La desaceleración laboral que podría afectar el monto enviado en remesas durante el segundo semestre de 2021

Los guatemaltecos en Estados Unidos están aprovechando la escasez de mano de obra sobre todo en el sector construcción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Es posible incluso que muchos logren emplearse hasta en tres trabajos, considera Clynton Roberto López, director de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Francisco Marroquín, (UFM).

El académico analiza el comportamiento de la variable y el perfil de ocupación de los connacionales en EE. UU. Las cifras indican que, de enero a mayo se han recibido US$5 mil 603.6 millones en remesas, con un crecimiento del 43.1%.

¿Qué podríamos esperar para el siguiente semestre?

Habría una desaceleración paulatina por dos motivos importantes: hay una escasez de mano de obra por la pandemia y de las ayudas federales que se están brindando en EE. UU, y hay muchas personas que no quieren ir a trabajar, otros tienen aún temor y las ayudas les permite no hacerlo para no arriesgarse.

Eso abre una puerta a los guatemaltecos en Estados Unidos, que entre el 80 a 90% están de manera ilegal, que no tienen acceso a esas ayudas, pero la escasez de mano de obra les permite tener trabajo, muy probablemente mejor pagado de lo que hubieran tenido.

Es muy típico que se empleen en más de un trabajo primero para pagar por la llegada y luego para ayudar a sus familiares.

¿Por qué razón?

La desaceleración no sería brutal, sino paulatina, porque ya hay estados que están anunciado el cese de las ayudas y estos van a reactivar el mercado laboral; por otro lado, ya hay un periodo de ajuste en la automatización de proceso sobre todo en el área de servicios, entiéndase restaurantes que ahora podrían requerir menos personal.

A corto plazo, puede representar un recorte de personal con la automatización, pero a largo plazo podría haber una reasignación a otros sectores.

¿En qué actividades podría concentrarse la contratación?

Al haber ajuste en servicios, el sector construcción es la mejor opción y el mejor pagado que la agricultura. ¿Por qué?, porque la mano de obra en construcción es mucho más escasa, y tiende a tener ingresos mucho más altos que agricultura.

La construcción es una especialidad dentro del segmento, y la agricultura es el primer trabajo que acceden cuando llegan a Los Ángeles (California), y una vez ubicados, la aspiración es para albañilería, carpintería, y cualquier tipo de estas artes en la construcción es mucho mejor pagado.

Cuando fue la crisis inmobiliaria del 2008, hubo un impacto más fuerte en las remesas de lo que hubo por la pandemia, porque específicamente golpeó al sector de la construcción, y cambio ahora fue un ‘congelamiento’ por las regulaciones que hubo por el covid-19, pero no existió una burbuja de fondo como hace 13 años.

Entonces, ¿ahí está la fuerza de trabajo de los migrantes?

Cuando fungí como gerente de una firma de transferencias, los migrantes que trabajaban en la construcción enviaban hasta el doble en montos de remesas en comparación con otras que se dedicaban a otras actividades. Las personas que están en la construcción pueden mandar hasta el doble en remesas a Guatemala.

Para 2022, ¿qué pronostica?

En términos generales, habría una estabilización en las tasas de crecimiento más convencionales, que puede estar mezclado con un repunte por la recuperación de la economía de EE. UU., y digo que hay elementos inciertos porque al haber tecnología aplicada al recorte de mano de obra, aplica en contra a corto plazo, pero la recuperación productiva aplica a favor, entonces es un efecto ambiguo, pero esperemos que domine.

Por su experiencia, ¿cuál es el ciclo de las remesas?

Trabajé en el sector por lo menos 10 años, sobre todo en California y en el Suroccidente del país, y se estudiaron desde el momento en que la persona decide migrar, hasta que deja enviar dinero o lo reduce drásticamente y encontramos que, por casi siete años, cae la frecuencia y los montos que envía.

