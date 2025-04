Incertidumbre y temor a perder contratos predominaron entre exportadores de Guatemala en primeros días de nuevo arancel de EE. UU.

Incertidumbre, pedidos de absorber los aranceles y posibilidades de perder contratos, principalmente por la desventaja que ahora se tiene con México, es lo que están experimentando los exportadores en los primeros dos días de haber cobrado vigencia los nuevos aranceles del 10% para las importaciones en Estados Unidos a los productos desde Guatemala.

Esta nueva tasa es parte del plan arancelario de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con el cual imponen tasas globales de aranceles, la más baja es del 10% y la cual entró en vigencia este sábado 5 de abril.

Guatemala y Centroamérica se incluyen en el primer grupo con 10%, basados en el tratado de libre comercio con Estados Unidos (DR-Cafta), excepto Nicaragua a la cual se le impuso 18% y cobraría vigencia el 9 de abril.

Los importadores refieren que el 10% lo deben asumir Guatemala porque de lo contrario ya están viendo proveedores en México, son las respuestas que han recibido los exportadores en el sector agrícola mientras que los de manufacturas están en la misma situación, explicó este domingo 6 de abril Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Además, que los brokers (intermediario entre exportadores e importadores) han recibido instrucciones de sus superiores de no incrementar los costos, eso significa que no van a absorber el 10% y les exigen que sea el exportador quien lo asuma ya que los clientes no están interesados en subirle los precios al consumidor en Estados Unidos si tienen otras opciones donde comprar como México que tiene cero arancel, es otra de las respuestas que han recibido los exportadores guatemaltecos, agregó D. Estrada.

Los equipos de Agexport y los sectores trabajaron el domingo preparando data que ha solicitado el gobierno para afinar la estrategia para enfrentar esta situación, agregó la ejecutiva.

Según datos de la entidad en el 2024 el país hizo exportaciones a Estados Unidos, por US$4 mil 641 millones, de los cuales US$1 mil 974.13 fueron del sector agrícola en su conjunto, US$1 mil 219.62 fueron de vestuario y textiles, y US$505.87 de manufacturas, entre otros.

No se ha dimensionado la gravedad

Según Amador Carballido, director general de Agexport esta semana tendrán una reunión con autoridades del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el embajador de Guatemala en Washington.

Sin embargo, refirió que sería muy importante que algún momento el presidente de la República manifestara su preocupación, lo cual consideran ayudaría mucho.

En la actualidad la preocupación del sector exportador es tratar de transmitirle a la población y al gobierno el impacto que significa que a las importaciones del país a Estados Unidos le hayan establecido 10% de arancel pero que México siga con la ventaja de cero arancel en base a su tratado de libre comercio.

“Hay personas que piensan que con el hecho que nos pusieron 10% a toda Centroamérica, no hay problema, pero es un grave error pensarlo así porque México no tiene arancel para sus productos” y es un proveedor muy grande que puede absorber una porción importante de lo que en la actualidad envía Guatemala. Aunque talvez no se pueda dar este año por la capacidad de producción ya planificada o instalada que tiene México, pero puede prepararse y el próximo año pudiera abarcar ese mercado, añadió.

A eso se añade lo que mencionó D. Estrada respeto de que los exportadores deberán asumir la carga del 10% del nuevo impuesto.

Vestuario y textiles

En el caso el sector de vestuario y textiles le está trasladando al Ministerio de Economía información respecto de número de empleos, fábricas, exportación y otros, comentó Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex).

Respecto a la relación con los compradores, refirió que no tienen conocimiento hasta el domingo, si los clientes están pidiendo a algún exportador que absorba el 10% de arancel, pero cree que es muy probable que pidan o que le propongan que lo dividan asumiendo la mitad cada uno.

“Esas son negociaciones entre fábricas y más de algún cliente va a pedir eso”, agregó. Sin embargo adelantó que es muy difícil que los productores del sector en Guatemala tengan la capacidad de asumir el 10% del nuevo impuesto de Estados Unidos.

“Yo no veo ninguna fábrica que pueda decir: yo sí bajo el arancel o sí absorbo el 10%", así que pueda ser que lo dividan en 5% entre exportador e importador, o que se dé un alza de precios hacia el consumidor en Estados Unidos, explicó Ceballos.

También dependerá de cuál es la verdadera estrategia del presidente de ese país, ya que si lo hace para bajar la dependencia de Asia sí podría verse favorecida Centroamérica, si es solo un punto de negociación, el efecto no sería el mismo.

Respecto a los primeros dos días con el nuevo arancel de importaciones hacia Estados Unidos, el directivo explicó que por el momento todos los compradores siguen en la misma política de semanas anteriores, porque aún hay incertidumbre y tienen dudas de qué va a pasar, además que aún con el arancel del 10% es de los más bajos respecto a otros países que compiten por Guatemala para abastecer ese mercado, excepto México que mantiene las ventajas del TLC.

