La Fed cambia su calendario para 2027: en octubre no decidirá sobre las tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no tomará decisiones sobre las tasas de interés durante la reunión que celebrará su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) en octubre de 2027, según el calendario preliminar publicado este jueves 12 de noviembre.

El documento establece ocho reuniones para el próximo año, aunque una de ellas estará dedicada exclusivamente al análisis y la discusión de la estrategia general de política monetaria.

La decisión coincide con lo anunciado por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, al finalizar la última reunión de dos días del FOMC, celebrada a finales de octubre.

En esa ocasión, Warsh explicó que el organismo mantendría sus ocho reuniones anuales, pero que en una de ellas no se adoptarían medidas relacionadas con las tasas de interés, sino que se dedicaría a evaluar la estrategia monetaria.

El economista había adelantado que esa reunión de análisis se celebraría durante el otoño de 2027.

Calendario de reuniones de la Fed para 2027

De acuerdo con el calendario preliminar, la Reserva Federal tiene previsto reunirse en las siguientes fechas:

26 y 27 de enero.

16 y 17 de marzo.

27 y 28 de abril.

8 y 9 de junio.

27 y 28 de julio.

14 y 15 de septiembre.

26 y 27 de octubre.

16 y 17 de noviembre.

La reunión del 26 y 27 de octubre estará destinada al análisis de la estrategia monetaria, por lo que no se anunciarán decisiones sobre las tasas de interés.

Para 2028, el calendario preliminar contempla, por el momento, una reunión programada para el 25 y 26 de enero.

La Fed prevé más reuniones de análisis en 2028

Warsh también adelantó que, para 2028, la Reserva Federal prevé mantener ocho reuniones anuales, aunque únicamente seis estarán destinadas a tomar decisiones sobre política monetaria.

Las otras dos se dedicarán al análisis y la discusión de la estrategia del banco central estadounidense.

El presidente de la Fed defendió la necesidad de que los 19 integrantes del FOMC, de los cuales 12 tienen derecho a voto, dispongan de más tiempo para reflexionar y evaluar la política monetaria de la institución.

Desde 1981, la Reserva Federal mantiene un calendario de ocho reuniones anuales, en las que evalúa las condiciones económicas y determina las medidas relacionadas con las tasas de interés.

Mercados anticipan un nuevo aumento de tasas

Actualmente, la Reserva Federal mantiene las tasas de interés en un rango de entre 3.75% y 4%.

Sin embargo, los mercados financieros y los analistas anticipan que, durante la reunión de diciembre de 2026, el banco central estadounidense podría anunciar un nuevo incremento de la tasa de referencia.

Algunos expertos consideran que el ajuste podría superar los 0.25 puntos porcentuales, debido a la persistencia de las presiones inflacionarias en Estados Unidos.