Son aproximadamente 150 mil empresas y podríamos decir que esa cifra dividida en tres años (50 mil por año) nos daría holgura para poder ampliar, proceder y ordenar.

En otro tema, en la normativa hay dos artículos específicos sobre el sector construcción ¿por qué?

Este sector ya se encontraba incluido en el acuerdo 1124, que era el reglamento vigente desde el 2003, y en el acuerdo 960 de 1976. Se habla del sector construcción en específico porque pareciera que no se identifica quien es el patrón.

Desde 1976 nos hemos dado a la tarea de aclarar que el patrono es, por ejemplo, el ingeniero que está contratando a esos trabajadores y eso lo establece en un contrato o un acuerdo. Lo que hacían los patronos es que no querían afiliarse a la seguridad social y no celebraban contratos; entonces, en la legislación estableció que aunque fuera por contrato verbal, el trabajador está prestando un servicio y lo factura o lo hace ver en una escritura pública.

Al reforzar la figura de inscripción de oficio de patronos ¿podría subir la afiliación en este sector?

Creo que se corregirá el tema de la simulación y es la que queremos evitar porque algunos patronos creen que facturando evaden la contribución a la Seguridad Social, pero ya todos los jueces han determinado en los juicios, condenando a los patronos, que esa simulación no va y ahí es donde vamos a hacer las inscripciones de oficio para las empresas que no son de 1 o 2 trabajadores.

Recientemente mencionó que se prevé la inscripción de 10 mil afiliados en la ciudad capital en el área de comercio durante el primer año ¿cómo estimaron esa cifra y qué otras áreas geográficas contemplan?

En el estudio actuarial nos basamos en dos fuentes: la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2002 para acá y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), así como en información del Censo de población del 2018. Con ello, establecimos la posible ubicación de las empresas que tienen uno o dos trabajadores. En estos seis meses, lo que se tiene que hacer es cruzar los datos con la SAT para ubicarlos y poder incluirlos en el programa de trabajo.

Evaluamos que tenemos una capacidad instalada para 10 mil inscripciones en la ciudad capital, y nos seguiremos ampliando a medida que tengamos terminadas dos edificaciones en las zonas 9 y 5.

¿En qué momento podrán ir integrando al área rural o municipios aledaños a la capital?

Consideramos que el área rural es mucho más fácil y la gradualidad puede ser un poco más acelerada que en la ciudad capital porque la cantidad de afiliados es muy baja y eso significa que tenemos capacidad instalada en el interior. Las empresas de más de tres trabajadores en esa área son mínimas y sabemos que el sector formal no está en el área rural.

Pero hay mucho microproductor ¿saben ustedes cuántos podrían ser?

Hay una diferenciación entre la empresa formalmente establecida que tiene un empleado trabajando ocho horas diarias y el trabajo temporal que es el que contrata al trabajador solo 10 días en el período de cosecha.

Esta última complica un poco más el proceso, por lo que para ello tenemos otro acuerdo que necesitamos evaluar para ver si lo vamos anexando; pero por el momento no, porque necesita un poco más de análisis.

Con el agro se tiene un acuerdo de Junta Directiva que dice que ellos pueden recibir atención médica desde la declaración del patrono de que los va a contratar, aún sin haber hecho la primera contribución para cobertura de accidentes.

Estamos subsidiando bastante a estos trabajadores por Q1 mil 100 millones para financiar actividades como trabajadores agrícolas temporales en general, y la contribución que estamos recibiendo de ellos es alrededor de Q650 millones. Entonces, abrirnos a cubrir enfermedad común aún se analiza y tendríamos que establecer la estrategia, pero con esta ampliación de cobertura se va a medir si se tienen los recursos suficientes para poder brindar la ampliación de servicios.

Pero mientras tanto, si no conseguimos una fuente de financiamiento que permita un mayor subsidio para este grupo de trabajadores temporales, por ahora sería bastante difícil que lo podamos abordar en una primera o segunda etapa.

Para el sector agrícola no creemos que haya un cambio muy grande en nuevas inscripciones con el Acuerdo Gubernativo 1529 porque no tenemos un sector agrícola que tenga empresa de solo un trabajador; y si así es, no lo tienen registrado y no se formaliza en una planilla de trabajo o salario. Habría que esperar una siguiente fase en la que nosotros nos abriríamos a población en general.

¿Qué otros proyectos tienen previstos?

Uno de ampliación de cobertura que llamamos PTP que contemplaría a los profesionales liberales, técnicos independientes y patronos; por supuesto, cuando la junta directiva así lo apruebe. Este sería para el sector servicios.

El siguiente proyecto en evaluación es el de trabajadores independientes (que no tienen patrono) y es un análisis necesita mayor profundidad, pero podríamos empezar por integrarlos al Programa del IVS (Invalidez, Vejez y Sobrevivencia) que es como el seguro laboral que no necesita de la contribución patronal y podría pagarlo cualquier persona. Está contenido en el decreto 295, en donde se establece la gradualidad de ampliación de cobertura del seguro social.

Se debe aclarar que el trabajador técnico independiente o de servicio técnico es diferente al independiente como el autoempleo o un vendedor de chicles, entre otros.

¿Qué harán para aumentar la capacidad de infraestructura y de servicio?

Simultáneamente, tenemos nuestro plan de infraestructura en pleno desarrollo, como un hospital en Zacapa que ya está avanzando, los modulares de zona 11 y vamos a aprovechar que ampliamos la capacidad instalada para atender el covid-19 y ahora que dejará de ser una pandemia y se convierte en una endemia, ya podemos abrir esos espacios para incrementar la capacidad instalada.

También tenemos otro proyecto para el cual estamos haciendo todos los cálculos que es la creación de una nueva jornada de atención en las clínicas. En la actualidad, tenemos jornada de la mañana y de la tarde; la propuesta es una jornada mixta al finalizar la tarde.

Aún no se abre porque todavía no tenemos los afiliados que van a demandar (el servicio) ya que una cosa es que el afiliado contribuya y otra que se enferme. La siniestralidad no es del 100%. Entonces, se está ampliando cobertura porque evaluamos el cambio demográfico y desde 2018 empezamos a ver cómo las inscripciones de esposas y de hijos empezaron a reducirse. Entonces, eso nos permite ampliar la cobertura, sin necesidad de afectar la capacidad instalada.