Agregó que los envíos se hicieron de forma normal, que hasta ahora no han recibido cancelación o suspensión de contratos el sector. Pero insiste en que tanto los compradores como los exportadores tienen mucha incertidumbre de cómo y en qué plazos se va aplicar la tasa del 10%, debido a las fechas mencionadas en las nuevas disposiciones y las dudas de qué criterios que vaya a usar el servicio de aduanas de dicho país para aplicarlos.

En medio de esas dudas, refiere que el sector interpreta que lo aprobado por Estados Unidos establece que la carga que no haya estado en tránsito antes del 5 de abril ya paga arancel del 10% en ese país; la que ya esté en tránsito antes de esa fecha y pase aduanas antes del 12 de mayo no se le cobra la nueva tasa; y que si está en tránsito antes del 5 de abril pero no logra entrar a la aduana antes del 12 de mayo, sí se le cobra 10%, pero también tienen incertidumbre.

En el caso de los envíos desde Guatemala los barcos pueden llegar en 3 o 4 días, pero subir la carga en Guatemala representa otros 8 días y bajarla en Estados Unidos alrededor de otros 15 días, allá son otros 15, entonces permanecen las dudas de los criterios que se usarán en aduanas para el cobro del nuevo arancel.

“Los clientes están sabidos, pero nos han expresado que ellos mismos están en una gran incertidumbre acerca de qué sí va a cobrar o qué no va a cobrar la aduana, y la fechas que se tomen en cuenta”, agregó.

Por el momento, indica que como los clientes tienen que vender en Estados Unidos le van a hacer frente a esta situación con lo que tienen porque lo peor es no vender y perder el espacio de venta, y según les han dado a conocer algunos productores los clientes le han dicho que sigan trabajando tranquilos porque las órdenes no se cancelan. Por lo que basado en ello cree que esta semana todavía no habrá cambios en los pedidos Vamos adelante.

Agrícolas: frutas, hortalizas y vegetales

Fernando Zuloaga, gerente del Sector Agrícola de Agexport, indicó que varios mercados de exportación de productos agrícolas están en riesgo.

Uno de estos es el del mango, que exporta 3.5 millones de cajas y representa una oportunidad para muchos medianos y pequeños productores que son parte de la a cadena de exportaciones.

Uno de los riesgos es la pérdida de competitividad ante México, país que produce mucho mango. “Ese es un ejemplo que tiene preocupado a muchos exportadores”, indicó.

Para otros sectores también, como el de vegetales y otras frutas, es un reto grandísimo que pueda superar un esquema de competitividad de México. “Lo que capté es preocupación, creo que Agexport esa asumiendo un liderazgo para sensibilizar a las autoridades del gobierno para negociar y poder llegar a acuerdos con Estados Unidos, comentó.

Por aparte el director ejecutivo de Cooperativa Cuatro Pinos, Tulio García, del sector de producción y exportación de hortalizas y vegetales mencionó que aún no tienen cambios ya que los embarques que fueron despachados el fin de semana llegarán a Estados Unidos a mediados de la semana, momento en el cual podrán conocer con exactitud cómo opera esta nueva medida arancelaria en la práctica.

Hasta el domingo no tienen cancelaciones de pedidos u órdenes, ya que considera que muy temprano, debido a la reciente vigencia del impuesto.

“Estamos en comunicación permanente con los clientes buscando opciones para reducir el impacto negativo y mantener la competitividad de nuestras exportaciones”, agregó.

Hilatura, textil y confección enfrentan otros factores de incertidumbre

Otra incertidumbre que tiene el sector de vestuario y textiles es si a Vietnam, y otros países asiáticos, les van a mantener las tasas que les anunciaron que son bastante más altas que las de Guatemala.

“Si entran esos aranceles a los países asiáticos van a ser muchos más caros para producir, y Guatemala seguiría siendo la opción más barata aún con el 10%”, explicó Ceballos.

El otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el origen de la materia prima, ya que si Guatemala envía una prenda o componente que tiene fibra e hilo de Estados Unidos y este sobrepasa el 20% del valor de la prenda, podría entrar con valor de arancel cero, pero si no llega a ese porcentaje del valor de prenda entonces sí deberán pagar el 10% de arancel.

“El sector de vestuario y textiles tiene un montón de reglas con las que hay que tener cuidado y creo que la aduana de Estados Unidos no está lista, por lo que sigue causando incertidumbre cómo lo aplicará”, dijo Ceballos.

El arancel de 18% a Nicaragua podría relocalizar fábricas

Ceballos explica que el hecho de que a Nicaragua le vayan a fijar el 18% de arancel también podría afectar a Guatemala en varias vías. Una de estas es que se pierde la ventaja de ir lo coser a Nicaragua, y con ese 8% adicional respecto del 10% que tendrá nuestro país sale mejor coserlo en Guatemala. Por ello en la actualidad varias fábricas, principalmente las coreanas, están revaluando la situación para definir si dejan en el país la parte de confección. Ya que en la actualidad se envían las telas para confeccionarlas allá.