Invasión en finca Yalcobé cumple más de 20 días, mientras avanza proceso para un eventual desalojo

La usurpación de la finca Yalcobé, ubicada en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, dedicada al cultivo de aceite de palma y cuyas operaciones permanecen interrumpidas, cumplió 20 días. En tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) hizo un llamado urgente a las autoridades para restablecer el derecho de propiedad.

Es la primera vez que ocurre una usurpación en esta finca, ubicada en un área semiurbana, y existe temor entre los habitantes del sector, porque este tipo de hechos no es recurrente.

Invasión pone en riesgo cosecha de palma

El caso avanza en las instancias legales correspondientes, mientras persiste el riesgo de pérdida de la cosecha en algunos lotes de palma de aceite, debido a que no ha podido ser levantada por la presencia de un grupo de personas.

Rodrigo Díaz, gerente de Gestión Social de NaturAceites, explicó a Prensa Libre que el proceso continúa en las instancias legales correspondientes. Agregó que se emitió una alerta ante la posible pérdida de lotes cultivados con palma de aceite, debido a que el personal de campo no puede intervenir para evitar cualquier enfrentamiento.

El personal asignado a esa finca fue reubicado en otras áreas, mientras se resuelve la situación.

Caso Yalcobé avanza hacia un desalojo

El directivo comentó que en la zona existe acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, se han desarrollado reuniones con la Gobernación Departamental y la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP) registra avances.

Se espera que, en los próximos días, el expediente pase a un juzgado competente para que determine las medidas solicitadas por el MP, entre ellas medidas de seguridad para la finca y el personal, órdenes de captura y el desalojo.

Aclaró que una solicitud de desalojo no constituye una sentencia, sino una medida preventiva para resguardar la finca y facilitar el retiro de los ocupantes.

Explicó que el grupo de personas mantiene una rotación, ya que durante el día permanece un grupo de mujeres y durante la noche otro integrado por hombres.

Usurpación pone en alerta a productores

En cuanto a la parte operativa, Díaz aseveró que el personal asignado no ha logrado ingresar a las áreas demarcadas para la cosecha de palma de aceite debido a la presencia del grupo que mantiene ocupada la finca.

Una de las consecuencias es la posible pérdida del fruto de la palma, ya que los lotes identificados llevan un control de corte. El área que debía cosecharse durante estos 20 días no pudo atenderse, por lo que se perdió un ciclo de producción.

El respeto a la propiedad privada es un principio esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para promover la inversión, generar empleo y crear oportunidades de desarrollo.

Otra de las preocupaciones es la falta de mantenimiento en las áreas afectadas, con el riesgo de que surjan plagas que contaminen otros lotes.

Además, existe presión por parte de los trabajadores asignados a los lotes ocupados para que estos sean liberados, ya que la invasión podría extenderse a otras áreas y generar problemas en las comunidades agrarias dedicadas a estas actividades.

Cacif pide garantizar la propiedad privada

Por medio de un comunicado, el Cacif reiteró su rechazo a la invasión denunciada en la finca Yalcobé.

Expuso que el respeto a la propiedad privada es un principio esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para promover la inversión, generar empleo y crear oportunidades de desarrollo.

“Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que, en el marco de sus competencias y con estricto apego a la ley, actúen con prontitud para restablecer el orden y garantizar la protección del derecho de propiedad”, señala el comunicado.

El Cacif reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la seguridad jurídica y con la defensa de los principios que permiten la actividad empresarial y el crecimiento económico, añade el comunicado.