Encontramos un proceso de desarrollo, y la persona literalmente se va sin nada, deja a su familia y se va por el grado de desesperación y hay una frase muy dura cuando se entrevistó a una persona, y le dije que la frontera es muy peligrosa y se puede morir y la respuesta fue fría: el hambre también es peligrosa, y uno comprende ese fenómeno a partir de eso.

Lo primero es que empiezan a pagar al coyote en Guatemala, cuando le han dado al crédito el viaje, y por una sencilla razón, que tienen en garantía a la familia, y corren un peligro si no pagan lo que les deben.

Lo otro es para pagar comida, y molesta mucho cuando se dice que promueve el acomodamiento de los beneficiarios, y no se entiende la realidad de lo que viven estas personas.

La remesa se convirtió en un salario de un jefe de hogar o de una madre que trabaja en otro lado que ayuda a mantener sobre todo a los infantes en los hogares.

¿Qué pasa cuando se estabilicen?

Cuando liquidan la deuda, y ya mandan para alimentos en el hogar, las primeras compran son ropa, luego electrodomésticos para mejorar su calidad de vida, y luego empieza la reestructuración de la vivienda y hay territorios que se les conoce como el pueblo de las terrazas, porque se ordenó construir.

Dependiendo de si el área receptora es agrícola donde el padre se dedica a esta actividad, compran un picop, un camión y si son más urbanos adquieren motocicletas.

De esto hablamos de dos a tres años, y si el migrante al estabilizarse, habitualmente trata de llevarse a su esposa e hijos, no necesariamente por mecanismos legales, sino por la migración típica, y al llevarse a su familia ya no tiene a quien mandar y él envió cae. Si las remesas siguen creciendo, es porque sigue creciendo la migración.

¿Cuáles son las características de ahora?

Antes, el 70% de la migración era de hombres, y ahora cada vez más hay migración femenina y eso cambiará a largo plazo la demografía con una migración fuerte, cuando los hijos se van.

EE. UU. necesita mano de obra y la migración continuará mientras las condiciones sean mejores allá, que es peligroso, y ojalá que en Guatemala se logré construir un estado de Derecho que permita inversión para que las personas se queden en el país, y desarrollar su vida en el país de origen.

¿Dónde se presenta este ciclo?

Identificamos que así funciona en suroccidente del país, pero es muy descriptivo en esa región mientras que en otras, y la pandemia pudo haber generado cambios. En general, los migrantes tratan de cubrir el hambre, segundo su vestuario y bienestar en los hogares.

¿Qué explica que Guatemala sea el segundo lugar de envío de remesas en Latinoamérica?

El Censo determinó que este segmento de población es mayor que en El Salvador y Honduras, y eso lo explica, y eso mismo sucede con México por el número de habitantes del país y los que migran.

Ahora los migrantes guatemaltecos están cambiando de estado y no están concentrados en Los Ángeles, sino a Nevada, y en Texas que antes no era el destino principal, pero que ahora hay poblaciones importantes, inclusive ya hay en Tennessee, que no era un punto relevante.

Sobre los canales de transmisión, ¿cuál es la tendencia?

Las condiciones transaccionales han bajado considerablemente de precio y para 2008 enviar US$300 costaba US$3, por pura transacción y obviamente había una ganancia por el tipo de cambio, pero a más transmisores de dinero había la competencia era más severa en el sector, y por ser muy competitivo también generaba una reducción en la reducción cambiaria, tanto en México como para Guatemala, ya que en El Salvador el problema era diferente porque no había diferencia cambiaria.

Hoy, los grandes jugadores en EE. UU., se dieron cuenta de que era un buen negocio y trataron de bancarizar a los remitentes y realizaron alianzas con bancos en México, Guatemala y El Salvador para hacer depósitos en cuenta a cuenta a un precio muy asequible.

El problema de esta modalidad es que al abrir una cuenta bancaria las solicitudes de información regulatoria han crecido y los conciudadanos que son ilegales no pueden cumplir con los requisitos, y están recurriendo a los transmisores de dinero, y es muy asequible.

Es un tema que se gana por volumen y no por margen.