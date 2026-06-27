Observatorio de Propiedad: invasión en finca Yalcobé refleja patrón de usurpaciones en Alta Verapaz

Representantes del Observatorio de Derechos de Propiedad dieron a conocer que el proceso de denuncia por la invasión de la finca Yalcobé, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, comenzó el jueves 18 de junio y mantiene en suspenso la cosecha para la producción de palma de aceite.

Es la primera vez que ocurre una usurpación en esta finca, explicó Andrea Cáceres, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad. Agregó que Alta Verapaz es el departamento con el mayor número de denuncias anuales por invasiones y de casos conocidos por el Ministerio Público.

“Es un tema que genera especial preocupación en el país”, aseguró Cáceres, debido a las dos tipologías recurrentes en esa región: la apropiación con fines de lucro y la apropiación con fines de criminalidad organizada.

Esta invasión, explicó la directora, comenzó la semana pasada, cuando entre 50 y 80 personas ingresaron a la plantación. El personal de campo no puede ingresar a un área de más de 25 hectáreas para efectuar la cosecha de palma de aceite.

“Es la primera vez que se invade este terreno en específico”, reiteró Cáceres.

La denuncia ya fue presentada al Ministerio Público. Además, se solicitó el desalojo y el apoyo de la fuerza pública.

Usurpación paraliza cosecha

Los registros del Observatorio de Derechos de Propiedad dan cuenta de que Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayor incidencia de usurpaciones, ya que en promedio acumula mil denuncias anuales, por lo que el problema es estructural.

Estas invasiones tienen fines de lucro, pues los organizadores promueven la usurpación para luego fraccionar y comercializar lotes, falsificar documentos y engañar a los núcleos familiares con la suposición de que la propiedad es estatal.

Otro mecanismo que se utiliza durante las invasiones consiste en colocar al frente a un grupo de mujeres y menores de edad, incluidos infantes, para facilitar el acceso. El caso de la finca Yalcobé, en Fray Bartolomé de las Casas, es uno de los documentados.

Luego ingresa un grupo de personas para tomar el control del área invadida.

El proceso que se sigue cuando ocurre una usurpación es complicado, porque se necesita la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la orden del juez competente para ejecutar el desalojo. “Lo importante no es permitir que pase el tiempo y utilizar los mecanismos que están en ley para un desalojo inmediato”, añadió Cáceres.

La empresa propietaria de la finca también ha sido afectada por usurpaciones en otras áreas de cultivo, por lo que, según Cáceres, se trata de un problema recurrente.

“Alta Verapaz acumula, en los últimos cinco años, mil denuncias por usurpación y figura entre los departamentos con mayor número de denuncias por la comisión de este delito”, apuntó.

Usurpaciones suman hasta 2 mil 600 denuncias

En los análisis del Observatorio de Derechos de Propiedad, las usurpaciones que más afectan al país son las siguientes:

Apropiación con fines de lucro . Cabecillas organizados promueven la ocupación para lucrar con la venta y el arrendamiento fraudulentos de lotes. Utilizan títulos de propiedad falsificados y documentos falsos.

. Cabecillas organizados promueven la ocupación para lucrar con la venta y el arrendamiento fraudulentos de lotes. Utilizan títulos de propiedad falsificados y documentos falsos. Apropiación con fines de criminalidad organizada. Grupos armados invaden inmuebles estratégicos para desarrollar actividades ilícitas.

Los registros indican que cada año se presentan entre dos mil 400 y dos mil 600 denuncias por usurpación.

Además de Alta Verapaz, los departamentos con mayor incidencia son Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Sololá, Escuintla, Chimaltenango, Quetzaltenango y Santa Rosa.

Exigen respeto

La Cámara del Agro (Camagro) se pronunció este jueves sobre la invasión de una propiedad privada en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, y condenó la ocupación de la finca. En un comunicado, la organización afirmó que el respeto a la propiedad privada y al Estado de derecho son condiciones fundamentales para proteger la inversión, generar empleo y promover el desarrollo del país.

Asimismo, la entidad hizo un llamado al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional Civil y a las demás autoridades competentes para actuar de manera inmediata, con el fin de hacer cumplir la ley, restablecer el orden jurídico y garantizar el respeto a la propiedad privada. Camagro añadió que la certeza jurídica y el fortalecimiento institucional son necesarios para mantener la inversión, el empleo y las oportunidades de desarrollo en Guatemala.

Palma de aceite se cultiva en tres regiones

Según datos de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), el cultivo de palma de aceite se concentra en tres regiones principales. La región sur comprende San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla. La región nororiente abarca Izabal y Alta Verapaz, en los valles de los ríos Motagua y Polochic. La región norte incluye el sur de Petén, el norte de Alta Verapaz y el nororiente de Quiché.

Ocupantes mantienen tomada la finca

Rodrigo Díaz, representante de NaturAceites en Fray Bartolomé de las Casas, informó que la ocupación comenzó el viernes de la semana pasada, luego de que la empresa recibiera información sobre una reunión en el barrio La Vilmita, donde, según indicó, se reclutaba a personas para invadir la propiedad.

Según Díaz, unas 80 mujeres, acompañadas de niños, ingresaron inicialmente a la finca. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar e instaron al grupo a retirarse, lo que ocurrió hacia las 11 horas.

Sin embargo, ese mismo día, aproximadamente a las 15 horas, el grupo regresó, esta vez acompañado de hombres. De acuerdo con el representante de la empresa, nuevamente intervino la PNC para advertir que se trataba de una propiedad privada, pero los ocupantes manifestaron que no abandonarían el lugar mientras no existiera una orden de la autoridad competente.

Díaz explicó que, desde entonces, los ocupantes han permanecido de forma intermitente en el terreno, que abarca unas 25 hectáreas, situación que ha impedido el desarrollo normal de las actividades agrícolas.

Añadió que tres trabajadores fueron obligados a abandonar sus labores tras ser amenazados con armas blancas, por lo que la empresa decidió suspender la cosecha para evitar exponer al personal.

"La palma de aceite no la hemos podido cosechar debido a la presencia de estas personas. No hemos querido poner en riesgo a nuestros trabajadores", afirmó.

Invasores delimitan lotes en propiedad

Díaz indicó que fiscales e investigadores ya efectuaron una inspección ocular en el lugar; sin embargo, manifestó preocupación porque, mientras avanzan los procedimientos legales, los ocupantes continúan asentándose en el terreno.

Según el representante de la empresa, actualmente están afectadas unas 25 hectáreas de cultivo de palma de aceite.

También aseguró que los ocupantes comenzaron a realizar mediciones, colocar estacas y levantar champas de nailon dentro de la finca.

Asimismo, señaló que la empresa recibió información de que un profesional habría elaborado planos del área que, presuntamente, son utilizados para ofrecer espacios a terceros. Díaz indicó que ese hecho también será denunciado ante las instancias correspondientes.

NaturAceites presentó una denuncia por el caso el viernes pasado y la ratificó el lunes ante el Ministerio Público.

Piden investigar redes de usurpación

El representante de NaturAceites hizo un llamado a las autoridades para agilizar las investigaciones y garantizar el respeto al derecho de propiedad privada.

"No somos los únicos que enfrentamos este problema en Guatemala. Pedimos que se investigue a quienes, según nuestra información, engañan a personas ofreciéndoles tierras que no les pertenecen", expresó.