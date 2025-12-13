Inspectores de trabajo empezarán verificación del pago del aguinaldo 2025

La verificación estará a cargo de la Inspección General de Trabajo (IGT), unidad que cada fin de año despliega personal en todo el territorio nacional para supervisar el cumplimiento de la normativa laboral.

De acuerdo con los datos presentados por el Mintrab, entre el 16 y el 31 de diciembre del 2025 se realizarán tres mil 240 inspecciones, con énfasis en los departamentos que concentran mayor actividad económica y laboral.

Es decir, Guatemala, con mil 505 inspecciones; Sacatepéquez, 200; San Marcos, 155, y Quetzaltenango, 136 inspecciones.

El resto de las inspecciones se distribuirá en los demás departamentos del país, donde se prevé revisar comercios, industrias, servicios y centros laborales en los que haya mayor demanda de contratación en época de fin de año.

Resultados de 2024

El Mintrab reiteró que el aguinaldo es una prestación laboral irrenunciable, equivalente al 100% del salario mensual por un año de servicios continuos. Quienes no cumplan el año recibirán el pago proporcional, y este debe hacerse en efectivo, no en especie, además de quedar documentado.

Las empresas que incumplan con el pago del aguinaldo se exponen a sanciones que van de ocho a 18 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

El Mintrab hizo un llamado a los empleadores para cumplir oportunamente con esta obligación. “Recordemos que el aguinaldo es un derecho fundamental de las personas trabajadoras”, indicaron las autoridades durante la presentación del operativo, destacando que continuarán fortaleciendo las acciones.