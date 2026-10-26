Bancos centrales: quiénes mantendrían las tasas y cuál podría subirlas

Los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón afrontarán sus reuniones de esta semana semana con la perspectiva de mantener las tasas de interés y aplazar posibles incrementos hasta diciembre, mientras que el Banco de Canadá podría elevarlas.

La mayoría de los analistas no prevé cambios en las reuniones del Banco Central Europeo (BCE), programada para el 28 y 29 de octubre, ni de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, prevista para el 27 y 28 del mismo mes.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el BCE eleve las tasas el 17 de diciembre y la Fed lo haga el 9 de ese mes, con el objetivo de contener la inflación.

En el caso del Banco de Japón (BoJ), que se reunirá el 29 y 30 de octubre, tampoco se anticipa un incremento, aunque los analistas consideran probable que adopte esa medida el 18 de diciembre.

La guerra en Irán plantea un dilema para el BCE

El incremento de los costos energéticos alimenta la inflación, pero también reduce el poder adquisitivo de los hogares y los beneficios de las empresas, lo que debilita la demanda.

Nuevos aumentos de las tasas de interés podrían contribuir a contener las presiones inflacionarias, aunque también implicarían el riesgo de debilitar el crecimiento económico, según expertos de Morningstar.

A este escenario se suman los problemas fiscales de Francia, que han provocado un aumento de su prima de riesgo por encima de los 170 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde hace 15 años.

Los inversionistas exigen una mayor compensación debido al elevado endeudamiento público francés, los persistentes déficits fiscales y la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales del próximo año.

En este contexto, el rendimiento del bono francés a 10 años superó esta semana el 5%, un nivel que no se observaba desde hace más de 24 años.

La crisis francesa y el repunte de los bonos presionan al BCE

Los analistas de DWS tampoco prevén un incremento de las tasas del BCE en su próxima reunión, mientras que los economistas de ING consideran que las turbulencias en el mercado de deuda francesa y su contagio a otros países equivalen a un aumento de 50 puntos básicos en las tasas de interés.

El BCE inició un ciclo de incrementos en julio del 2022, cuando elevó la tasa de depósito del -0.50% al 4%, mediante 10 aumentos consecutivos.

A partir de junio del 2024, redujo las tasas de interés en ocho ocasiones, hasta situar la tasa de referencia nuevamente en el 2%.

Posteriormente, en junio del 2026, las autoridades monetarias retomaron los incrementos hasta alcanzar el 2.50%.

Analistas de entidades como UBS prevén un nuevo aumento de 0.25 puntos porcentuales en diciembre, lo que situaría la tasa de depósito en el 2.75%.

El incremento de los rendimientos de los bonos durante octubre ya habría tenido un impacto sobre el crecimiento y la inflación equivalente a una subida adicional de las tasas de interés de 0.25 puntos porcentuales.

En ese período, el rendimiento del bono alemán superó el 3.6%, el francés alcanzó el 5% y el español llegó al 4.2% durante la sesión del 1 de octubre. Por su parte, el bono estadounidense superó el 5.3% el 5 de octubre.

La Fed podría aplazar un nuevo incremento

En Estados Unidos, la proximidad de las elecciones de medio mandato y la necesidad de evaluar el impacto de la última subida de las tasas de interés, que las situó en un rango de entre el 3.75% y el 4%, figuran entre los principales argumentos para aplazar una nueva decisión de incremento.

Por su parte, el Banco de Japón se prepara para mantener las tasas de interés en el 1.25%, con lo que interrumpiría la secuencia de aumentos que ha llevado el costo del dinero a su nivel más alto en más de tres décadas.

Canadá podría elevar las tasas de interés

A diferencia de los otros bancos centrales, el Banco de Canadá podría incrementar su tasa de interés del 2.25% al 2.50%, según las previsiones de analistas, entre ellos los de KPMG.

Esta expectativa surge después de que el gobernador de la entidad, Tiff Macklem, advirtiera de que ha aumentado el riesgo de una inflación generalizada y prolongada.